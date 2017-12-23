سعوديون غاضبون من عودة علا الفارس على شاشة MBC.. وبعد ساعات تعتذر وتكتب: "ألقاكم العام المقبل 2018"

عبر عدد من السعوديين عن غضبهم لعودة المذيعة الأردنية علا الفارس للظهور على شاشة MBC، في هاشتاغ حمل اسم #MBC_ترجع_علا_فارس_يوم_البيعة على موقع تويتر.
وتساءل بعض المتابعين عن سبب عودتها للقناة بالتزامن مع الذكرى الثالثة لبيعة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
الشعب ماراح يرضى إنكم توقفونهم كم يوم بس عشان تسكتوهم وبعدين ترجعونها.. MBC الشعب السعودي مايبي علا خلاص احترق كرتها #MBC_ترجع_علا_فارس_يوم_البيعه
— 🐘 دلال (@Dalal_Saud) December 23, 2017
الاعلامي @MohamdAlmshari يرفض الترحيب بعلا الفارس بعد عودتها للقناة.
#MBC_ترجع_علا_فارس_يوم_البيعه pic.twitter.com/XIgAIWQGtV
— Sultan alharbi _ KSA (@ssm1408) December 22, 2017
هل يوجد سعودي/سعودية يعمل في فضائية اردنية ؟
ألا يوجد سعودي/سعودية يملأ مكان هذا المذيعة المعجزة التي أسأت لنا ؟
سمننا يفترض يكون في دقيقنا #MBC_ترجع_علا_فارس_يوم_البيعه
— عبدالرحمن اللاحم (@allahim) December 22, 2017
ربما اعتذرت بالسر، أو مع نفسها، ما فيه أحد يعلم الغيب، أحسنوا الظن.
اللي نعرفه انها لم تعتذر في تويتر، بالعكس بعد غضب الناس نشرت هذه القصيدة، وشو ماخسرت خسرت.
#MBC_ترجع_علا_فارس_يوم_البيعه pic.twitter.com/3xDMndg19t
— نايفكو NAIF (@naifco) December 22, 2017
١-امريكيه تستفز موظف مايعرف إنجليزي يتوقف وتحقيق
٢-اردنيه اعلاميه تغلط ع البلد حكومه وشعب تتوقف أسبوع وترجع للعمل
"سلم لي ع كرامة المواطن" #MBC_ترجع_علا_فارس_يوم_البيعه
— ☪ قَسْوَرَةٍ (@jokanan13) December 22, 2017
وقد نشرت الفارس على حسابها على إنستغرام، الجمعة 22 ديسمبر/كانون الأول 2017، فيديو لها أثناء دخولها لاستوديو برنامج "MBC في إسبوع" وتقديمها الحلقة، وعلقت عليه بالقول: "مساء الخير.. لا أكثر ولا أقل".
أعقبته بمنشور آخر ترد فيها على الضجة التي أثيرت حول تغريدتها، مؤكدةً انزعاجها مما أثير حولها، ومعرفتها بالذين يقفون وراء الحملة ضدها، مع توضيحها أنها لا تخجل من الاعتذار لكن ليس هناك ما يستدعي ذلك.
مؤكدةً أن حديثها في التغريدة عن زيارته لنا قصدت بها زيارة ترامب لحائط المبكى في القدس، مستبعدةً بذلك ما فسره المتابعون عقب التغريدة الأولى أنها تقصد زيارة ترامب للسعودية.
أما حول الحديث عن استخدام إيحاء جنسي بكلمة "هلا بالخميس"، فقالت إنها أغنية لمطرب سوري يرددها كل العرب، وختمت بالقول: "فضلت الصمت واكتفيت بتعديل بسيط مراهنة على العقلاء واختصاراً للمتصيدين والكارهين لكنهم كانوا أسرع خاصة.. شخصيات أرادت تنظيف أسمائها عند بعض الشعوب في حملة تبطن عكس ما تظهر".
