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مُغنية تسرد الطريقة التي تعرَّضت فيها للتحرُّش من قبل مدير حملة ترامب.. وتنشر صورةً لهما أثناء الحادثة

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اتهمت إحدى المغنيات المدير السابق لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بملامستها مرات عدة خلال سهرات في فندق ترامب الدولي في واشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كما ذكر الموقع الإلكتروني الإخباري "بوليتيكو".

وقالت جوي فيلا التي عبرت عن دعمها لترامب بارتدائها ثوباً كتب عليه "لنعد إلى أميركا عظمتها" خلال توزيع حفلة جوائز غرامي السنة الحالية في مقابلة الجمعة إن كوري ليواندوسكي "ضربها على مؤخرتها" بعد التقاط صورة معها خلال أمسية بمناسبة الذكرى الأولى لانتخاب ترامب.

وأضافت للموقع الإخباري "كنت أرتدي سترة فضية وبنطالاً ضيقاً وبعد الصورة ضربني بقوة على مؤخرتي". وأضافت "كان أمراً مهيناً وصدمني".

وأضافت أنها عندما قالت لليواندوسكي الذي أقصي عن حملة ترامب في حزيران/يونيو 2016، أنها يمكن أن تتهمه بالتحرش الجنسي، رد "افعلي ذلك، أعمل حالياً في القطاع الخاص" قبل أن يوجه لها ضربة جديدة.

وقالت جوي فيلا التي تنوي الترشح لانتخابات في فلوريدا أنها ترددت في كشف ذلك بسبب "سلطة ونفوذ" ليواندوسكي وعلاقاته الوثيقة بترامب.

وأوضحت أن الموجة الأخيرة من الاتهامات بالتحرش الجنسي والاعتداءات الجنسية في الولايات المتحدة تورط فيها رجال في قطاعات الترفيه والأعمال والإعلام والسياسة شجعتها.
وقال موقع "بوليتيكو" إن ليواندوسكي لم يرد على طلبه التعليق على الاتهامات.

 

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