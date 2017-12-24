السعودية تمنع لاعبين قطريين من المشاركة في بطولة الشطرنج بالرياض.. وضعت شرطاً غريباً مقابل السماح لهم

أعلن الاتحاد القطري للشطرنج تعذر مشاركة لاعبي منتخبه الأول للرجال والنساء في بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف، التي تستضيفها السعودية بعد اشتراط اللجنة المنظمة للبطولة على لاعبي المنتخب عدم رفعهم علم بلادهم قطر خلال المنافسات.

وحسب صحيفة الوطن القطرية فإن الاتحاد أعرب عن أسفه لهذا الأمر البعيد تماماً عن جميع الأعراف الرياضة، مؤكداً في الوقت نفسه حقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الخصوص.



وتبدأ بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف، التي تنظمها الرياض الثلاثاء 26 ديسمبر/كانون الأول، وتستمر لمدة 4 أيام.

وحسب صحيفة الوطن فقد أبدى محمد المضيحكي، أمين السر العام للاتحاد القطري للشطرنج أسفه الشديد لإقحام السياسة في الرياضة، معتبراً أن هذا الأمر مخالف لكل اللوائح والقوانين الدولية والرياضية التي تنظم المنافسات في مختلف البطولات.

وقال المضيحكي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن دول الحصار تبذل قصارى جهدها لطمس الرياضة القطرية من خلال محاولات بائسة وفاشلة، لافتاً إلى إبعاد الرياضيين القطريين عن المشاركة في البطولات الدولية، ومنها مونديال الشطرنج.

وأوضح أمين السر العام للاتحاد القطري، أن الاتحاد كان يخطط للمشاركة في مونديال الشطرنج بلاعبين في بطولة الرجال، ولاعبة في بطولة السيدات، إلا أن اللجنة المنظمة لبطولة العالم اشترطت عليهم عدم رفع علم قطر خلال المنافسات، لافتاً إلى أن اللاعبين رفضوا هذا الأمر، وهو ما ترتب عليه عدم حصولهم على تأشيرات لدخول السعودية.

وشدد المضيحكي على أن قطر هي صاحبة فكرة جمع بطولتي العالم للرجال والسيدات في بطولة واحدة، حيث أقيمت للمرة الأولى في الدوحة العام الماضي.

