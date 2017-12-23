سفير أميركا في هولندا يعتذر للمسلمين عن خطأ ارتكبه قبل عامين

قدم السفير الأميركي الجديد في هولندا بيتر هوكسترا السبت 23 ديسمبر/ كانون الأول 2017، اعتذاره عن تصريحات سابقة اتهم فيها المسلمين في هذا البلد بالتسبب بفوضى، وذلك بعدما حاول إنكارها.

وارتكب هوكسترا الذي سيتولى مهامه الشهر المقبل، هذا الخطأ في مقابلة مع صحافي من محطة التلفزيون الهولندية الرسمية "إن أو إس" كان يسأله الجمعة عن تصريحات سابقة أدلى بها في مؤتمر صحافي في العام 2015.

وسأله الصحافي عن تصريحاته التي قال فيها إن هناك "فوضى" و"مناطق خارجة عن القانون في هولندا"، فأجاب "كلا لم أقل هذا البتة".

ثم أضاف "هذا ما نسميه الأخبار الكاذبة"، وهي عبارة يُكثر من استخدامها الرئيس دونالد ترامب في هجومه على وسائل الإعلام المعارضة له.

لكن مقطعاً منتشراً على الإنترنت يظهر فيه هوكسترا وهو يقول "لقد وصلت الحركة الإسلامية إلى مرحلة يمكن أن تهدد أوروبا بالغرق في الفوضى، هناك فوضى في هولندا، سيارات تحترق وشخصيات سياسية تحترق".

ولما أصرّ الصحافي على هوكسترا بأنه قال هذه التصريحات المثبتة في مقطع الفيديو تراجع وقال "أنا لم أقل عن هذه إنها أخبار كاذبة".

وفي بيان قدم الدبلوماسي اعتذاراً.

وقال "أدليت في 2015 ببعض التصريحات وآسف على ما حدث خلال المقابلة. أشكركم على قبول اعتذاري".

وهوكسترا أميركي من أصل هولندي، وكان عضواً في مجلس النواب عن ولاية ميشيغن. وقد عيّن سفيراً لواشنطن في هولندا في الحادي عشر من كانون الأول/ديسمبر.