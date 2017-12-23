"ورق العنب" يشعل أزمة بين السعوديين ومغرد كويتي على تويتر.. ما علاقة محمد هنيدي؟

شن مغردون سعوديون هجوماً ساخراً على حساب مغرد كويتي بـ"تويتر"، وذلك على خلفية تغريدة كتبها الأخير بخصوص مباراة جمعت بين البلدين بافتتاح النسخة الـ23 من كأس الخليج، الجمعة 22 ديسمبر/كانون الأول.

إذ كتب أنه سيقلب حسابه على تويتر إلى مكان لبيع ورق العنب في حال فازت السعودية على الكويت.



ان فازت السعودية راح اقلب حسابي بيع ورق عنب



#الكويت_السعوديه — خالد مجعوف السداح (@Khaled_Elsda7) December 22, 2017

وعقب فوز المنتخب السعودي على نظيره الكويتي بهدفين مقابل هدف وحيد، كتب الممثل المصري محمد هنيدي في التعليقات على حساب الشاب الكويتي خالد مجعوف السداح أنه يطلب 2 كيلوغرام من ورق العنب.



اتنين كيلو لو سمحت — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) December 22, 2017

وقد تفاعل المعلقون مع تعليق هنيدي.



😂😂😂😂 قصف مصري فاخر تلسم يا هنيدي تبي مع الرمان والا بدون 😂😂 — حمد الرحيمان 2030# (@ho0od118) December 23, 2017

فيما توالت التعليقات الساخرة الأخرى من عشرات الحسابات السعودية؛ إذ نشر بعضهم فيديوهات تُظهر محاولات الاتصال بالشاب لطلب ورق عنب، لكن الكمية نفدت؛ بسبب كثرة الطلب من السعودية.



مافي اتنين كيلو الطلبيات تم شحنه للسعوديه حاول بالمبارة الثانيه 😂 pic.twitter.com/3p9TrkNZhH — Pop (@X5Jdsp) December 23, 2017

الشاب الكويتي أخذ السخرية بصدرٍ رحب في بعض تغريداته التالية؛ إذ كتب أنه يتلقى بقية طلبيات ورق العنب على حساب آخر.



وفاء بوعدي نستأنف إستلام طلبات ورق العنب بالخلطة المميزة/ ليمون / سباسي على سناب pic.twitter.com/sEjh5GHu4J — خالد مجعوف السداح (@Khaled_Elsda7) December 23, 2017

وفي تغريدات أخرى استغرب السخرية الشديدة، متسائلاً ما إذا كان هناك خاصية لعمل بلوك لدولة.



لازم تويتر يحط خاصية بلوك لدولة — خالد مجعوف السداح (@Khaled_Elsda7) December 22, 2017

كما تحدث في أخرى عن وصول عدد متابعيه على تويتر إلى 40 ألفاً، و190 ألفاً على سناب شات بفضل تغريدة واحدة.



يهاجمون بكامل العدد عشان يأذونك

والنتيجة اضافات في تويتر 4.5k+ ووصلنا 40k

واضافات جديدة بسناب 7k+ ووصلنا 190k+

طيبيين ياخي

الوكاد تويتر ماعاد يتحمل الوعد بسناب — خالد مجعوف السداح (@Khaled_Elsda7) December 23, 2017

ظهور الشاب الكويتي أكثر من مرة على فضائية "الجزيرة" القطرية، واستخدام صورته الشخصية من أحد برامج القناة، حيث يُرسم عليها لوغو "الجزيرة"، مع انتشار لقطات له في أثناء ظهوره على القناة، جعل بعض المغردين يُدخلون قطر في هذا الهجوم الساخر.



قطر مثل سداح دايم شهرتهم بالشينه وسواد الوجه يحبون هذا النوع من الشهره ويعتبرونها انجاز 😂😂😂😂 — ريم الله يغنيها👧 (@reemaaf15) December 23, 2017



ماتسوى عليك عطيناك 10 الالف قطري عشان تسب السعوديه وطلعت عليك اغلى من بيع السوق 🤣🤣🤣🤣 — جسّوم🇶🇦 (@Qatar__4) December 22, 2017

ليكتب الشاب الكويتي مطلباً بعدم جعل ورق العنب يُلهي عن الأزمة الخليجية، ليعلق بعض المتابعين السعوديين بأن الأزمة القطرية -كما سموها- أصغر من أزمتهم مع المغرد الكويتي و"ورق العنب".



