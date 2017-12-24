سقوط الشعر وجفافه وحساسية العين.. كلها يسببها الشامبو! إليك البديل

ظهرت في الآونة الأخيرة دعوة تحت شعار "No Poo" أو "No Shampoo" للاستغناء عن الشامبو التجاري في غسيل الشعر؛ بسبب ما يحتويه من مواد ضارة، لاقت هذه الدعوات قبولاً كبيراً لدى شريحة واسعة من الأشخاص، بالأخص النساء.

وبدأ بعض الأشخاص في تدوين تجاربهم بخصوص هذا الأمر في مدوناتهم الخاصة، أو في مجموعات دُشنت خصيصاً على مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الخبرات، إذ يوجد اتجاه مُتصاعد من أشخاص كُثر باختلاف بلدانهم أو خلفياتهم الاجتماعية والثقافية نحو العودة إلى الطبيعة، وممارسة أسلوب حياة يحافظ على الصحة العامة ونظافة البيئة.









لماذا نستخدم الشامبو من الأساس؟

الهدف الأساسي من استخدام الشامبو هو تنظيف فروة الرأس والشعر من الدهون الزائدة المفرزة من الغدد الدهنية، وما علق بها من قاذورات من البيئة المحيطة، والتنظيف من العرق أيضاً، بالإضافة إلى التخلص من أي بقايا يمكن للبكتيريا التغذي عليها والتكاثر، وبالتالي إصابة الجلد بعدوى بسببها.

هل يهم حقاً إذا كان الشامبو يحتوي على مواد كيميائية أو لا؟

نعم، ذلك مهم للغاية لعدة أسباب في مقدمتها الحفاظ على البيئة، فقد عُثر على المواد الكيميائية المصنع منها الشامبو ومنتجات العناية الشخصية الأخرى، في أكثر من ثلاثة عشر مجرى مائياً في أنحاء الولايات المتحدة الأميركية.

هذه المواد الكيميائية يمكن أن تعطل أنظمة الغدد الصماء في الأسماك، بالإضافة إلى أنها يمكن أن تضر البشر الذين يتناولون المأكولات البحرية الملوثة، أو يشربون المياه المختلطة بهذه المواد الكيميائية.

هل حاولتِ من قبل قراءة مكونات الشامبو التجاري الخاص بكِ؟

هناك مكونات رئيسية لا يخلو منها إطلاقاً أي شامبو تجاري، لذلك من المهم أن يكون المستخدم على دراية بها وبأضرارها؛ حتى لا يُسيء إلى صحته بالاستخدام غير الواعي لهذه المنتجات، وعلى رأس هذه المكونات:

1- المواد المُنظفة

أشهرها المواد المنظفة المُكونة من الكبريتات، وعلى رأسها "دوديسيل كبريتات الصوديوم"، واختصاره "SLS" وهو من أكثر المواد المنظفة استخداماً في الشامبو؛ لتأثيره العميق في التنظيف وقلة تكلفته، لكنه له أضرار خطيرة نستعرضها معاً:

1- تهيّج شديد في بصيلات الشعر، مما يضر حالتها وقدرتها على إنتاج الشعر بشكل صحي.

2- سقوط الشعر بسبب الحالة السيئة للبصيلات.

3- جفاف شديد في البصيلات، وبالتالي قلة إفراز الدهون التي هي المرطب الطبيعي للشعر.

4- تهييج للعين والأغشية المخاطية.

5- تحتوي مركبات الكبريتات على مركب "الديوكسان" المُسبب لحساسية العين والأنف، ويسبب استنشاقه خطورة على الرئة، وأثبتت الأبحاث أنه مادة مسرطنة، وبالرغم من أن نسبته في شامبو الأطفال أقل، لكنها أيضاً نسبة مهددة للصحة.

تنصح منظمات الصحة المختلفة نتيجة الأسباب السابقة، بعدم استخدام المواد المنظفة التي تحتوي على كبريتات، ومن أبرزها منظمة "CTPA" التي نصحت بعدم استخدام هذه الأنواع من الشامبو، وعند الضرورة يمكن استخدامها على فترات متباعدة جداً.

كما أكدت وكالة حماية البيئة الأميركية، أنه حتى النسب القليلة جداً مضرة، وأكدت أن "الديوكسان" الموجود مع الكبريتات يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، وصرَّحت وزارة الصحة الأميركية أن تعرض الجلد لهذه المنتجات لفترة طويلة يوصلها لداخل الجسم، مما يؤثر على الكبد والكلى.

وهناك مركبات كبريت أخرى ضارة مثل: "ALS" و"SLES"، و"Myreth Sulfate"، وجدير بالذكر أن هذه المركبات موجودة في منتجات أخرى غير الشامبو مثل: الصابون ومعجون الأسنان وغسول البشرة وغسول الجسم، لذلك يفضل قراءة المحتويات قبل الشراء واختيار المنتج الخالي من الكبريتات.

من المواد الأخرى التي يتكون منها الشامبو التجاري:





2- كلوريد الصوديوم



وظيفته أنه يعمل على زيادة اللزوجة حتى يعطي القوام الكريمي المتعارف عليه للشامبو.





3- مُلطفات للجلد



يُضاف للشامبو مواد تعمل على تلطيف الجلد ولحماية الشعر، منها زيوت طبيعية وزيوت مصنعة من مواد كيميائية مثل زيت البرافين، الذي يعد أحد مشتقات البترول ويُصنف بأنه غير صحي.





4- مواد مُرطبة



من الأمثلة عليها "الألوفيرا جيل"، وهي مواد طبيعية تُضاف لإغراء الناس بشراء المنتج، فرغم فائدة هذه المواد الطبيعية فإن تأثيرها سيصبح ضئيلاً جداً مع كل تلك المواد الكيميائية المُضافة إلى الشامبو.