بعد التحية وبعد تفكير عميق ....اكتب فضفضة : بكل تأكيد ازعجني كثيرا ما تردد مؤخرا في مواقع التواصل من هجمات مدروسة اعرف بكل أسى وحزن من يقف وراءها ورغم وابل الاساءات فضلت الصمت والابتعاد قدر المستطاع لكنني لا أريد لهذا النهار ان يبدأ قبل ان اقول بعضا مما لدي مع هذا الكم الغير مسبوق من التراشق والتمادي بين بعض المغردين وصحف يقف خلفها من أتعبهم وقوفي في طابور المقبولين عند خلق الله ... لا اذكر ابدا اني اسأت لأي شخص على هذه الارض في حياتي بقدر ما تمت الاساءة لي فعليا مرارا وتكرارا من تأويل وتحريض ناهيك عن تحوير مشاركاتي اليومية في موقف لا أودّ طرحه .. علمني والدي ان اقول "أسفه " اي اعتذر عندما أرتكب خطأ فقط ! لم ارتكب اي خطأ بحق احد بل تم تحوير وتأويل تغريدة بين عشرات التغريدات التي اطلقتها حزنا وألما على فاجعة القدس التي توارثنا حبها قولا وفعلا ابا عن جد ومن لا "يعرفك يجهلك ". سرعان ما لمست بعض التعليقات المسيئة لدولة اكن لها كل الاحترام وصغيرها قبل كبيرها يعلم ذلك وهنا وردا على تأويل عبارة" زيارته لنا ".. أوجه لكم الآتي : الم يزر ترامب في (22 مايو 2017) حائط المبكى في البلدة القديمة في القدس، وكان أول رئيس أميركي يزور هذا الموقع اثناء وجوده في السلطة؟ و الذي يسميه المسلمون حائط البراق و"يشكل قسما من الحائط الغربي للحرم المحيط بالمسجد الأقصى وصلى به في اول اعتداء وانتهاك واضح للموقف الامريكي من اعلان الدولتين وإحلال السلام وندد البعض وانتهت الحكاية دون اتخاذ موقف ؟ وان كان ما تقصدون الزيارة ألم يلتقي قادة وممثلون من 55 دولة إسلامية في القمة العربية الإسلامية الأمريكية مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية... فلماذا تقولون تقصدنا بالذات ؟ على اي اساس ؟ اليست هلا بالخميس اغنية لمطرب سوري كل العرب يرددونها ومنتشرة في مقاطع الجوالات كل خميس في كل دولنا العربية وصاحب الاغنية قال ذلك بعظمة لسانه على شاشة العربية ؟ فلماذا اذا كل هذا التأويل وإنساب التغريدة لجهة بذاتها ولماذا انا بالذات استهدفت بين كثر ؟ شخصيا اعرف الجواب جيدا لكن دعوا الأيام تجيبكم او لاحقا لعلي اكتب كتاب اعدكم ان يعج بالحقائق ... نعم فضلت الصمت واكتفيت بتعديل بسيط مراهنة على العقلاء واختصارا للمتصيدين والكارهين لكنهم كانوا أسرع خاصة .. شخصيات ارادت تنظيف أسماءها عند بعض الشعوب في حملة تبطن عكس ما تظهر ... و امام وابل من الاساءات والتحريض من قبل من يسمون أنفسهم زملاء عدت وقرأت التغريدة مرارا وتكرارا لعلي فقط اجد لهم منفذا لكل هذا الضجيج والهجوم وما استطعت حتى اللحظة ! "يتبع "
أعقبته بمنشور ثالث بدأته بكتابة: "قررت أن أظهر اليوم لأنه يوم مميز في المملكة لأقول لمن عشت معهم أفراحهم وأحزانهم على مدار ١٤ عاماً من خلال شاشة أذكر جيداً عندما تقدمت له"، مقدمةً اعتذار لنفسها ولأسرتها ولمن جعل منها بطلة وللإعلاميين، مقتصرةً الاعتذار على هؤلاء، وخاتمةً بالقول: "ألقاكم العام المقبل 2018".
قررت ان اظهر اليوم لانه يوم مميز في المملكة لاقول لمن عشت معهم أفراحهم وأحزانهم على مدار ١٤ عاما من خلال شاشة اذكر جيدا عندما تقدمت لها كنت أتأمل شعارها "شاشة كل العرب " ومع هذا الشعار مرت سنوات العمر وأحلامه المشروعة وتنقلت على اراض معظم البلدان العربية بين تغطيات وتقارير كنت اجد نفسي أشبه كل فتاة فيها من الملامح الى العادات الى الأحلام والطموحات .. احببت الجميع سواسية وشعرت باحتوائهم وحبهم الحقيقي لا الافتراضي ... ظهوري في حلقة خاصة اليوم كان رسالة واضحة مني انني شخصيا لا احمل في داخلي اي نية إساءه لاي طرف ولن اقابل الاساءة بالإساءة لأي جهة رغم كل الاستفزاز المستمر من البعض ... نعم خصومي تمكنوا من التأثير على هاشتاق لكن لن ولَم يؤثروا علي ولا على الصورة التي لن يمحوها عاقل من رأسه بسبب تغريدة الخطأ الوحيد فيها انها احتملت التأويل وختاما اليوم اقدم اعتذارا شديد اللهجة لنفسي التي دفعت ثمن وضوحها كثيرا وأعدها من اليوم ان اقدرها بما يليق بها وبما بذلت وصنعت وحيدة متسلحة برضى الوالدين وتوفيق الله عز وجل ... .. اعتذر لأسرتي وابي رحمه الله على ما نالوا من شتائم لا تليق بهم وهم ارقى من عرفت في هذه الدنيا احبكم بقدر مافي السماء من عدالة ... اعتذر من كل المتابعين المخلصين المحبين على اي تقصير بدر مني اعتذر لمن اقتص جزء من مقدمة برنامجي في احدى الإذاعات الاردنية وصورني بطلة قومية! فأنا والله غردت حالي حال الجميع .. الأبطال هم هناك على الارض .. بكيت نعم لا استجداء بل ألما على ما وصلنا اليه نُسي كل شيء وأصبحت انا القضية فمن يقول بكيت من اجله اتمنى يراجع نفسه ...🙄 اعتذر من الشامتين ومن هاجموني ظلما وبهتانا على رباطة جأشي وصبري الطويل عليكم .. اعتذر من محبوبتي فأحلامي اكبر بكثير من ان يقيدها عابثون مارون في ... اعتذر من صاحبة الجلالة الصحافة على ما وصلنا اليه من ركاكة في المحتوى مع فوضى الاعلام الجديد اعتذر بشدة لكل اعلامي واعلامية مساكين فإن تحدثنا عن واقع معاش صنفنا البعض اصحاب اجندات وحاول البعض ان يخلق منا أعداء وإذا قلنا مكياج وحومرا صرنا فاشنيستات مع فائق مودتي واحترامي لهن ... اعتذر لكل من يتسكع هنا بحثا عن شيء ما يرضيه إليك اقول هذه الصفحة ستتعبك جدا .. ارحل بسلام فبعد ما اسلفته اليوم فعلا اولا والآن قولا ساكون اول الراحلين لأحافظ على ما صنعت من انياب مغتالي احلامنا وشقاء عمرنا .. لهؤلاء فقط اعتذر ألقاكم العام المقبل ٢٠١٨ بكل ما هو جميل ومن صنع نفسه بنفسه يبقى أبد الدهر "ملك نفسه" انتهى
وعقب هذا المنشور بساعات، بدأ مغردو تويتر المتفاعلون في الهاشتاغ بالكتابة عن منع الفارس من الظهور على شاشة MBC.
