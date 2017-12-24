الممرضٌ القاتل.. بخطوة واحدة يتخلص من مرضاه في سيارة الإسعاف للحصول على المال من مافيا تشييع الجنازات

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على ممرض إسعاف على خلفية الاشتباه به في قتل مرضى من أجل الحصول على المال من مافيا تشييع الجنازات.



واتُّهِم دافيد غاروفالو، الذي يناهز من العمر 40 عاماً، بحقن المرضى الميؤوس من علاجهم بحقن هواء ليُنهي حياتهم في الحال أثناء نقلهم من المستشفى إلى منازلهم، وفق صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وذُكِر أنه يوصِّل أسر ضحاياه المكلومة بمُتعهِّدي دفن الموتى التابعين للمافيا الذين يدفعون له 300 دولار مقابل كل جثة.

ويجري التحقيق مع ثلاثة أشخاص آخرين في هذه القضية التي أطلق عليها الإعلام الإيطالي فضيحة "إسعاف الموت".



وسُلِّط الضوءُ على الاتهامات في بادئ الأمر حين أبلَغَ بها عضو مافيا سابق جرى تأهيله برنامجاً تلفزيونياً استقصائياً وكذلك شرطة مدينة كاتانيا الصقلية.



وكان غاروفالو يعمل لحساب شركة إسعاف خاصة تنقل المرضى من وإلى المستشفى بالقرب من بلدة بيانكافيلا بمدينة كاتانيا.



ويتَّهم غاروفالو بحقن الهواء في وريد كل ضحية من ضحاياه، الأمر الذي يؤدي إلى توقف القلب في الحال، وذلك أثناء نقل المرضى الميؤوس من علاجهم لمنازلهم لقضاء ما تبقى في أعمارهم مع عائلاتهم بدلاً من المستشفى.



ويُتَّهم غاروفالو بالقتل العمد لثلاث ضحايا. لكن الشرطة تعتقد أنه قد يكون هناك المزيد من ضحايا عصابة المافيا، التي يزعمون أنها تعمل منذ عام 2012.



وتقصَّى المُحقِّقون موت 50 مريضاً، اعتُبِرَ موت 12 منهم موتاً "يثير الشكوك على نحوٍ خاص"، وفقاً لما قاله المدعي العام.