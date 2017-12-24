إلغاء وتأجيل 75 رحلة جوية في مطارات الإمارات بسبب الضباب الكثيف (صور)

تشهد حركة الطيران في المطارات الكبرى بالإمارات اضطراباً شديداً، الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول، مع الإعلان عن إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات بسبب موجة من الضباب الكثيف، في وقت يستعد آلاف المقيمين الأجانب للسفر لقضاء عيد الميلاد في بلدانهم.

وفي مطار دبي الدولي ألغيت أكثر من 15 رحلة مغادرة وأرجئت 60 رحلة أخرى على الأقل وجرى تغيير مسار عشرات الرحلات القادمة بين منتصف الليل وصباح الأحد، بحسب ما أظهرت لائحة الطائرات المغادرة والقادمة على موقع المطار، بحسب فرانس برس.

يشهد #مطار_دبي الدولي الآن ضباب شديد والرؤية 100 متر فقط والرحلات القادمة تعمل Holding ، هو بدون ضباب مطار مزدحم جدا وHolding دائماً ، الله يعينهم pic.twitter.com/DRdhLdVVGj — إبرآهيم آل شآهر 💐 (@ibra_shaher) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٧

ومطار دبي، يعتبر الأكثر ازدحاماً في العالم من حيث الرحلات الدولية، إذ استقبل 73.4 مليون مسافر، في الفترة من يناير/كانون ثاني - أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وقال المتحدث باسم مطارات دبي في اتصال هاتفي مع "الأناضول"، إنه تم إعادة جدولة الرحلات بسبب كثافة الضباب، وتحويل العديد من الطائرات المتوجهة إلى مطار دبي إلى مطار مسقط الدولي.

من جهتها قالت مجموعة "طيران الإمارات" على موقعها أن "حركة الرحلات القادمة والمغادرة من مطار دبي الدولي تأثرت بالضباب في صباح يوم 24 كانون الأول/ديسمبر"، معلنة عن إلغاء 10 رحلات الى مدن مختلفة بينها طهران وبودابست وهونغ كونغ.

ونصحت المجموعة المسافرين المغادرين أو القادمين إلى مطار دبي الدولي بالتحقق من حالة رحلتهم قبل التوجه الى المطار.

وقالت شركة فلاي دبي للطيران الاقتصادي (حكومية)، إن الظروف الجوية السائدة في دبي تسببت في تأخر الرحلات وإلغاء بعضها.

وذكرت الناقلة التي تعمل بنظام الطيران منخفض التكلفة، أنه بالنسبة للمتعاملين الذين سيسافرون من دبي فإن وقت الرحلة قد يستغرق وقتاً أطول، "ويرجى التحقق من حالة الرحلات قبل الانطلاق إلى المطار".

وانسحب إلغاء الرحلات وتأجيلها على مطارات أخرى في الدولة الخليجية وأهمها أبوظبي والشارقة.

ومن جهتها، أعلنت شركة أبوظبي للمطارات (حكومية) في بيان مساء السبت، أن مطار أبوظبي شهد ضبابا كثيفا يستمر حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم (الأحد) ما يؤثر في حركة الرحلات المغادرة والقادمة في المطار.

وطلبت مطارات أبوظبي من المسافرين مراجعة شركات الطيران الخاصة برحلاتهم للتأكد من مواعيدها، أو التواصل مع خدمة العملاء لشركات الطيران في المطار.

وتوقعت شركة الاتحاد للطيران (حكومية) تأخر أو إلغاء بعض رحلاتها وذلك بسبب تنبؤات باستمرار الضباب الكثيف في أبوظبي خلال الأيام القليلة القادمة، ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن تتعطل بعض رحلات العودة إلى الإمارة.

وذكرت الشركة المملوكة لحكومة أبوظبي، في بيان، أنه تم توفير إقامة فندقية للمسافرين المتأثرين، وذلك للحد من الشعور بعدم الراحة من جانبهم، موضحة أنه لهذا التعطل، تم تأجيل أو إلغاء بعض رحلات العودة.

الإمارات : نرجو الانتباه الان ضباب كثيف على طريق دبي أبوظبي #مركز_العاصفة pic.twitter.com/iZ1NgdS3k1 — مركز العاصفة (@Storm_centre) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٧

وتشهد دولة الإمارات موجة ضباب، منذ الجمعة، اشتدت ليل السبت الأحد وسط ارتفاع في درجات الرطوبة التي بلغت مستوى 95% في معظم الإمارات.

وحذرت أجهزة الشرطة في مناطق مختلفة من انعدام الرؤية بسبب الضباب الذي توقع مركز الأرصاد أن يستمر ليومين إضافيين.

وقالت شرطة دبي على حسابها على تويتر: "يوجد ضباب على جميع مناطق إمارة دبي، يرجى اتخاذ الحيطة والحذر وترك مسافة كافية ما بين المركبات".

06:55

يوجد ضباب على جميع مناطق إمارة #دبي يرجى اتخاذ الحيطه والحذر وترك مسافه كافيه ما بين المركبات، رافقتكم السلامة.#حالة_الطرق — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) ٢٤ ديسمبر، ٢٠١٧

ويأتي اضطراب حركة الطيران في وقت تستعد أعداد كبيرة من المقيمين الأجانب في دبي والإمارات الأخرى للسفر لقضاء أمسية عيد الميلاد التي تصادف مساء اليوم في بلدانهم.

كما أن الإمارات عادة ما تتوقع وصول أعداد ضخمة من السائحين لقضاء فترة أعياد نهاية العام فيها، خصوصاً في دبي.