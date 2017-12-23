إدوارد سنودن يكشف عن تطبيق يحوّل أي هاتف أندرويد إلى نظام مراقبة للمنزل.. وأكثر!

يعكف العميل السابق لوكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن، بالتعاون مع "مؤسسة حرية الصحافة-Freedom of the Press Foundation" على تطوير تطبيق مفتوح المصدر للأجهزة العاملة بنظام أندرويد يحمل اسم "هافن-Haven"، وذلك لتحويل هاتفك الذكي إلى نظام مراقبة أمني.



وفي تصريح له لمجلة Wired الأميركية، قال إدوارد سنودن: "تخيَّل لو كان لديك كلب حراسة يمكنك أخذه معك إلى أي مكان وتركه في الغرفة عندما لا تكون موجوداً فيها. الفكرة الأساسية هي التأكد من أن المكان من حولك آمن ويمكنك الوثوق به".



إذن.. كيف يعمل تطبيق Haven؟













ضع هاتفك الذي يعمل بنظام تشغيل أندرويد الذي قمت بتنصيب التطبيق عليه في المكان الذي تود أن تكون فيه آمناً، سواء في غرفة نومك أو بالمكتب أو في أي مكان تعتقد أن هنالك من يتعقبك أو يحاول التجسس فيه عليك، سواء أكان أهلك أو شريكك في الغرفة أو رفيقك أو أي شخص أو جهة تشك في أنها تحاول التجسس عليك.



سيعمل التطبيق باستخدام لاقط الصوت أو الميكروفون الخاص بالهاتف على مراقبة وتسجيل الصوت عندما يستشعر وجوده، ويشغل الكاميرا لالتقاط الفيديو للمتطفل، ويستخدم مكوّناً موجوداً في الهاتف لرصد أي حركة للجهاز نفسه.



وأيضاً، يعتمد التطبيق على حساس الضوء المحيط الموجود في الهاتف لرصد أي اختلاف في الإضاءة المحيطة، ويسخّر مراقب الطاقة للتحري فيما إذا تم وصله بمصدر طاقة للشحن أو إزالته من الشاحن.



ومن ثم سيقوم التطبيق أوتوماتيكياً بعدها بإرسال إشعارات لك -بما فيها ملفات الصوت والفيديو- إلى هاتفك الأساسي في أي من الحالات المذكورة.



آلية إيصال الإشعارات وتصفح السجل

ولمزيد من الحماية، يتم إرسال الإشعارات عبر تطبيق Signal، وهو تطبيق تراسل مشفر مصدّق عليه ومعتمد من إدوارد سنودن بنفسه.



فإذا كنت لا ترغب في تسلّم تحديثات لحظية، يمكنك استعراض سجل الهاتف الذي تم تنصيب تطبيق Haven عليه، سواء كان ذلك عن بُعد باستخدام متصفح Tor أو على الهاتف نفسه.



إذن، الغاية الأساسية من تطبيق Haven هي حماية الكمبيوتر المحمول خاصتك أو أجهزتك من أي شخص يحاول التلاعب بها، إلا أنه يمكن استخدامه أيضاً في سيناريوهات أخرى، فهو بمثابة بديل أقل ثمناً من كاميرات المراقبة ويمكن استخدامه في حالات أكثر حساسية.



وذكر إلفا غالبيرين، مدير الأمن الإلكتروني لمؤسسة Electronic Frontier Foundation، في لقاء مع موقع The Intercept، أن تطبيق Haven ربما يجسد طريقة جيدة لمساعدة الأشخاص القلقين من شركائهم المسيئين.



ويتوافر الإصدار التجريبي من تطبيق هافن Haven على متجر جوجل بلاي، حمله من هنا.