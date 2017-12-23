هنية يحذر من قرارات جديدة لترامب ويكشف عن امتلاك حماس لمعلومات وصلتها من جهات خاصة

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، السبت 23 ديسمبر/كانون الأول، إن حركته لديها معلومات بأن الإدارة الأميركية قد تقدم على قرارات جديدة بشأن القدس والقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال مؤتمر علمي نظمته "حماس" في مدينة غزة، تحت مسمى مؤتمر القدس العلمي الحادي عشر بعنوان "الأبعاد الاستراتيجية لقضية القدس وآليات استنهاض الأمة للدفاع عنها".

وأوضح هنية: "لدينا معلومات من جهات معنية (لم يذكرها) أن الإدارة الأميركية قد تقدم على الاعتراف بيهودية الدولة وضم المستوطنات للقدس، وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى مراجعة شاملة لكل مسيرة التسوية وترتيب البيت الفلسطيني ورفع اليد عن المقاومة".

وتابع رئيس المكتب السياسي لحماس: "السلطة مطالبة بموقف واضح فيما يخص اتفاقية أوسلو والتنسيق الأمني مع الاحتلال (إسرائيل)".

#عاجل| #هنية: لدينا معلومات أن الإدارة الأمريكية قد تقدم على الاعتراف بيهودية (#إسرائيل) وضم المستوطنات لـ #القدس، وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين (مراسل الأناضول) pic.twitter.com/tCKw24Cown — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٧

وقال هنية: "كل ما يقوم به الاحتلال في القدس باطل وزائل، والقدس عاصمة سياسية لدولة فلسطين وعاصمة دينية للمسلمين وعاصمة إنسانية لأحرار العالم".

وتشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات، رداً على اعتبار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، القدس عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.