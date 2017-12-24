الملياردير المصري نجيب ساويرس ينشر "قصة كفاح مصطفى بكري".. والكاتب الصحفي يرد بكلمات قاسية

شهدت الساعات الماضية سجالاً وسخرية متبادلة بين الملياردير المصري نجيب ساويرس والبرلماني والكاتب الصحفي مصطفى بكري.

بدأت القصة عندما قام أحد المتابعين لساويرس، بتوجيه سؤال له على تويتر، حيث يُعد رجل الأعمال من أكثر المشاهير تفاعلاً عليه، حيث قال له: "سؤال بس إجابتك هاتأكدلنا حاجات كتير بتحب مصطفى بكري؟؟، هاتقدر ترد"، وكانت إجابة نجيب ساويرس جريئة وصادمة فقال: "مبحبوش خالص رجل كل العصور".

مبحبوش خالص ... رجل كل العصور ... https://t.co/OzEf3bFkKa — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

بعدها نشر ساويرس صورة مجمعة لبكري، تؤكد إجابته فجاءت إحداها مع الثوار، ومع فتحي سرور وعمر سليمان، وفي مؤتمر دعم الإخوان، ومؤتمر دعم حزب النور، ثم مع المشير طنطاوي، وجمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكان أبرز تعليق في وصف هذه الصورة: "قصة كفاح مصطفى بكري".

وبعد أن حذره أحد متابعيه بأنه سيلاقي انتقادات من الكاتب الصحفي، رد رجل الأعمال عليه قائلاً: "وماله يقف في الطابور".

وًماله يقف فى الطابور برضه 😂 https://t.co/UgcfTbbrJf — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

ولم يتأخر مصطفى بكري عن الرد، فما كان منه إلا أن غرّد واصفاً ساويرس بأنه يغرق في السُّكر وفقد الحياء ولا يتوقف عن الرقصات الماجنة، مضيفاً: أنه انقلب على النظام وانضم مدعيًا للثوار، كما انه متهم في قضية تمس الأمن القومي.

اذا شتمك شخص غارق في السكر ، فقد الحياء ولا يتوقف عن الرقصات الماجنه ، وسرق اموال البلد في صفقه مشبوهة ، وانقلب علي النظام الذي سهل له — مصطفى بكري (@BakryMP) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٧

وكتب في عدة تغريدات: "إذا شتمك شخص غارق في السكر، فقد الحياء ولا يتوقف عن الرقصات الماجنة، وسرق أموال البلد في صفقه مشبوهة، وانقلب على النظام الذي سهّل له الصفقات وعمل نفسه من الثوار واتهم في قضية تمس الأمن القومي فضحي بأحد موظفيه، فهل يمكن أن تثق به؟!".

الصفقات وعمل نفسه من الثوار وأتهم في قضية تمس الامن القومي فضحي بأحد موظفيه ، فهل يمكن ان تثق فيه ؟! — مصطفى بكري (@BakryMP) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٧

وعاد ليضيف: "فليتأمل رأي أقرب أصدقائه فيه الذين انتفضوا عليه، وليسأل نفسه لماذا، للأسف الإجابة موجعة، لكن إذا لم تستح فافعل ما شئت".