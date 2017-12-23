سعوديون غاضبون من عودة علا الفارس على شاشة MBC.. وبعد ساعات تعتذر وتكتب: "ألقاكم العام المقبل 2018"

عبر عدد من السعوديين عن غضبهم لعودة المذيعة الأردنية علا الفارس للظهور على شاشة MBC، في هاشتاغ حمل اسم ‎#MBC_ترجع_علا_فارس_يوم_البيعة على موقع تويتر.

وتساءل بعض المتابعين عن سبب عودتها للقناة بالتزامن مع الذكرى الثالثة لبيعة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



الشعب ماراح يرضى إنكم توقفونهم كم يوم بس عشان تسكتوهم وبعدين ترجعونها.. MBC الشعب السعودي مايبي علا خلاص احترق كرتها #MBC_ترجع_علا_فارس_يوم_البيعه — 🐘 دلال (@Dalal_Saud) December 23, 2017



هل يوجد سعودي/سعودية يعمل في فضائية اردنية ؟

ألا يوجد سعودي/سعودية يملأ مكان هذا المذيعة المعجزة التي أسأت لنا ؟

سمننا يفترض يكون في دقيقنا #MBC_ترجع_علا_فارس_يوم_البيعه — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) December 22, 2017



ربما اعتذرت بالسر، أو مع نفسها، ما فيه أحد يعلم الغيب، أحسنوا الظن.

اللي نعرفه انها لم تعتذر في تويتر، بالعكس بعد غضب الناس نشرت هذه القصيدة، وشو ماخسرت خسرت.

#MBC_ترجع_علا_فارس_يوم_البيعه pic.twitter.com/3xDMndg19t — نايفكو NAIF (@naifco) December 22, 2017



١-امريكيه تستفز موظف مايعرف إنجليزي يتوقف وتحقيق

٢-اردنيه اعلاميه تغلط ع البلد حكومه وشعب تتوقف أسبوع وترجع للعمل

"سلم لي ع كرامة المواطن" #MBC_ترجع_علا_فارس_يوم_البيعه — ☪ قَسْوَرَةٍ (@jokanan13) December 22, 2017

وقد نشرت الفارس على حسابها على إنستغرام، الجمعة 22 ديسمبر/كانون الأول 2017، فيديو لها أثناء دخولها لاستوديو برنامج "MBC في إسبوع" وتقديمها الحلقة، وعلقت عليه بالقول: "مساء الخير.. لا أكثر ولا أقل".

مساء الخير...لا اكثر ولا اقل A post shared by Lola (@olaalfares) on Dec 22, 2017 at 5:17am PST

أعقبته بمنشور آخر ترد فيها على الضجة التي أثيرت حول تغريدتها، مؤكدةً انزعاجها مما أثير حولها، ومعرفتها بالذين يقفون وراء الحملة ضدها، مع توضيحها أنها لا تخجل من الاعتذار لكن ليس هناك ما يستدعي ذلك.

مؤكدةً أن حديثها في التغريدة عن زيارته لنا قصدت بها زيارة ترامب لحائط المبكى في القدس، مستبعدةً بذلك ما فسره المتابعون عقب التغريدة الأولى أنها تقصد زيارة ترامب للسعودية.

أما حول الحديث عن استخدام إيحاء جنسي بكلمة "هلا بالخميس"، فقالت إنها أغنية لمطرب سوري يرددها كل العرب، وختمت بالقول: "فضلت الصمت واكتفيت بتعديل بسيط مراهنة على العقلاء واختصاراً للمتصيدين والكارهين لكنهم كانوا أسرع خاصة.. شخصيات أرادت تنظيف أسمائها عند بعض الشعوب في حملة تبطن عكس ما تظهر".

أعقبته بمنشور ثالث بدأته بكتابة: "قررت أن أظهر اليوم لأنه يوم مميز في المملكة لأقول لمن عشت معهم أفراحهم وأحزانهم على مدار ١٤ عاماً من خلال شاشة أذكر جيداً عندما تقدمت له"، مقدمةً اعتذار لنفسها ولأسرتها ولمن جعل منها بطلة وللإعلاميين، مقتصرةً الاعتذار على هؤلاء، وخاتمةً بالقول: "ألقاكم العام المقبل 2018".

وعقب هذا المنشور بساعات، بدأ مغردو تويتر المتفاعلون في الهاشتاغ بالكتابة عن منع الفارس من الظهور على شاشة MBC.



#MBC_ترجع_علا_فارس_يوم_البيعه

البرنامج بدأ من دقائق

ألف مبروووووك

منعوها الجاحده البجيحه تطلع ع الهوا اليوم 😂

علي جالس لحاله

عفيه يا رجال الجزيره العربيه ما بيكم رخوم 👍 pic.twitter.com/CCBimIvQ8q — أميره الرشيد (@amira_alrashed7) December 23, 2017



#MBC_ترجع_علا_فارس_يوم_البيعه

واضح انها ماخذه الموضوع تحدددي

طيب ياحنا يا انت يالزيتونات pic.twitter.com/LAkucAEIUP — الضويري فهد (@dhary_fahad) December 23, 2017



كرشوها اليوم ثاني فيه غيرها ألف إعلامية سعودية مثقفة ولها حضور جميل تقدر تقدم البرنامج مع علي أفضل منها #MBC_ترجع_علا_فارس_يوم_البيعه — هاني المسيب (@HONEY4U1984) December 23, 2017

فيما أكدت صحيفة "عاجل" السعودية عن مصادر لها من داخل مجموعة MBC عن صدور قرار جديد بإيقاف الفارس؛ وذلك بعد يوم واحد على عودتها من إيقاف سابق، وذلك عصر يوم السبت 23 ديسمبر/كانون الأول 2017.

وكانت الفارس نشرت عدة منشورات تدور حول أزمتها. إذ وعدت متابعيها بالظهور في برنامج "كلام نواعم" على القناة ذاتها يوم السبت 16 ديسمبر/كانون الأول 2017.

أعقبتها بصور لجواز سفرها، وأخرى لها من داخل الطائرة، فيما أرفقت المكسيك موقعاً لمكان وجودها وقت نشر الصور، وهو ما فسره بعض متابعيها أن عذر غيابها الأسبوعين الماضيين كان بسبب السفر.

وكان هاشتاغ علا_الفارس_تسيء_للسعودية، تصدر منصة تويتر في السعودية، 7 ديسمبر/كانون الأول 2017، وذلك بعد تغريدة كتبتها تعليقاً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.



ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا ... الليلة ندين وغدا نغني "هلا بالخميس "! — Ola Al Fares (@OlaAlfares) December 6, 2017



#علا_الفارس_تسيي_للسعوديه

من الواضح في تغريدتك يا علا بأنك تقصدين السعودية !

لان ترامب فقط زار السعوديه !



لكن كان من الأولى لك كأردنية أن تطالبي ملك الأردن بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان ! pic.twitter.com/Pme6yUjpjj — عبدالرحمن (@DH19444) December 7, 2017

وعقب ذلك، أكدت مصادر لصحيفة "عاجل" السعودية، أن مجموعة MBC قررت إيقاف المذيعة الأردنية علا الفارس، لـ"إهانة للشعوب العربية".

وقد تم استبعادها من تقديم ملتقى سعودي كانت قد دُعيت إليه، إذ قالت صحيفة "عكاظ" السعودية، السبت 9 ديسمبر/كانون الأول 2017، إن: "هيئة توليد الوظائف تراجعت عن استقطاب المذيعة الأردنية علا الفارس لتقديم ملتقى التخصصات والوظائف الذي نظمته الهيئة أمس الأول الخميس".