#MBC_ترجع_علا_فارس_يوم_البيعه
البرنامج بدأ من دقائق
ألف مبروووووك
منعوها الجاحده البجيحه تطلع ع الهوا اليوم 😂
علي جالس لحاله
عفيه يا رجال الجزيره العربيه ما بيكم رخوم 👍 pic.twitter.com/CCBimIvQ8q
— أميره الرشيد (@amira_alrashed7) December 23, 2017
#MBC_ترجع_علا_فارس_يوم_البيعه
واضح انها ماخذه الموضوع تحدددي
طيب ياحنا يا انت يالزيتونات pic.twitter.com/LAkucAEIUP
— الضويري فهد (@dhary_fahad) December 23, 2017
كرشوها اليوم ثاني فيه غيرها ألف إعلامية سعودية مثقفة ولها حضور جميل تقدر تقدم البرنامج مع علي أفضل منها #MBC_ترجع_علا_فارس_يوم_البيعه
— هاني المسيب (@HONEY4U1984) December 23, 2017
فيما أكدت صحيفة "عاجل" السعودية عن مصادر لها من داخل مجموعة MBC عن صدور قرار جديد بإيقاف الفارس؛ وذلك بعد يوم واحد على عودتها من إيقاف سابق، وذلك عصر يوم السبت 23 ديسمبر/كانون الأول 2017.
وكانت الفارس نشرت عدة منشورات تدور حول أزمتها. إذ وعدت متابعيها بالظهور في برنامج "كلام نواعم" على القناة ذاتها يوم السبت 16 ديسمبر/كانون الأول 2017.
أعقبتها بصور لجواز سفرها، وأخرى لها من داخل الطائرة، فيما أرفقت المكسيك موقعاً لمكان وجودها وقت نشر الصور، وهو ما فسره بعض متابعيها أن عذر غيابها الأسبوعين الماضيين كان بسبب السفر.
Thank you for being there Having so much respect for me And never left my side No one could ever break us Kind gentle words everyday You always smiled for me Only you made me stronger every day ! U and only you made me happy… Thank you for being there... Thank you for being the shoulder I can always depend on... #flashback 🔙#nevercaretoomuch #truepeople #mylifepowered #yearsandyearsforever #idontcare #freepalestine #jursalem_is_the_capital_of_palestine
وكان هاشتاغ علا_الفارس_تسيء_للسعودية، تصدر منصة تويتر في السعودية، 7 ديسمبر/كانون الأول 2017، وذلك بعد تغريدة كتبتها تعليقاً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.
ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا ... الليلة ندين وغدا نغني "هلا بالخميس "!
— Ola Al Fares (@OlaAlfares) December 6, 2017
#علا_الفارس_تسيي_للسعوديه
من الواضح في تغريدتك يا علا بأنك تقصدين السعودية !
لان ترامب فقط زار السعوديه !
لكن كان من الأولى لك كأردنية أن تطالبي ملك الأردن بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان ! pic.twitter.com/Pme6yUjpjj
— عبدالرحمن (@DH19444) December 7, 2017
وعقب ذلك، أكدت مصادر لصحيفة "عاجل" السعودية، أن مجموعة MBC قررت إيقاف المذيعة الأردنية علا الفارس، لـ"إهانة للشعوب العربية".
وقد تم استبعادها من تقديم ملتقى سعودي كانت قد دُعيت إليه، إذ قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، السبت 9 ديسمبر/كانون الأول 2017، إن: "هيئة توليد الوظائف تراجعت عن استقطاب المذيعة الأردنية علا الفارس لتقديم ملتقى التخصصات والوظائف الذي نظمته الهيئة أمس الأول الخميس".