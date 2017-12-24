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أذكى رجل في العالم من أصل عربي : مشاهير ولدوا أيتاما.. والتبنّي غير حياتهم.. القائمة ستدهشك

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HuffpostArabi

أذكى رجل في العالم من أصول عربية، نعم ربما لايعلم الكثيرون أن ستيف جوبز الرجل الذي غيّر شكل التكنولوجيا في العصر الحديث، أصوله تعود إلى والد عربي سوري مسلم وأم أميركية اضطرا للتخلي عنه، لتتبنَّاه عائلة أخرى ربَّته ليصبح الشخص الناجح الشهير.

جوبز واحدٌ من المشاهير الذين فرّقت ظروف الحياة بينهم وبين عائلاتهم، ورباهم آخرون، منهم مقربون ومنهم غرباء تبنّوهم ومنحوهم فرصة لحياة جديدة قد تكون هي التي مهدت لما وصلوا إليه.

جوبز واحدٌ من المشاهير الذين فرّقت ظروف الحياة بينهم وبين عائلاتهم، ورباهم آخرون، منهم مقربون ومنهم غرباء تبنّوهم ومنحوهم فرصة لحياة جديدة.

موقع Hollywood نشر قائمة بأسماء مشهورة عالمياً ممن عاشوا تجارب التبنِّي.


مارلين مونرو




حملت مارلين مونرو اسم نورما جين مورتنسون، عند ولادتها لأب لم تعرفه أبداً، إذ توفي بعد ولادتها بفترة قصيرة.

ولم تستطع والدتها الاعتناء بها، لإصابتها بعدة أزمات نفسية أودعت بعدها مصحة عقلية.

ونشأت مونرو في عدة منازل لما يعرف بـ"أسر الرعاية"، التي تتبنَّى أطفالاً بلا عائلات دون صفة قانونية، تمنح لهم الرعاية الأساسية والمأوى.

حاولت والدة مارلين العودة للحياة الطبيعية، والاعتناء بابنتها بعد أن تحسّنت حالتها، فابتاعت منزلاً، واستعادت مارلين من بيوت الأسر المعيلة، إلا أنها هذا لم يدم لتعرضها لانتكاسة شديدة.


ستيف جوبز




كان المسلم السوري عبدالفتاح الجندلي الأب البيولوجي لستيف جوبز، ثم اعترضت عائلة صديقته جوان شيبل على العلاقات المضطربة بينهما، بعد ذلك قام الزوجان بول وكلارا بتبني ستيف جوبز بعد ولادته.


بريسيلا بريسلي




كان والد بريسيلا بريسلي طياراً فى البحرية الأميركية، ومات والدها في حادثة تحطم طائرة وكان عمرها 6 أشهر آنذاك، وبعد ذلك قام الزوج الثاني لوالدتها بتبنّيها.


بيل كلينتون




توفي والد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، قبل ولادته بـ3 أشهر، فتركته والدته في رعاية أبويها إلدريث وإيديث كاسيدي.

بقي وليم جيفرسون، ليث الثالث "اسمه قبل تغييره" في رعاية جديه حتى تزوجت أمه وهو في سن الـ15 من عمره، من رجل يدعى روجر كلينتون، تبناه ومنحه كنيته.


نيلسون مانديلا




فقد الزعيم الجنوب إفريقي الشهير نيلسون مانديلا والده وهو بعمر التاسعة، فتبناه بعدها زعيم قبيلة التمبو ومرشدها الروحي جونجينتابا دالينديبو.


نيكول ريتشي




ولدت نيكول ريتشي لوالد يعمل في مجال الموسيقى، يدعى بيتر مايكل إسكوفادو، أحد الذين عملوا مع والدها بالتبني فيما بعد المغني الأميركي الشهير ليونيل ريتشي.

فقد بقيت نيكول في رعاية والديها البيولوجيين حتى بلغت الثالثة من العمر، ثم طلبا من ريتشي العناية بها لسوء أحوالهما المادية، وعدم قدرتهما على الإنفاق عليها، فوافق ريتشي على ذلك إلى أن تبنّاها رسمياً وهي في سن التاسعة.


كوكو شانيل




ولدت مصممة الأزياء النسائية الأشهر في العالم في مدينة سومور الفرنسية عام 1883، لعائلة رزقت بأربعة أطفال، ولم يتمكنوا من كسب لقمة عيشهم.

عندما بلغت شانيل عمر الثانية عشرة، أرسلها والدها إلى دار أيتام ثم إلى دير كاثوليكي ثم إلى مدرسة داخلية.

ووفقاً لكوكو، ما عاشته هو الذي أجبرها على اختيار هذه المهنة، لأنها بقيت مجبرة على ارتداء الزي الرمادي طوال حياتها.


جيمي فوكس




ولد الممثل المشهور جيمي فوكس فى عائلة لويزديكسون وداريب بيشوب في ولاية تكساس، قدمته عائلته للتبني بعد فترة وجيزة من ولادته، وعلمته عائلته الجديدة حب الفن، علمته العزف على البيانو، وكان لها الدور الأساسي في قرار دراسته الموسيقى الكلاسيكية في الجامعة.

 

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