أذكى رجل في العالم من أصل عربي : مشاهير ولدوا أيتاما.. والتبنّي غير حياتهم.. القائمة ستدهشك

أذكى رجل في العالم من أصول عربية، نعم ربما لايعلم الكثيرون أن ستيف جوبز الرجل الذي غيّر شكل التكنولوجيا في العصر الحديث، أصوله تعود إلى والد عربي سوري مسلم وأم أميركية اضطرا للتخلي عنه، لتتبنَّاه عائلة أخرى ربَّته ليصبح الشخص الناجح الشهير.

جوبز واحدٌ من المشاهير الذين فرّقت ظروف الحياة بينهم وبين عائلاتهم، ورباهم آخرون، منهم مقربون ومنهم غرباء تبنّوهم ومنحوهم فرصة لحياة جديدة قد تكون هي التي مهدت لما وصلوا إليه.

موقع Hollywood نشر قائمة بأسماء مشهورة عالمياً ممن عاشوا تجارب التبنِّي.

مارلين مونرو

Marilyn Monroe during the making of "River of No Return." pic.twitter.com/FOAzjsuZdS — The Marilyn Diaries (@MarilynDiary) December 18, 2017

حملت مارلين مونرو اسم نورما جين مورتنسون، عند ولادتها لأب لم تعرفه أبداً، إذ توفي بعد ولادتها بفترة قصيرة.

ولم تستطع والدتها الاعتناء بها، لإصابتها بعدة أزمات نفسية أودعت بعدها مصحة عقلية.

ونشأت مونرو في عدة منازل لما يعرف بـ"أسر الرعاية"، التي تتبنَّى أطفالاً بلا عائلات دون صفة قانونية، تمنح لهم الرعاية الأساسية والمأوى.

حاولت والدة مارلين العودة للحياة الطبيعية، والاعتناء بابنتها بعد أن تحسّنت حالتها، فابتاعت منزلاً، واستعادت مارلين من بيوت الأسر المعيلة، إلا أنها هذا لم يدم لتعرضها لانتكاسة شديدة.

ستيف جوبز

Steve Jobs Invented the iPhone But Warned It Was No Substitute for Networking Face-to-Face https://t.co/2fkFiBZQ2E pic.twitter.com/Ksa17MIvEK — Wasp Barcode UK (@WaspBarcodeTech) December 24, 2017

كان المسلم السوري عبدالفتاح الجندلي الأب البيولوجي لستيف جوبز، ثم اعترضت عائلة صديقته جوان شيبل على العلاقات المضطربة بينهما، بعد ذلك قام الزوجان بول وكلارا بتبني ستيف جوبز بعد ولادته.

بريسيلا بريسلي

Elvis Presley and Priscilla Presley/May 1 1967 💗 pic.twitter.com/IX4VROyGAG — Mrs. Monroe (@_LuluLee) December 23, 2017

كان والد بريسيلا بريسلي طياراً فى البحرية الأميركية، ومات والدها في حادثة تحطم طائرة وكان عمرها 6 أشهر آنذاك، وبعد ذلك قام الزوج الثاني لوالدتها بتبنّيها.

بيل كلينتون

My greatest disappointment of 2017 is that this pic of Bill Clinton holding up a pair of red panties in Trinity College Dublin didn't go viral... pic.twitter.com/mTv3WOTx6U — Olaf Tyaransen (@OlafTyaransen) December 24, 2017

توفي والد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، قبل ولادته بـ3 أشهر، فتركته والدته في رعاية أبويها إلدريث وإيديث كاسيدي.

بقي وليم جيفرسون، ليث الثالث "اسمه قبل تغييره" في رعاية جديه حتى تزوجت أمه وهو في سن الـ15 من عمره، من رجل يدعى روجر كلينتون، تبناه ومنحه كنيته.

نيلسون مانديلا

Freedom to all....Nelson Mandela pic.twitter.com/WfUzP9tU3U — Art by Shan Sundaram (@tamilartist) December 24, 2017

فقد الزعيم الجنوب إفريقي الشهير نيلسون مانديلا والده وهو بعمر التاسعة، فتبناه بعدها زعيم قبيلة التمبو ومرشدها الروحي جونجينتابا دالينديبو.

نيكول ريتشي

uhmmmm nicole richie ppl ... complete 180 pic.twitter.com/XQQq19OzM5 — D (@chicddc) December 12, 2017

ولدت نيكول ريتشي لوالد يعمل في مجال الموسيقى، يدعى بيتر مايكل إسكوفادو، أحد الذين عملوا مع والدها بالتبني فيما بعد المغني الأميركي الشهير ليونيل ريتشي.

فقد بقيت نيكول في رعاية والديها البيولوجيين حتى بلغت الثالثة من العمر، ثم طلبا من ريتشي العناية بها لسوء أحوالهما المادية، وعدم قدرتهما على الإنفاق عليها، فوافق ريتشي على ذلك إلى أن تبنّاها رسمياً وهي في سن التاسعة.

كوكو شانيل

Success is most often achieved by those who don't know that failure is inevitable || Coco Chanel pic.twitter.com/MpZsxA14iG — The Cerebrum School (@CerebrumSchool) December 23, 2017

ولدت مصممة الأزياء النسائية الأشهر في العالم في مدينة سومور الفرنسية عام 1883، لعائلة رزقت بأربعة أطفال، ولم يتمكنوا من كسب لقمة عيشهم.

عندما بلغت شانيل عمر الثانية عشرة، أرسلها والدها إلى دار أيتام ثم إلى دير كاثوليكي ثم إلى مدرسة داخلية.

ووفقاً لكوكو، ما عاشته هو الذي أجبرها على اختيار هذه المهنة، لأنها بقيت مجبرة على ارتداء الزي الرمادي طوال حياتها.

جيمي فوكس

Inside Jamie Foxx's birthday party with Katie Holmes and Leonardo DiCaprio! https://t.co/LaKgirQ19j pic.twitter.com/aqIsLnRHSc — EntertainmentTonight (@etnow) December 14, 2017

ولد الممثل المشهور جيمي فوكس فى عائلة لويزديكسون وداريب بيشوب في ولاية تكساس، قدمته عائلته للتبني بعد فترة وجيزة من ولادته، وعلمته عائلته الجديدة حب الفن، علمته العزف على البيانو، وكان لها الدور الأساسي في قرار دراسته الموسيقى الكلاسيكية في الجامعة.