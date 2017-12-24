ماذا حدث في العياط؟ ملثمون يطلقون وابلاً من الرصاص على مقهى بالجيزة والأهالي يتحدثون عن دوافع غريبة للحادث

شهدت مركز العياط في الساعات الأولى من صباح السوم، الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول، حادثاً دموياً أوقع ثلاث ضحايا من الأهالي وعدداً من المصابين، حيث قام مسلحان يستقلان دراجات نارية بفتح النار على رواد مقهى بشكل عشوائي، بعد أن توقف شخصان أمام المقهى، وأطلقا وابلاً من الرصاص، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الضحايا.

وقال مجموعة من الشهود إن القصة بدأت بـ"دور طاولة" لعبه الجاني والمجني عليه، ولما خسر الجاني، استشاط غضباً واندلعت مشادة بينه وبين المجني عليهما، ثم انصرف.. وبعدها عاد ومعه شخص آخر، مستقلين دراجة نارية، وأطلقا وابلاً من الرصاص من سلاح آلي وفرّا هاربين.

شهود عيان: خلاف على لعب الطاولة وراء إطلاق النار على مقهى العياط — Mukhtar📖⁦🇪🇬⁩ (@Al_Khawaga) ٢٤ ديسمبر، ٢٠١٧

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، في تصريحات صحفية، إن شخصين قُتلا وأصيب ٨ آخرين، في حين أكد بعض الأهالي وجود حالات خطيرة تحتاج إلى نقلها للمستشفيات المجهزة، لإنقاذ حياة المصابين.

وفرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً على مداخل ومخارج القرية لمطاردة الجناة عقب تتبع خط سير هروبهم.

#فين_انجازاته

حادث هجوم على مقهى بقرية العامرية بمركز العياط..الله يخرب بيتك يابومة

5 قتلي و 6 مصابين

و13..آخرين فى حادث فى طريق الصعيد

المحروسة بلد الامن و الامان — الصقر العربى (@4uge457moDy3txU) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٧

وأكد مصدر أمني مسؤول بمباحث الجيزة أن التحريات الأولية تشير إلى أن حادث الهجوم المسلح على "جنائي".

#الان انتشار امني مكثف في المنطقة التي شهدت هجومًا بالأسلحة النارية على مقهى «أبو فار» في #العياط بالجيزة جنوب #القاهرة #مصر — RT Ahmed Alashkar (@ALASHKAR_RT) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٧

وأوضح المصدر أن رجال البحث الجنائي يستمعون إلى أقوال شهود العيان، للوقوف على ملابسات الحادث.