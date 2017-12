وهج غريب ارتسم في سماء أميركا أدهش من شاهده.. قصة الفلك الذي بدا كخيال علمي ينذر بمرحلة جديدة من غزو الفضاء

اندهش الناس على الساحل الغربي للولايات المتحدة، بعد أن رأوا في السماء فلكاً غريباً مُتحوِّلاً يتوهج في ظلمة الليل، يوم الجمعة 22 ديسمبر/كانون الأول 2017.

بدا الأمر كخيالٍ علمي، لكن تبيَّن أن الأمر لم يكن غزواً فضائياً محتملاً آو هجوماً كورياً شمالياً مفاجئاً، بل كان أثر صاروخ لشركة "سبيس إكس" لتكنولوجيا الفضاء، ينقل أقمار اتصالات صناعية إلى مدار الأرض، حسب ما ورد في تقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية.



انطلق الصاروخ من قاعدة فاندنبرغ الجوية بوسط ولاية كاليفورنيا، ما أثار موجةً من الاندهاش لدى مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي عبر الولاية.

وكتب المدير التنفيذي لـ"سبيس إكس"، إلون ماسك، تغريدةً يمازح بها المتفرجين المُتحيِّرين من الغيمة الغريبة: "طبقٌ طائر فضائي نووي قادم من كوريا الشمالية".

لكن الحقيقة أن هذه الغيمة أو الوهج الغريب كان بسبب التقاء عادم الصاروخ بالهواء البارد.

فحسب عالم الأرصاد الجوية، مارشال شيبرد: "يتعرَّض بخار الماء في عادم محرك الصاروخ مباشرة لدرجة حرارة باردة جداً على ارتفاع عالٍ. وتمثل شوائب العادم والحرارة المنخفضة الخلطة المناسبة لإحداث تلك الغيمة"، مشيراً أنها تشبه بالضبط ما تُخلِّفه الطائرات عندما تُحلِّق في السماء.

كان إطلاق يوم الجمعة هو الثامن عشر والأخير في 2017، الذي جعل "سبيس إكس" أكثر شركات الصواريخ الخاصة عملاً في العالم.

وتمثَّلَت مهمة الصاروخ في توصيل 10 أقمار اتصالات صناعية إلى مدار الأرض المنخفض لشركةٍ تُدعى "إيريديوم"، تُغيِّر شبكة أقمارها الصناعية الضخمة. وستُستَخدَم الأقمار الصناعية في نقل خدمات الاتصالات وتعقُّب مسار الطائرات، بالإضافة إلى مهام أخرى.

واستغلَّ ماسك الضجة التي أحدثها مشهد يوم الجمعة، ليعلن عن خطوة "سبيس إكس" الكبيرة المقبلة، وهي إطلاقٌ تجريبي لصاروخها الضخم الجديد، المسمى "فالكون هيفي". الذي سيُطلَق في يناير/كانون الثاني المقبل 2017.

إذ غرد ماسك: "إذا أعجبكم إطلاق الليلة، فبالتأكيد ستحبون فالكون هيفي في الشهر المقبل: 3 محاور صاروخية، ودفع أكبر بثلاثة مرات. محوران يعودان للقاعدة ويقومان باستعراضات جوية متزامنة. والثالث يعود لمنصة الصواريخ العائمة".

If you liked tonight’s launch, you will really like Falcon Heavy next month: 3 rocket cores & 3X thrust. 2 cores return to base doing synchronized aerobatics. 3rd lands on droneship.

— Elon Musk (@elonmusk) December 23, 2017