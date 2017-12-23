الأمر لم ينتهِ بعد خطبة الأمير هاري.. هؤلاء الأمراء العزاب الأكثر وسامةً بالعالم

على خلفية إعلان انطلاق التحضير لمراسم حفل زفاف الأمير البريطاني هاري وخطيبته الممثلة الأميركية ميغان ماركل، يتبادر إلى ذهن العديد من الشابات أن حلم الزواج بأمير وسيم لم يعد مجرد حكاية خيالية تُروى في القصص، وإنما أصبح أمراً قابلاً للتحقق.



هؤلاء هم الأمراء الذين لم يدخلوا القفص الذهبي بعدُ، بحسب مجلة gazeta الروسية.



فيليب.. الأمير الدنماركي واليوناني









يبلغ الأمير الدنماركي اليوناني 31 سنة، وهو الابن الأصغر لآنا ماريا الدنماركية المنحدرة من العائلة المالكة الدنماركية، وقسطنطين الثاني آخر ملوك اليونان.



وقد وُلد الأمير في المملكة المتحدة، حيث عاشت عائلته بعد إلغاء النظام الملكي. وفي الوقت الراهن، يعيش الأمير في الولايات المتحدة، بعد أن تخرج في جامعة جورج تاون، واستقر بنيويورك.



وعلى الرغم من أنه يعيش حياة موظف أميركي عادي، فإن علامات الوفاء لأصوله الأرستقراطية تظهر بين الحين والآخر.



أمير بروناي.. عبد العظيم









هو أحد أبناء سلطان بروناي ويبلغ من العمر 35 سنة، وإلى جانبه 11 أخاً وأختاً.



تخرج هذا الأمير في جامعة أكسفورد، كما عُرف عنه حبه الأعمال الخيرية، وإنتاج الأفلام مثل فيلم "الألغاز المظلمة" عام 2015.



علاوةً على ذلك، لديه العديد من الأصدقاء والمعارف من المشاهير، من بينهم جانيت جاكسون، وماريا كاري، وصوفيا لورين، وجوان كولينز. وقد شوهد بصحبة هؤلاء المشاهير في العديد من المناسبات.



أمير ليختنشتاين.. فينيسلاوس

إن فينيسلاوس أمير أحد أفراد الأسرة الحاكمة في ليختنشتاين، ويبلغ من العمر 43 سنة، كما يعتبر بطل الصحف بامتياز. وعكس غيره من الأمراء الآخرين، لدى هذا الأمير شعبية كبيرة، خاصة على مستوى الأزياء.



حمدان بن محمد آل مكتوم (فزاع) ولي عهد دبي









إن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، من أفراد الأسرة الحاكمة في دبي. وعلى الرغم من أن الأمير من دولة عربية تشجع على الزواج المبكر، فإنه يبلغ من العمر 35 ولم يتزوج بعد.



كما يبدو أن الأمير يفضّل هواياته الخاصة على إنشاء عائلة؛ إذ إن حسابه على إنستغرام يكشف فعلياً وسائل الترفيه المتاحة له؛ مثل: الغوص، والقفز بالمظلات، وركوب الخيل والدراجات النارية. علاوة على ذلك، عُرف عن الأمير حبه الأطفال والحيوانات البرية.



ألبرت فون ثورن أوند تاكسيز.. أمير ثورن أوند تاكسي









يبلغ عمره 35 سنة، ولا يزال أعزب، وهو الأمير الثاني عشر لأسرة ثورن أوند تاكسي، وهي أسرة ملكية.

ويعتبر ألبرت أحد أغنى الرجال بألمانيا، وهو قائد سيارات سباق. وفي السابعة من عمره ورث ما يقارب مليار دولار، بالإضافة إلى مصانع الجعة وغيرها من الممتلكات والأراضي في أوروبا.



وبما أنه ممثل لإحدى العائلات الأرستقراطية، تلقى تعليماً جيداً جداً بجامعات أوروبية كبرى، كما تخرج في جامعة إدنبره، حيث درس الاقتصاد. كما يُعرف هذا الأمير الشاب بحبه الشديد لسباقات السيارات.



سيباستيان لوكسمبورغ









سيباستيان هو الابن الأكبر لدوق لوكسمبورغ هنري وماريا تيريزا، ويبلغ من العمر 25 عاماً. ويعتبر هذا الأمير الشاب ولي العهد المؤهل للصعود إلى العرش، بينما يحتل الأمير هاري المرتبة الخامسة في قائمة الورثة.



وتجدر الإشارة إلى أن شغف الأمير الحقيقي هو التعليم، وقد درس بجامعة سانت جورج الدولية، كما درس في الأكاديمية العسكرية في ساندهيرست ببريطانيا، وبعد ذلك انضم إلى القوات المسلحة في لوكسمبورغ.



في الوقت الحالي، يدرس هذا الأمير التسويق والاتصالات، في جامعات رائدة بالولايات المتحدة الأميركية. كما يتقن 4 لغات: اللوكسمبرغية، والإنكليزية، والألمانية، والفرنسية. ومثل معظم أفراد العائلات المالكة والأرستقراطية، هو على دراية جيدة بمجال الفن، كما يشارك في النشاطات الرياضية ويحب السفر.



الحسين بن عبد الله.. أمير الأردن









يعتبر أصغر شاب من سلالة ملكية؛ إذ يبلغ من العمر 23 عاماً. وعلى الرغم من سنّه الصغير، فإنه يشارك بنشاط في القضايا السياسية. ومنذ أن وصل إلى مرحلة البلوغ، بدأ مرافقة والده في المناسبات الدولية.



وعندما كان عمره 21 عاماً، شارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي، وقبل عدة أشهر تحدث بالجمعية العامة للأمم المتحدة.



وفيما يتعلق بحياة الأمير الخاصة، تمكن كسائر الأمراء من تلقي تعليم ممتاز بجامعة جورج تاون في واشنطن، كما يتمتع برتبة ملازم بالقوات المسلحة الأردنية. وفي أوقات فراغه، يفضل ركوب الدراجة ولعب كرة القدم، بالإضافة إلى قضاء الوقت مع الأقارب.