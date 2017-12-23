تمهيداً لرفع التذاكر مرة أخرى.. السيسي: لا يمكن استمرار سعر تذكرة المترو مع التكلفة الكبيرة لحفر الأنفاق

وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الشكر لجميع مَنْ عمل بأنفاق قناة السويس خلال مدة تعتبر إنجازاً حقيقياً، وفقاً لقوله.

وقال الرئيس السيسي، خلال الاحتفال بانتهاء أعمال الحفر والتبطين بالأنفاق أسفل قناة السويس، السبت: "عندي أمل في مشروع أكبر من ذلك بكثير وأريد أن أعرف مدى استعداد الشركات للعمل في عمل حفر مرحلة مترو الأنفاق طولها الـ14 كيلو".

واستطرد: "لأول مرة في مصر كل حاجتنا من الأول للآخر ستكون بشركات ومعدات مصرية".

وطالب الشركات بالمساهمة في تمويل المشروع، قائلاً: "أقول إننا سنأخذ الماكينات من هنا لمكان آخر وكنا نأخذ قروض من الدول المنفذة للمشروع، ولكن في هذه الحالة ستمول الدولة المشروع الجديد، وهي ليست قادرة على تمويل مثل هذه المشروعات الضخمة وحدها فنحتاج لتمويل الشركات بجانب البنوك بفائدة مناسبة".

وأكد أنه مع التكلفة الباهظة لتكلفة حفر أنفاق السويس التي قد تبلغ 30 مليار جنيه، فإنه لا يمكن استمرار العمل بمثل أسعار التذاكر المعمول بها حالياً في المستقبل، مضيفاً: "لا يمكن عمل مشروعات مترو الأنفاق وسعر التذكرة مثل اليوم ولا حتى 3 أضعافها، وأنا جاهز للتنفيذ لو كانت الشركات جاهزة".

عاجل| فيديو| الحكومة تعلن موعد زيادة سعر تذكرة المترو

https://t.co/bF2BKvEVvi pic.twitter.com/Nzmg09YTWo — بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) ١ ديسمبر، ٢٠١٧

يذكر أن مصر رفعت في مارس/آذار الماضي أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة 100% لتصل إلى جنيهين للتذكرة بعد أن كانت جنيهاً واحداً.

وفي نهاية يونيو/حزيران رفعت الحكومة أسعار الوقود، قبل أن تعلن بعد ذلك عن زيادة في أسعار الكهرباء.

وقالت الوزارة في بيان إن شبكة مترو الأنفاق تشهد توسّعات بمراحلها الثلاثة، وإنها ستشرع في دراسة تطبيق نظام المحطات لتحديد سعر التذكرة؛ "كونه أكثر عدالة للمواطنين" بعد افتتاح الخط الثالث في 2019.