حفل مختلط على شاطئ سعودي يشعل غضباً.. أمير المنطقة يوقف الفعاليات ويفتح تحقيقاً ومتحدث رسمي: الاحتفال مُرخص (فيديو)

أثار حفل مختلط أقيم في منتزه سياحي على شاطئ في إمارة جازان بالسعودية ردود أفعال متباينة، بدا الاستنكار واضحاً فيها، ما دفع أمير الإمارة إلى التدخل واتخاذ قرارات بينها إلغاء كافة النشاطات، على الرغم من أن الحفل قد حصل على ترخيص رسمي، وفقاً لقول مسؤول سعودي.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن حفلاً غنائياً مختلطاً أقيم في أحد المقاهي العائلية بإمارة جازان، مشيرةً أن فيديوهات انتشرت على شبكات التواصل للحفل، التي تسببت باستياء كبير في الإمارة.

وانتشر بين سعوديين على موقع "تويتر" مقطع فيديو لما قاله إنه الحفل، وظهر في المكان رجال ونساء، كما ظهر أحد المطربين وهو يغني أمامهم.

ونشرت صفحة "أخبار السعودية" التي يتابعها 11 مليون شخص، فيديو ظهر فيه رجال ونساء، كما ظهر أحد المطربين وهو يغني أمامهم، فيما ظهرت سيدة منتقبة تصفق له وهي جالسة في مقعدها.

كما نشر سعوديون مقطع فيديو آخر ظهرت فيه سيدة، وقالوا إنها موظفة حكومية، لكن آخرين نفوا أن تكون هي، مشيرين إلى أن الفيديو أُقحم في قصة الحفل.

إمارة جازان تقرر إغلاق منتزه سياحي بعد تناقل فيديو أظهر حفلات غنائية مختلطة ، وتتوعد بمعاقبة المتسبب .

.#حفله_غناييه_مختلطه_بجازان

. pic.twitter.com/anl4nZbDQe — أخبار السعودية (@SaudiNews50) December 23, 2017

المتحدث الرسمي باسم إمارة جازان، علي بن موسى زعلة، قال في تصريح لقناة روتانا خليجية، إن الحفل المختلط مرخص من جهات رسمية، وإن الجهة المنظمة له هي "هيئة السياحة"، بحسب ما ذكرته صحيفة "سبق"، اليوم الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول 2017.

وجاء تصريح زعلة، بعدما قرر أصدر منطقة جازان محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز توجيهاته للجهات المختصة للتحقيق في الحادثة، ومحاسبة المتسببين بأية تجاوزات، وإغلاق المنتزه السياحي الذي أقيم به الحفل، لما تسبب به سوء التنظيم من استياء كبير، وإيقاف جميع الفعاليات والأنشطة حتى تتحقق بها جميع الاشتراطات النظامية والأمنية، وبما يتوافق مع المنظور الشرعي.

وأوضح المتحدث باسم الإمارة، أن قرار إيقاف جميع الفعاليات والأنشطة بالمنطقة "إجراء مؤقت حتى يتم استيفاء جميع الاشتراطات النظامية والأمنية".

وقالت صحيفة "الحياة" السعودية، إن الإمارة فتحت تحقيقاً في الحادثة، فيما ذكرت صحيفة "المرصد" السعودية أيضاً أن المُنتزه أُغلق أمس السبت.

انتقادات واسعة

وهاجم سعوديون على شبكات التواصل الاجتماعي الحفل -الذي لم توضح الصحف السعودية تاريخ حدوثه- وانتشر بينهم هاشتاغ #حفلة_غنائية_مختلطة_بجازان.

واستغرب سعوديون أيضاً تنظيم هذا الحفل في جازان، التي قالوا إنه يوجد على حدودها حرب مع الحوثيين، في حين قلل آخرون من سلبية الحفل، وتساءل بعضهم عن الفرق بينه وبين السينما التي ستفتح أبوابها في المملكة.

#حفله_غناييه_مختلطه_بجازان

أنا أؤيد كل ماتقوم به الجهات المسؤولة المتمثلة في إمارة جازان ومايصدر عنها هو ماألتزم به وأؤيده فقط لاغير — الحب عنواني (@RI0JRwkwiPtqGbL) December 24, 2017

#حفله_غناييه_مختلطه_بجازان



الحمدلله على إنه تقفل ولا الشيء الوحيد اللي حاط سمعة جازان بالقاع وان شاء الله مو زي كل مره بالواسطة يرجع ينفتح لأنه اللي يصير فيه اوڤر . — منصور العريني (@GhDid4) December 24, 2017

