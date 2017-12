مُغنية تسرد الطريقة التي تعرَّضت فيها للتحرُّش من قبل مدير حملة ترامب.. وتنشر صورةً لهما أثناء الحادثة

اتهمت إحدى المغنيات المدير السابق لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بملامستها مرات عدة خلال سهرات في فندق ترامب الدولي في واشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كما ذكر الموقع الإلكتروني الإخباري "بوليتيكو".

وقالت جوي فيلا التي عبرت عن دعمها لترامب بارتدائها ثوباً كتب عليه "لنعد إلى أميركا عظمتها" خلال توزيع حفلة جوائز غرامي السنة الحالية في مقابلة الجمعة إن كوري ليواندوسكي "ضربها على مؤخرتها" بعد التقاط صورة معها خلال أمسية بمناسبة الذكرى الأولى لانتخاب ترامب.

Here’s the photo of @CLewandowski_ seconds before he slapped my ass, I told him to stop, and then he did it again. I was shocked and embarrassed by his behavior. https://t.co/61EYvOG4e9 pic.twitter.com/a8NgLnvCEZ

— Joy Villa (@Joy_Villa) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٧