تصيب الأجنة بالتشوهات.. 7 أغذية يجب تجنُّبها للحفاظ على صحتك وصحة طفلك

تبذل النساء أثناء الحمل كل ما في وسعهن للالتزام بنمط حياة ونظام غذائي صحي للحفاظ على صحة أطفالهن وصحتهن.



ولكن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي لا تُعد آمنة للاستهلاك على الإطلاق خلال هذه الأشهر التسعة. في السطور التالية، يحاول موقع Bright Side الأميركي أن يلقي الضوء على هذه الأغذية، ويقدم نصائح إضافية مفيدة للغاية في نهاية المقال، التي لا بد أن تحيط كل امرأة حامل بها علماً.

7- أنواع معينة من الأسماك

من الأفضل أن تتجنَّبي هذين النوعين من الأسماك في أثناء الحمل:

الأسماك التي تُعرَف باحتوائها على مستويات عالية من الزئبق، وتشمل الأسماك الكبيرة مثل سمك أبو سيف وسمك القرش وسمك تايلفيش وسمك التونة كبيرة العين وسمك الماكريل الملك. يتسبب الزئبق في مشكلاتٍ بالنمو والمخ لدى الأطفال الرضع. يحتوي سمك الشبوط على مستويات معتدلة من الزئبق؛ ولذلك ينبغي استهلاكه بحذر، لا أكثر من حصة واحدة أسبوعياً.

الأسماك التي يجري اصطيادها من الأنهار المحلية والجداول وبرك المياه المجاورة للمصانع الكبرى أو مصادر التلوث الأخرى. ويشمل ذلك: سمك السلمون، والسمك الأزرق، وسمك القاروص المخطط، وسمك الكراكي، وأسماك الفرخ، والسلمون المرقط؛ إذ ربما تحتوي هذه الأسماك على مستوياتٍ عاليةٍ من مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور الملوثة.

6- الجُبن الطري

يمكن أن يحتوي هذا الجُبن الشهي على بكتيريا الإشريكية القولونية (الإيكولاي) أو الليستيريا، التي يمكن أن تسبب مشكلات صحية مزعجة للغاية لكِ، ومضاعفات خطيرة لحملكِ. تشمل أمثلة هذا الجُبن: جُبن الروكفور، وجُبن الكممبير، وجُبن غورغونزولا، وجُبن الفيتا، وجُبن بري، وجُبن كيسو فريسكو، وجُبن كيسو بلانكو، وجُبن كيسو بانيلا إذا صُنعت من حليب غير مبستر.

الحل هو تناول الجُبن الصلب مثل الجُبن السويسري أو الشيدر، أو تناول الجُبن الطري إذا كنتِ متأكدةً 100% أنه مصنوع من حليبٍ مبسترٍ.

5- المأكولات البحرية المدخنة

لا تعُد هذه المأكولات المالحة آمنة للاستهلاك عندما تُخزَّن في الثلاجة، إلا إذا كانت قد طُهيت في درجة حرارة 165 فهرنهايت؛ إذ يمكن أن تحتوي على جرثومة الليستيرية المستوحدة التي تسبب داء الليستريات الخطير لصحتكِ وصحة صغيركِ.

الحل: للوقاية من داء الليستريات، تناولي المأكولات البحرية المدخنة المعبأة أو الآمنة للتخزين، أو اطهيها حتى درجة 165 فهرنهايت.









4- الكثير من الكافيين

يرتبط الإفراط في تناول الكافيين بنقص أوزان الأطفال الرضع عند الولادة والولادة المبكرة، وحتى الإجهاض؛ ولذلك من المهم أن تضبطي جرعة الكافيين التي تتناولينها. يُعد تناول كوب من القهوة أو الشاي يومياً آمناً، ولكن حاولي أن تكون الجرعة أقل من 200 ملليغرام، وتذكري أن الشاي الأخضر والصودا يحتويان أيضاً على الكافيين؛ لذا لا تسمحي لهم بخداعكِ.

نصيحة: تناولي المشروبات منزوعة الكافيين. بشكل عام، الماء والعصائر الطازجة هي أفضل خياراتكِ.

3- اللحوم الباردة

ينبغي لكِ أن تتجنبي كل أنواع اللحوم الجاهزة للأكل، التي تُعرف أيضاً باللحوم الباردة؛ إذ يمكنها أن تحتوي على بكتيريا الليستيرية المسببة للمشكلات، التي نتحدث عنها كثيراً. تشمل هذه اللحوم كلاً من اللانشون، والسلامي، والبسطرمة، والببروني، والهوت دوغ.

الحل: إذا كنتِ لا تزالين تريدين إشباع رغباتكِ، يجب أن تطهي هذه اللحوم حتى الغليان، في درجة 165 فهرنهايت تقريباً.

2- شاي الأعشاب والمكملات العشبية الأخرى









نعتبر جميعاً أن الأعشاب تُعد من أكثر الأغذية الصحية على كوكب الأرض؛ وهذا صحيح في معظم الأحيان، ولكن هناك أعشاب معينة استُخدمت لقرون في إجهاض الحمل ولسوء الحظ ما زالت تحمل التأثير ذاته.

خياراتكِ: يمكنكِ قراءة معلومات عن كل عشب تريدين استهلاكه في مشروبِ أو بأي طريقة أخرى. ورغم ذلك قد يكون من الأفضل أن تبتعدي عن تناول خلطات الأعشاب الجاهزة الموجودة في المطاعم والمتاجر (ربما لا يملك طاقم العاملين معلومات دقيقة بنسبة 100% عن محتويات هذه الخلطات)، وتناولي بدلاً من ذلك كوباً آمناً من الشاي الأخضر أو الأسود.

1- المشروبات الكحولية

لسوء الحظ يمكن للمشروبات الكحولية أن تصل عبر المشيمة إلى الجنين. وفي حين أن أجسام البالغين لديها إنزيمات خاصة تساعد على تكسير الكحول وإخراجه من جسمك، قد يملك الجنين كميات صغيرة للغاية من هذه الإنزيمات أو يفتقر إليها تماماً.

يؤثر الكحول على نمو الخلايا، ويُصعب وصول العناصر الغذائية والأكسجين إلى أهدافهما في جسم الجنين؛ ولهذا السبب لا يوجد دليل حتى هذه اللحظة أن تناول كميات صغيرة من الكحول مقبول في أثناء الحمل.

رجاء تذكري أنه يمكن أن يكون لديكِ حساسية مفرطة تجاه بعض الأغذية مثل الموز والليمون والطماطم... إلخ. يجب أن تستشيري طبيبكِ لمعرفة أي الأغذية التي ينبغي لكِ تجنبها في هذه الفترة المهمة.

نصيحة إضافية

يجب أن تحاولي وضع حزام الأمان الخاص بكِ في أسفل جزء ممكن من جسمكِ وبالقرب من فخذيكِ أكثر من بطنكِ. هذا يمنع الحزام من التضييق على جنينكِ في حالة التوقف المفاجئ.



وتذكري دائماً أنه في أثناء الحمل يقل تركيزكِ بسبب عوامل عدة؛ لذلك خذي حذركِ في أثناء القيادة، وتأكدي من الجلوس على بُعد 4 بوصات على الأقل من عجلة القيادة.