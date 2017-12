ربع مليون "رتويت" ومليون إعجاب وآلاف التعليقات.. شاب أسمر ينشر تغريدة لقصة لقائه بمسنة بيضاء وكيف بدأت علاقتهما

تفاجأ فنان ومنتج أغاني راب يبلغ من العمر 22 عاماً بأن حكاية قصيرة كتبها على تويتر انتشرت كالنار في الهشيم ليصل عدد من أعادوا نشرها حتى 23 ديسمبر/كانون الثاني 2017، إلى 250 ألفاً أضف إلى ذلك ما يزيد عن مليون إعجاب وآلاف التعليقات.

قصة سبنسر سليون بدأت العام الفائت عندما قام بتحميل تطبيق ليلعب لعبة ووردز ويذ فريندز. وفي شهر يوليو/تموز2017، تقريباً، ضغط على خيار اللعب "العشوائي"، وتواصل مع امرأة من فلوريدا تبلغ من العمر 81 عاماً تدعى روزاليند، ويحمل حسابها في التطبيق اسم روز، حسب موقع Buzz Feed الأميركي.



وقال سبنسر لموقع باز فيد نيوز إنَّه "كان يلعب هذه اللعبة عندما كان يشعر بالملل فقط" قبل انتقاله إلى مدينة نيويورك منذ بضعة أشهر للسعي وراء حلمه بالعمل في مجال الموسيقى. وكان يعيش في مدينة سيلفر سبرينغ في ولاية ميريلاند





ومع ذلك، فسرعان ما طور سبنسر منافسةً شديدة مع روز. كانا يلعبان عدة مباريات في المرة الواحدة، وشرعا في التحدث عبر التطبيق.



وأضاف سبنسر: "كنتُ ألعب هذه الألعاب مع روزاليند فحسب. وفي النهاية كنا نبدأ الحديث حول الأحداث الجارية في عام 2016".



وقال سبنسر لروزاليند في واحدةٍ من محادثاتهما إنَّه كان يفكر في الانتقال إلى نيويورك لمتابعة أحلامه في العمل كمغني راب. وقال إنَّها شجعته على ذلك بقولها: "أياً كان ما تريده، اذهب وحققه".



علقت كلماتها برأسه. ومع ذلك، أصبح سبنسر مشغولاً للغاية في شهر ديسمبر/كانون الأول، ومسح اللعبة. وانتقل إلى مدينة نيويورك وتواصل مع صديقةٍ قديمة من المرحلة الثانوية تدعى هانا.



وفي إحدى الأيام، بينما كان في بيت هانا، بدأ في الحديث عن صداقته مع روز. وسمعت القس آمي بتلر والدة هانا هذه المحادثة، وجذب الأمر انتباهها على الفور.



وقالت آمي التي تعمل كبيرةً للقساوسة بكنيسة ريفرسايد في مانهاتن لموقع باز فيد نيوز إنَّ هذه القصة أثارت اهتمامها.



وأضافت وفق موقع Buzz Feed أنَّ كنيستها تركز على خلق روابط بين الناس، وأنَّ فكرةً ما واتتها حينها: "فكرتُ أنَّه سوف يكون من اللطيف للغاية أن تتطور صداقتهما ونخطط للقائهما بشكلٍ شخصي".



وافق سبنسر، وحمَّل التطبيق مرةً أخرى، وأعاد الاتصال بصديقته.



وهكذا نفذت آمي الأمر. تواصلت مع روز، وسافرت بالطائرة جنوباً مع سبنسر لمقابلة روز في فلوريدا. وكان كلاهما شديد السعادة باللقاء وجهاً لوجه.



وقال سبنسر: "كان الأمر رائعاً، ولم أشعر أنَّني التقيها للمرة الأولى".



تحدث الصديقان وتعرفا على بعضهما بشكلٍ أفضل خلال اللقاء. وقالت آمي إنَّ روز حجزت لهما طاولةً مميزة في مطعمٍ للقائهما هذا.



وقالت آمي: "اختارت طاولةً يمكن من خلالها لسبنسر أن يرى المحيط".



وأضافت أنها سألت روز عن السبب الذي قررت من أجله أن تراهما، وكانت الإجابة عظيمة.

إذ قالت لها روز: "الحياة كما تعرفين تتعلق باغتنام الفرص، وكنتُ أشعر أنَّ سبنسر صديقي".



وقال سبنسر إنَّه لم يخبر أحداً أنَّه ذاهبٌ إلى فلوريدا، لأنَّ القصة كانت طويلة. لذا، قرر مشاركتها على تويتر مع كل متابعيه. وأحب الناس القصة، وانتشرت بشكلٍ رهيب.

وكتب سبنسر في تغريدته: "تعرفتُ في الصيف الماضي بالصدفة على هذه المرأة الثمانينية على تطبيق ووردز ويز فريندز. لعبنا أكثر من 300 مباراة معاً، وأصبحت في النهاية صديقةً جيدة. واليوم تمكنتُ من الذهاب إلى فلوريدا ولقائها وجهاً لوجه".

so last summer i randomly met this 80 y/o woman on words with friends. we played 300+ games together and she actually ended up becoming a good friend of mine. today i got to go to florida and meet her in person💜 pic.twitter.com/VXDbNS4eUo

— High Class Filth (@Filth800) December 1, 2017