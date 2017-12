من بينها سوبر ماريو.. أفضل 10 ألعاب فيديو في 2017

other

كانت سنة 2017 حافلة بألعاب الفيديو الرائعة، فمع كل سنة يتطور الغرافيكس لتصبح الألعاب أكثر واقعية وتشبهاً بالواقع.

فيما يلي نتعرف على أفضل 10 ألعاب فيديو في عام 2017، وفقاً لمجلة Newsweek، التي تصدرتها لعبة Zelda.

10- South Park: Fractured But Whole

التقييم: 7.5/10

المنصات: (PS4/Xbox One/Microsoft Windows)

يصفها مطوروها بأنَّها "لعبة تقمُّص الأدوار الأكثر مرحاً منذ لعبة South Park: The Stick of Truth".

وتنجح لعبة Fractured But Whole في الاتساق مع المرح الصاخب المُميِّز للسلسلة، إلى جانب نظام القتال القوي. وتبدأ Fractured But Whole، مثل حلقات South Park المعتادة، بإريك كارتمان وهو يُعِد خطةً شريرة، تتمثَّل في البحث عن قطة ضائعة لكي يستخدم المال في تمويل سلسلة أفلامٍ عن الأبطال الخارقين. ثُمَّ تتصاعد الأحداث.

9- Cuphead

التقييم: 8/10

المنصات: (Xbox One/Microsoft Windows)







تُعَد لعبة الركض وإطلاق النيران التي طوَّرتها استوديوهات StudioMDHR لعبةً استثنائية حقاً لسببين. أولهما هو أنَّ التصميم البصري للعبة يتغزَّل في رسوم ديزني المتحركة القديمة، إذ كانت كل الشخصيات عبارة عن وجوهٍ مبتسمة وأطراف مهتزة سريالية بلا عظام، تشبه الخراطيم المطاطية.

أما ثانيهما فهو أنَّ مستوى الصعوبة يقترب من ألعاب أخرى جادة مثل Dark Souls، وهو ما يقدم للملايين ممن اشتروا اللعبة تجربةً غريبة فريدة من المعاناة والسباب، بينما يشقون طريقهم في عالم العجائب الكارتوني. أمَّا جوهرة التاج في اللعبة فهي شخصية الملك دايس، وهو شخص أرجواني ذو شارب يرتدي بذلة ويقنع الشيطان نفسه بقتل كابهيد وماغمان.

8- Resident Evil 7: Biohazard

التقييم: 8.8/10

المنصات: (Microsoft Windows/Xbox One/PS4 with PlayStation VR support)







استُهِلّ عام الألعاب في 2017 بهذه التحفة الفنية، التي تُمثِّل فصلاً جديداً من لعبة الرعب والبقاء، زاخرة بالدماء والأحشاء وأكل لحوم البشر والرجفات المخيفة. ويتقمَّص اللاعب (أنت) في اللعبة دور إيثان، إذ يحارب عائلة بيكر لينقذ خليلته ميا من ميتةٍ شنيعة، على غِرار أفلام القتل والتقطيع.

وتُعَد الأجواء في Resident Evil 7 هي الأقوى في السلسلة قاطبة، وتستخدم اللعبة الخوف من الأماكن المغلقة وهشاشة الحياة بحنكةٍ وبراعة، لتثير خوفاً حقيقياً من خلال الإحساس بالعجز. ويتصاعد ضجيج اللعبة شيئاً فشيئاً كلما تعمَّقت فيها حتى تصبح مرعبةً بحق.

7- Wolfenstein 2: The New Colossus

التقييم: 9/10

المنصات: (Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Microsoft Windows)







قُوبِل إصدار الجزء الثاني من سلسلة قاتل النازيين بحفاوة بالغة، بفضل تصويره الدقيق للفاشيين في القرن العشرين.

يكمن تفوق هذه اللعبة في استخدام تصاوير مبالغ فيها كي نتخيل مدى استفحال شرور الأيديولوجية النازية في حياتنا اليومية. ولا تتوانى لعبة Wolfenstein 2 عن جعل اللاعب يعيش هذه التجارب القاسية بصورةٍ سينمائية غريبة، وهي رفاهية لا يمكن الحصول عليها إلا بواسطة لعب مثل هذه.

6- Night in the Woods

التقييم: 9/10

المنصات: (PS4/Microsoft Windows/Linux/Android/iOS)







تشبه لعبة Night in the Woods لعبة Undertale دون النوستالجيا المُحاكية لألعاب Gameboy. تُرينا هذه اللعبة كيف يمكن للعبةٍ بسيطة البناء أن تنجح حين تعتمد آلية اللعب على شخصياتٍ متعددة الجوانب يمكن تصديقها، وحبكةٍ تتكشَّف ببطء. وربما يكون النجاح الأكبر الذي حققته اللعبة هو التصوير المُعقَّد للمرض النفسي (خاصةً الاضطرابات الانشقاقية)، وهو ما حاولت كثيرٌ من الألعاب فعله دون أن تُحرز نجاحاً كبيراً.