لاتخلون ورق العنب يلهيكم عن الازمة الخليجية — خالد مجعوف السداح (@Khaled_Elsda7) December 22, 2017



اسمها الأزمة القطرية

والأزمة القطرية صغيرة جدا جدا جدا

ورق العنب أهم منها واكبر منها



جيب الطلب اخلصhttps://t.co/sRY7S2X9Rf — نستاهلك🇸🇦 (@9977822) December 22, 2017



اي ازمه ياعيضه ! بالنسبه لقطر مانفشوفها مشكلة عندنا امور اكبر منها ؛)



خلنا بموضوعنا كم الكيلو ؟ تكلم كم الكيلو لاصنك مثل الكلب ذا pic.twitter.com/fpOBRF2Qqo — أحمد آل منصور (@ahmaad_nesr) December 23, 2017



تقصد ازمة قطر ؟ تراها صغيره جداً جداً جداً — عطْوّف (@manhalix441) December 22, 2017

يُذكر أن هاشتاغاً باسم #سداح_ورق_العنب أصبح ترينداً على تويتر بالسعودية، وشارك في التغريد بالهاشتاغ سعوديون وكويتيون كذلك، فيما انقسم موقف الكوتيين بين مؤيد ومعارض لتغريدة الشاب الكويتي.



#سداح_ورق_العنب

الشعب السعودي قسم بالله شعب عظيم ووين ما تروح تلقاه وأهل فزعة وأهل طناخة وأهل كرم وإذا حبوك تطييييرر فوووق وإذا كرهوك ينتهي مستقبلك في جميع المجالات 😂😂👍🏻👍🏻👍🏻🇸🇦🇰🇼🇸🇦🇰🇼😍 — عبدالله العجمي🇰🇼 (@i_p3b) December 23, 2017



#سداح_ورق_العنب الى اهلنا بالمملكة الشخص هذا مجرد حاهل يريد الشهره القذره بخالف تعرف ولا يمثلنا وانتم اهلنا وحزام ظهرنا ولولا الله ثم المملكة لا توجد هناك كويت وحفظنا الله واياكم ❤️🇸🇦🇰🇼 — يوسف 🇰🇼 (@yosefq800) December 23, 2017



ياخالد كل جماعتك وقرايبك بعرعر

في حرب الخليج احتضنوك وسكنوك انت واهلك في بيوتهم

وقتها كنت ورع ماتذكر بس أسال اخوك محمد وباقي اخوانك

أسال عيال عمك ظاهر عن وقفات اهل السعوديه واهل عرعر بالتحديد

الحين تسب فيهم

والله انك قليل خاتمه@fdeet_alnssr@Khaled_Elsda7 #سداح_ورق_العنب — العنود بنت فيصل بن فهد (@eleonorbehz5) December 23, 2017



مجنون من يضع نفسه في مواجهه خاسرة أمام الشعب السعودي مقابل ٢٠٠ دينار! يعني مرتزق وفقران وتتمسح بعيال عزمي تدور منهم شرهات مشيناها لك! لكن مرتزق ورخيص وغبي بنفس الوقت!#سداح_ورق_العنب — مشعل الخالدي (@meshaluk) December 23, 2017



#سداح_ورق_العنب الشعب الكويتي مو واحد شوفو مشاري العفاسي غرد فأبدع والثاني ابو ورق عنب غرد فلف لنا ورق عنب ... تمتعوا بحب تغريدة الفاضل مشاري العفاسي وأنسوا ابو ورق عنب .. pic.twitter.com/XooUIHTsg3 — شيخه .. (@s313f87) December 23, 2017



قاعد لوحدك .. كدا سرحان

سداح يوزك .. بصحن جنان

اطلب يلاه .. وصل يلاه #سداح_ورق_العنب

لف ورق العنب وانت ساكت بسرعه يلااااااه

😂 #دنتا_مسخره https://t.co/UMKnSHnc9m — د/ خميني الإخوان🇸🇦 (@khomene11) December 23, 2017