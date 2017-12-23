حبُّ الملكة وحده لا يكفي! إحدى أميرات العائلة الملكية تضايق خطيبة الأمير هاري

إذا كانت الملكة إليزابيث تقدر خطيبة حفيدها الأمير هاري وتستلطفها، فهذا لا يعني أن كل أفراد العائلة سيقومون بالشيء نفسه وأن الطريق من هوليوود لقصر باكنغهام سيكون مفروشاً بالورود لبطلة مسلسل 'Suits' ميغان ماركل.

دعتها الملكة شخصياً لحضور حفل أعياد الميلاد، هذا صحيح. كان اللقاء حميمياً وتلته مقابلة أخرى بعد شهر ونصف الشهر، كانت هذه المرة في قصر كينسنغتون، حيث احتسى كل من الملكة وحفيدها وحبيبته الشاي.

واعتبرت الدعوة دليلاً على التقدير الذي تكنّه الملكة لحبيبة حفيدها، وهو امتياز لم تحظَ به كيت ميدلتون في بداية علاقتها بالأمير ويليام، حسب صحيفة Mirror البريطانية.

لكن يبدو أن رضا الملكة وحده غير كاف لتعيش ميغان مع الأمير في سلام.

يوم الأربعاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2017 دعت الملكة إلى قصر باكنغهام كل أفراد العائلة والأصدقاء، إلى حفل غداء أعياد الميلاد.

وكانت ميغان ماركل نجمة الحفل باعتبارها المناسبة الرسمية الأولى التي تحضرها بعد أن أعلن البلاط الملكي البريطاني خبر خطوبتها للأمير هاري ابن الأمير تشارلز والراحلة الأميرة ديانا بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2017 بمباركة والدي العروس وعائلة الأمير.

تعرضت ميغان لموقف غير لطيف من ماري كريستين فون ريبنيتز أميرة كينت زوجة الأمير مايكل أمير كينت -أحد أبناء عمومة الملكة- إذ اختارت الأميرة ارتداء معطف أنيق وضعت عليه ببروش مزخرف على طريقة "بلاكمور" الفنية المستوحاة من الثقافات الإفريقية، وفقاً لتقرير على Daily mail البريطانية.









الكثيرون اعتبروا الخيار غير موفق نظراً لأن ميغان ماركل خطيبة الأمير هاري، تنتمي لأصول قوقازية إفريقية، ما جعل الأمر يبدو كإشارة عنصرية لأصول ضيفة الشرف.

Princess Michael of Kent apologized for wearing a controversial brooch to a Buckingham Palace lunch attended by Prince Harry's fiancée, Meghan Markle https://t.co/dv5HiDa3if pic.twitter.com/Yiwp6ZyXYN — CNN (@CNN) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٧

Princess Michael (aka Marie-Christine von Reibnitz ) is said to be distressed for wearing "racist" Blackamoor brooch to meet @meghanmarkle ? Yeah right! She knew exactly what she was doing. Won't bother Harry and Meghan though, only have eyes for each other. — The Royal Chef (@DarrenMcGrady) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

أصدرت أميرة كينت بياناً رسمياً على لسان متحدث باسمها اعتذرت فيه عن تسببها لأي إيذاء لمشاعر الآخرين. وقال المتحدث الرسمي إن أميرة كينت آسفة جداً ومنزعجة بسبب ما حدث، موضحاً أنها سبق ولبست البروش الذي قدم لها كهدية، في مناسبات عديدة دون أن يثير الأمر أي جدل.

وأوضحت صحيفة Daily mail أن أميرة كينت وميغان لم تجلسا على نفس الطاولة، خلال حفل الغذاء، إلا أنه تم تقديم خطيبة الأمير إلى أميرة كينت وباقي أفراد عائلة الملكة.









ميغان ماركل 36 سنة، ابنة مخرج الإضاءة السابق توماس ماركل وهو قوقازي، وزوجته السابقة دوريا راجلاند، ولقد تم أن تحدثت ميغان عن اختبارها لمعاملة عنصرية بسبب أصولها المختلطة خلال فترة طفولتها وخلال فترة عملها في مجال التمثيل.

ويشار أن تماثيل "بلاكامور" ينظر إليها في العصر الحديث على أنها ذات دلالات عنصرية، حيث كانت ترمز دائماً إلى رجال أفارقة في القرنين السابع عشر والثامن عشر خلال انتشار العبودية والعنصرية ضد أصحاب البشرة السوداء.