5- Persona 5

التقييم: 9/10

المنصات: (PS3/PS4)





تُعَد Persona 5 لعبةً لجيل الألفية، تدور حول البالغين المُريعين الذين يسلبون المستقبل من الجيل اليافع بشتى الطرق المؤسفة. وتزخر لعبة تقمُّص الأدوار من شركة Atlus بالحَميّة الفاضلة، وتقوم على فانتازيا أو خيال جميل مستلهم من عالم الواقع، إذ يدخل اللاعبون حياة مراهقٍ ياباني يحاول الموازنة بين تكوين العلاقات مع أصدقائه نهاراً وإنقاذ العالم ليلاً.

وكما هو الحال مع الألعاب السابقة في السلسلة، تسلك Persona 5 مسلك أفلام الرسوم المتحركة في سرد القصة، إلى جانب تركيزٍ كبير على تطوُّر الشخصيات. الصداقة، والنمو، والتغير، والتمرد، والسياسة كل هذه موضوعات موجودة في كل ركن من هذه الظاهرة العصرية. وأفضل شيء هو أنَّ Persona 5 لا تخشى استخدام القسوة واتخاذ المواقف في معالجتها هذه الأفكار.

4- Super Mario Odyssey

التقييم: 9/10

المنصات: (Nintendo Switch)







سترسم المغامرة الأخيرة لبطل Nintendo الخالد البسمة على وجهك حتى النهاية. تتغلب Odyssey على الألعاب السابقة في السلسلة، Mario 64 وسلسلة Sunshine ثلاثية الأبعاد، إذ إنها تدمج طريقة اللعب القديمة ثنائية الأبعاد ومعها البصريات القديمة في لعبة Super Mario Bros.

استعد لقضاء ساعات مديدة في بهجةٍ خالصة، إذ تستكشف عالماً من المنصات يزخر بالخيال والابتكارات. يجوب ماريو أراضي جديدة مع مساعده كابي في نسخة أخرى من رحلته القديمة لإنقاذ الأميرة بيتش من براثن باوزر.

لكن هذه المرة لا تخلو من التغيرات. يستخدم ماريو كابي في هجومه العادي ويلقيها على أهدافه، لكنه أيضاً يستخدمه في تجميد الأعداء أو الأجسام ليحتل أجسادها - ومن ضمنها الديناصورات.

3- Horizon Zero Dawn (PS4)

التقييم: 9/10

المنصات: (PS4)





تُرسي لعبة تقمص الأدوار من Guerilla Games حساً بالعُجالة منذ بدايتها. Horizon Zero Dawn هي مزيجٌ من The Witcher وTomb Raider وEnslaved، ببصريات سينمائية تشبه Jurassic Park وصَنعة Monster Hunter.

وحين تقف محدقاً في المشاهد الخلابة، ستساعد ألوي في رحلتها، ليس فقط من أجل التعرف على هويتها، بل التعرف على ماضي الحضارة البشرية. والنتيجة عالمٌ بارع الجمال، مثير وعاطفي سيترك داخلك إحساساً بالفراغ حين تغادره.

2- PlayerUnknown’s Battleground

التقييم: 9.3/10

المنصات: (Xbox One/Microsoft Windows)





إن كنت تحب فيلم Battle Royale من عام 2000، فإن لعبة الصمود في ميدان المعركة هذه تناسبك. تبدأ كل مباراة باللاعبين يهبطون بالمظلات إلى جزيرة، ومن هناك ستجمع المعدات والأسلحة لتقتل بها الآخرين، بينما تتفادى الموت. ليست PUBG لعبة تأخذ بيدك، بل ستلقي بك وبكل اللاعبين في أرض شاسعة قاحلة.

ومن هنا، هدفك في اللعبة هو البقاء بأي طريقة ممكنة. التوتر الذي تتسبب فيه اللعبة لا مثيل له. يُمكن أن يواجه اللاعبون بعضهم شاهرين أسلحتهم، ومخاطرين بكل شيء لقتل أكبر عدد ممكن، لكنها بالنسبة للكثيرين لعبة انتظار: اختبئ وانتصر على 99 لاعباً بضربة واحدة.

1- Zelda: Breath of the Wild

التقييم: 10/10

المنصات: (Nintendo Switch)







يسميها الكثير من النقاد "اللعبة الكاملة". Breath of the Wild ستُلاقي توقعاتك وأكثر، فهي تُحفة حقيقية. تتبع لعبة المُغامرة والحركة وتقمص الأدوار بطلنا لينك، إذ يسعى إلى قتل غانون قبل أن يتحرر من القرية المسحورة ويدمر هايرول. تحارب الوحوش، وتطهي الطعام، وتجمع الأسلحة، وتزيد شيئاً فشيئاً من قوتك استعداداً للمعركة الأخيرة.

لكن ليس عليك اتباع هذا الترتيب. المُبهر في لعبة Breath of the Wild هو أنها تمنح اللاعب حرية اكتشاف هذا العالم الشاسع الفريد وقتما يشاء. هذه الحرية الخالصة وحس المغامرة إنجازٌ كبير. كل شيء أمامك مثل مكونات ساعة ميكانيكية تنتظر منك تركيبها. هناك ألف طريقة لفعل الشيء نفسه، ويمكنك اختيار الطريقة التي تفضلها.