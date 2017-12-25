تونس ترد على تعامل أبوظبي مع نسائها.. علقت كافة رحلات الخطوط الجوية الإماراتية ووضعت شرطاً لعودتها

قرَّرت تونس، الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول 2017، تعليق رحلات شركة طيران الإمارات من وإلى تونس، في خطوة هدفها الرد على إجراء استهدف سفر التونسيات على متن رحلات متوجهة إلى دولة الإمارات خلال الأيام الماضية، فيما لم يصدر تعليق رسمي حتى الآن من أبو ظبي.

وأعلنت وزارة النقل التونسية في بيان نشرته على صفحتها في موقع فيسبوك "تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية، إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقاً للقوانين والمعاهدات الدولية".

وجاء البيان بعد موجة غضب واسعة انتشرت في تونس على خلفية تعامل الإمارات مع النساء التونسيات، حيث منعت شركة الطيران الإماراتية المملوكة لحكومة دبي، الجمعة الماضي، تونسيات باستثناء الحاصلات على الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية من السفر على متن طائرتها المتجهة من مطار تونس قرطاج الدولي إلى دبي، دون إبداء أسباب ذلك.

وقال مصدر حكومي لموقع عربي 21 أن القرار جاء بهدف "حفظ كرامة التونسيين" على حد وصفه.

ودفع حجم الغضب الواسع الحكومة التونسية إلى التدخل، حيث طلبت من السفير الإماراتي "توضيحات" حول سبب تأخير سفر التونسيات، المسافرات من المغادرة".

كما أصدرت أربع منظمات حقوقية تونسية، أمس السبت، 21 ديسمبر/كانون الأول 2018، بياناً، أدانت فيه الإجراءات الإماراتية التي رأت فيها "تمييزاً وعنصرية"، واعتبرت أنها تنتهك حقوق المرأة التونسية.

من جانبها برَّرت الإمارات قرارها بمنع التونسيات من صعود طائراتها على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الذي قال في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، الأحد "تواصلنا مع الإخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية"، إلا أن الوزير لم يقدم توضيحات إضافية.



وأضاف قرقاش أن الإمارات "تُقدر المرأة التونسية وتحترمها، وتثمِّن تجربتها الرائدة، وتعتبرها صمام الأمان".

تواصلنا مع الأخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية، وفِي الإمارات حيث نفخر بتجربتنا في تمكين المرأة نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صِمَام الأمان، ولنتفادى معا محاولات التأويل والمغالطة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 24, 2017

إشادة بالقرار

وفور انتشار إعلان وزارة النقل تعليق رحلات الخطوط الجوية الإماراتية، تفاعل تونسيون على وسائل التواصل الاجتماعي وأبدوا ارتياحهم للقرار، معتبرين أن ذلك يرد لهم اعتبارهم، ووجهوا انتقادات للإمارات على ما اعتبروه إساءة للنساء التونسيات.

منع طيران الإمارات من التحليق فوق تونس خطوة موافقة.. أتمنى أن يليها طرد للسفير — MAKRAM KLACH (@MakremKlach) December 24, 2017

الإمارات منعت نساء تونس من دخول أراضيها، فمنعت تونس كل الامارات من الدخول الى ترابها — Amine CHARFEDDINE (@Apatozorus) December 24, 2017

عاجل : #تونس تقرر منع كل طائرات #الامارات من دخول مطارات #تونس . هذه أرض #البوعزيزي يا أعداء الحرية — محمد هنيد (@MohamedHnid) December 24, 2017

وكانت وسائل إعلام تونسية أكدت أن منع النساء التونسيات استمر حتى صباح أمس الأحد، حيث نقلت عن أحد المواطنين التونسيين الذي يعمل مديراً عاما في شركة عالمية بالبحرين، قوله إن شركة الاتحاد الإماراتية للطيران منعت زوجته (40 عاما) وبناته الثلاث (14 عاما، و11 عاما، وعام واحد)، صباح الأحد، من الصعود على متن رحلتها إلى تايلند، التي تمر عبر مطار أبو ظبي.

وكانت تونسيات قد ظهرن في فيديوهات، تحدثن فيها عن منع الخطوط الجوية الإماراتية من صعودهن للطائرات، ومن بينهن تونسية لم يُسمح لها بالسفر على متن طائرة الاتحاد الإماراتية من مطار رفيق الحريري في بيروت إلى الصين، وقالت إن مكتب شركة الطيران أبلغها بأنها ممنوعة من الصعود لأنها تونسية.

تونسية يتم منعها من صعود طائرة الاتحاد الاماراتية المتوجهة الى الصين في مطار بيروت الدولي.

#منع_التونسيات_من_السفر_الإمارات pic.twitter.com/Z2f10IpOEP — Ayman Rihani (@Ayman_Rihani) December 23, 2017

ويأتي القرار الإماراتي في وقت تسعى فيه تونس إلى تحسين صلاتها مع دولة الإمارات، بعدما تدهورت العلاقات بين البلدين منذ ثورة 2011، وتولي حزب النهضة الإسلامي سدة الحكم في تونس (2011-2014)، وارتباطه الوثيق بقطر.