#حفله_غناييه_مختلطه_بجازان

يعني حفلات مختلطة بالرياض وجده حلال ،وبعد كم كيلو اذا وصلنا جازان يصير حرام خخخ ،بعذر الناس اذا تكدست بالرياض وجدة زود ع ان الخدمات كله هناك صار الترفية بس عندهم — صوفيا (@Sofia_puzzle) December 23, 2017

انا اشوفها شي غلط بس ايش الفرق بينها وبين السينماايش الفرق بينها وبين حفلة اليوم الوطني بالرياض؟ايش الفرق،ليش دايم لمن يكون الموضوع يخص جازان يكون فيه هجوم كذا والمشكلة دايم هجومهم عل أهل جازان نفسها وكنو احنا حاجه من مسنقع؟ركزو الحفله كل واحد بمكانه عكس حفله الرياض صح؟ — R19. (@r19_a22) December 24, 2017

الحادثة الثانية

حادثة الحفل المختلط في السعودية هي الثانية خلال أيام التي تغضب سعوديين، وتدفع المسؤولين إلى التدخل، حيث أثار عرض أزياء مختلط في العاصمة السعودية الرياض يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي غضباً واسعاً في المملكة.

وعلى إثره أصدر الملك سلمان، يوم 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أمراً أمراً ملكياً يقضي بإعفاء المستشار في وزارة التجارة والاستثمار، غسان بن أحمد السليمان من منصبه، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

ولم تذكر الوكالة سبب الإقالة، لكن سعوديين قالوا إنها جاءت بسبب التجاوزات، التي ارتكبت في تنظيم عرض الأزياء المختلط تحت رعاية الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي يتولى فيها السليمان منصب محافظ الهيئة.

تبدل مفاجئ

وليست الحفلات المختلطة وعروض الأزياء من الفعاليات الاعتيادية في السعودية، حيث لم تكن موجودة طيلة العقود الماضية، إلا أن المملكة تشهد حالياً تحولاً تاريخياً مع وصول الملك سلمان إلى سدة الحكم، وتعيين ابنه محمد ولياً للعهد.

ومع وصول بن سلمان لمنصبه شهدت المملكة عدة قرارات غير مسبوقة في تاريخ المملكة، إذ سُمح للنساء بقيادة السيارات بعد منعهن لعشرات السنوات، ودخول الملاعب، وزيادة فرصهن في العمل، بالإضافة إلى إقامة حفلات غنائية لمطربين عرب، وأخيراً السماح بافتتاح دور للسينما بدءاً من العام المقبل 2018.

كما أن السعودية قصَّت أجنحة الشرطة الدينية، المعروفة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي كان يُخشَى منها في الماضي، والتي لم تعد تتمتَّع بصلاحيات الاعتقال، ويُنظَر إليها على أنَّها لا تتماشى مع النظام الجديد، بحسب ما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وبقدر ما أسعدت هذه القرارات سعوديين أغضبت آخرين، رأوا في أن السياسات الجديدة بالمملكة بعيدة عن تركيبتهم الثقافية، وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك باعتبارها "سبباً في زيادة الانحلال بالمجتمع".

ويدعو بن سلمان في تصريحاته إلى إعادة "الإسلام الوسطي" إلى السعودية، وكان قد توعد في تصريح له يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بتدمير من وصفهم بـ"أصحاب الأفكار المتطرفة"، وقال إن السعودية ستعيش حياة طبيعية، مشدداً على أنه لن يسمح بأن تضيع ثلاثين سنة مقبلة من حياة الشعب بسبب "الأفكار المتطرفة".

في ذات الوقت يتعرض بن سلمان لانتقادات شديدة على خلفية الاعتقالات التي شهدتها المملكة منذ توليه منصب ولي العهد، وهو ما أشارت إليه الكاتبة والأكاديمية السعودية المقيمة في لندن، مضاوي الرشيد، في مقال لها بصحيفة "ميدل إيست آي"، وقالت إن "فهم ولي العهد للإسلام المعتدل مشروع تُكتم فيه أصوات المخالفين، ويُغيب النشطاء فيه وراء القضبان، ويُجبر الناقدون فيه على الخنوع"، وفقاً لما جاء في موقع "بي بي سي".

يُشار إلى بن سلمان يقود منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حملة اعتقالات واسعة طالت أمراء ووزراء سابقين ورجال أعمال سعوديين يُقدر عددهم بما لا يقل عن 200 شخص، أبرزهم الملياردير الوليد بن طلال، وتوصل بن سلمان مع بعضهم بعد احتجازهم في فندق الريتز كارلتون إلى اتفاق يقضي بتنازلهم عن أجزاء من أموالهم مقابل الإفراج عنهم.