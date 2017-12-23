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"ورق العنب" يشعل أزمة بين السعوديين ومغرد كويتي على تويتر.. ما علاقة محمد هنيدي؟

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GRAPE LEAVES
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شن مغردون سعوديون هجوماً ساخراً على حساب مغرد كويتي بـ"تويتر"، وذلك على خلفية تغريدة كتبها الأخير بخصوص مباراة جمعت بين البلدين بافتتاح النسخة الـ23 من كأس الخليج، الجمعة 22 ديسمبر/كانون الأول.

إذ كتب أنه سيقلب حسابه على تويتر إلى مكان لبيع ورق العنب في حال فازت السعودية على الكويت.



وعقب فوز المنتخب السعودي على نظيره الكويتي بهدفين مقابل هدف وحيد، كتب الممثل المصري محمد هنيدي في التعليقات على حساب الشاب الكويتي خالد مجعوف السداح أنه يطلب 2 كيلوغرام من ورق العنب.



وقد تفاعل المعلقون مع تعليق هنيدي.





فيما توالت التعليقات الساخرة الأخرى من عشرات الحسابات السعودية؛ إذ نشر بعضهم فيديوهات تُظهر محاولات الاتصال بالشاب لطلب ورق عنب، لكن الكمية نفدت؛ بسبب كثرة الطلب من السعودية.







الشاب الكويتي أخذ السخرية بصدرٍ رحب في بعض تغريداته التالية؛ إذ كتب أنه يتلقى بقية طلبيات ورق العنب على حساب آخر.



وفي تغريدات أخرى استغرب السخرية الشديدة، متسائلاً ما إذا كان هناك خاصية لعمل بلوك لدولة.



كما تحدث في أخرى عن وصول عدد متابعيه على تويتر إلى 40 ألفاً، و190 ألفاً على سناب شات بفضل تغريدة واحدة.



ظهور الشاب الكويتي أكثر من مرة على فضائية "الجزيرة" القطرية، واستخدام صورته الشخصية من أحد برامج القناة، حيث يُرسم عليها لوغو "الجزيرة"، مع انتشار لقطات له في أثناء ظهوره على القناة، جعل بعض المغردين يُدخلون قطر في هذا الهجوم الساخر.







ليكتب الشاب الكويتي مطلباً بعدم جعل ورق العنب يُلهي عن الأزمة الخليجية، ليعلق بعض المتابعين السعوديين بأن الأزمة القطرية -كما سموها- أصغر من أزمتهم مع المغرد الكويتي و"ورق العنب".









يُذكر أن هاشتاغاً باسم #سداح_ورق_العنب أصبح ترينداً على تويتر بالسعودية، وشارك في التغريد بالهاشتاغ سعوديون وكويتيون كذلك، فيما انقسم موقف الكوتيين بين مؤيد ومعارض لتغريدة الشاب الكويتي.















 

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