5- مواد حافظة



وظيفتها حفظ مكونات الشامبو، ولكنها أيضاً تحتوي على مواد ضارة مثل: "البرابين"، وبعض أنواع الشامبو يُضاف إليها "الفورمالدهيد"، المعروف بأنه يسبب السرطان.

هل توجد بدائل أخرى للشامبو بنفس كفاءة التنظيف؟

بالطبع هناك بدائل آمنة، وسنكون أمام خيارين إذا ما أردنا التوقف عن استخدام الشامبو التجاري، الأول: شراء المنتجات التجارية العضوية التي تعتمد في مكوناتها على مستخلصات طبيعية 100%، وهذه المنتجات موجودة، لكنها غير منتشرة بالشكل الكافي، وتتطلب البحث عنها، كما أن أسعارها مرتفعة بعض الشيء.

أما الاختيار الثاني: الاعتماد على وصفات منزلية طبيعية لتنظيف وتطهير الشعر، أو كبلسم لتقليل التجعيد، وترطيب ولمعان للشعر، ومن أشهر هذه الوصفات:

1- صودا الخبز وخل التفاح

يخلط الماء مع بيكربونات الصوديوم، بنسبة 4 ماء إلى 1 بيكربونات أو ملعقة كبيرة على نصف لتر من الماء، ويفرك به فروة الرأس وخصلات الشعر، ثم يشطف بالماء البارد، وتعمل بيكربونات الصوديوم على إذابة وازالة الدهون والأوساخ العالقة بالشعر، كما أن قلوية هذا المحلول قاتلة للبكتيريا والفطريات في فروة الرأس.

لكن هناك عيب وحيد لهذا البديل، وهو القلوية الشديدة لبيكربونات الصوديوم، فالرقم الهيدروجيني لهذا المحلول هو "PH9"، وهو غير متوازن مع الرقم الهيدروجيني لفروة الرأس، الذي يتراوح بين "4.5 إلى 5"، لذلك لا بد من استعمال محلول خل التفاح المخفف بالماء بعده؛ لغلق خلايا الكيوتيكل في الشعر وإضفاء الترطيب واللمعة عليه وفك التشابك، فميزة خل التفاح الطبيعي أنه عضوي وحمضي، والرقم الهيدروجيني الخاص به قريب جدا للشعر، وهو "PH4"، لذلك يُستخدم كبديل لبلسم الشعر.

2- جل الصبار مع الملح

تُضاف ملعقة من الملح إلى 4 ملاعق من جل الصبار، وقليل من الماء لمزج القوام، ثم يوضع هذا المزيج على الشعر ويدلك جيداً، ثم يشطف بالماء البارد، وهذه الطريقة مناسبة للشعر الجاف.

3- الماء فقط

إذا كنتِ تمارسين الرياضة، أو يتعرض شعرك للتعرق بشكل يومي فلا بأس من استخدام الماء فقط لشطفه، فالماء كاف جداً لإذابة العرق، ولكن استخدمي الماء الدافئ مع تدليك فروة الرأس بشكل لطيف.

4- العسل

يعد العسل منظفاً ومطهراً قوياً وقاتلاً للجراثيم والبكتيريا، ويمكنكِ استخدامه بوضعه على فروة الرأس وتركه لمدة 5 أو 10 دقائق، ثم شطف الشعر جيداً بالماء الدافئ ثم البارد.

5- الشامبو الجاف

يمكنكِ صنع الشامبو الجاف في المنزل للتخلص من الزيوت المتراكمة على فروة الرأس، وهو عبارة عن بودرة أو مسحوق، يحتوي على عناصر لديها القدرة على امتصاص المواد الدهنية الموجودة في فروة الرأس دون استخدام المياه.

ولتحضير الشامبو الجاف اختاري بين النشا أو بيكربونات الصودا أو دقيق الشوفان، ليكون هو العنصر الأساسي في الشامبو الجاف الخاص بكِ، وذلك بكمية تناسب توزيعها على فروة رأسك بنسبة تتراوح بين معلقتين كبيرتين لبيكربونات الصودا أو النشا، وأما إذا اخترتِ الشوفان فيكون المقدار أربع ملاعق كبيرة تُطحن في مطحنة الطعام.

6- الطمي المغربي أو الرماد البركاني

يصبح الطمي أو الرماد البركاني عند خلطه بالماء مكوناً هائلاً لسحب السموم والشوائب من فروة الرأس، كما أنه يحفز الدورة الدموية ويعمل كمقشر طبيعي للجلد، دون أن يتسبب في جفاف الشعر، وطريقة تحضيره هي مزج حوالي 2 ملعقة كبيرة مع كمية مساوية من الماء أو الألوفيرا، حتى تحصلي على القوام المناسب، ثم ضعيه على شعرك لمدة 10 دقائق، واشطفيه بعدها بالماء الدافئ.





هل ستواجهني مشكلات في هذه المرحلة الانتقالية أم أن شعري سيبدو صحياً من أول تجربة؟



تستغرق تجربة الانتقال من مرحلة الشامبو الكيميائي وطرد آثاره والعودة إلى طبيعته الأولى بعض الوقت، وربما سيبدو شعرك لأول وهلة ملبداً وأسوأ مما عليه وربما تظهر بعض القشرة عليه، لذا عليكِ تكرار التجارب وتنويعها حتى تصلي للبديل المناسب لكِ.

كما لا بد من زيادة الاهتمام بتغذية شعرك وترطيبه في هذه الفترة، عن طريق ماسكات الشعر المختلفة، وفي النهاية سيعود شعرك كما كان عليه في مرحلة الطفولة، قبل أن تؤثر عليه المواد الكيميائية الضارة وتفقده رونقه.