السعودية ترفض استقبال لاعبين إسرائيليين في بطولة للشطرنج بالمملكة.. ومسؤول يتحدث عن خيارات للرد

قال إسرائيل جيلفر، نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول 2017، إن السعودية رفضت منح تأشيرات دخول لسبعة لاعبين إسرائيليين من أجل المشاركة في بطولة للشطرنج، تستضيفها المملكة على مدار ستة أيام، بداية من الثلاثاء المقبل.



ولم يسبق للسعودية رسمياً استضافة أي إسرائيليين، كما أنها لا تعترف بإسرائيل كدولة، وتؤكد الرياض أنها لا ترتبط معها بعلاقات رسمية.



وأشار جيلفر إلى أن السعودية "لم تصدر ولن تصدر تأشيرات دخول للمنافسين الإسرائيليين"، موضحاً أن البطولة ستقام كما هو مخطط له.



ولم يتضح بعد إن كانت السعودية رفضت منح تأشيرات لأي منافسين آخرين أم لا، رغم أن منافسين قطريين أوضحوا أنهم ربما لا يتمكنون من المشاركة أيضاً.



وقال مركز التواصل الدولي في السعودية في بيانٍ، إن أكثر من 180 منافساً سيشاركون في البطولة، لكنه لم يرد بعد على طلب للتعليق.



من جانبه قال ليئور ايزينجر، المتحدث باسم الاتحاد الإسرائيلي للشطرنج، إن "عدة أطراف تسعى حالياً لتأمين مشاركة المنافسين الإسرائيليين في البطولة".



وأضاف في تصريحات لوكالة رويترز: "هذه ليست بطولة للعالم. وكل لاعب يجب أن يكون له الحق في المشاركة على أسس تتعلق بالاحتراف، بغض النظر عن مكان صدور جواز سفره أو الأختام التي يحملها".



وأشار إلى أنه يتعين على الاتحاد الدولي أن يعمل على تأمين مشاركة المنافسين الإسرائيليين في البطولات العالمية، وأن الاتحاد الإسرائيلي يدرس كل الخيارات، بما في ذلك اتخاذ إجراء قانوني أو تنظيم بطولة دولية في إسرائيل، للاعبين الذين حُرموا من المشاركة في السعودية.



وكان الاتحاد الدولي، قال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنه يبذل "جهوداً هائلة" من أجل ضمان حصول جميع المنافسين على تأشيرات دخول للسعودية.

والشهر الماضي، أعلن الاتحاد الاسرائيلي للشطرنج، أن 7 من لاعبيه، قدموا طلبات للحصول على تأشيرات دخول إلى السعودية، للمشاركة في بطولة الشطرنج، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

ويأتي هذا الرفض السعودي لاستقبال اللاعبين الإسرائيليين، بعدما كانت تقارير وتصريحات قد صدرت مؤخراً عن مسؤولين إسرائيليين، تحدثوا عن وجود "علاقات سرية" مع القيادة السعودية، وفقاً لوكالة الأناضول.