تركيا تطلق اسم "فخر الدين باشا" على الشارع الذي يضم السفارة الإماراتية في أنقرة

أعادت بلدية أنقرة تسمية الشارع الذي تقع فيه السفارة الإماراتية بالعاصمة التركية لتطلق عليه اسم "فخر الدين باشا"، وهو آخر الأمراء العثمانيين على المدينة المنورة والذي اشتهر بالدفاع عنها حينما حاصرتها قوات البدو.

وقال صحفيون أتراك إن تغيير اسم الشارع إلى الأمير العثماني فخر الدين باشا يأتي بعد أيام من الأزمة التي أحدثها وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، حيث أعاد نشر تغريدة مسيئة للأمير فخر الدين والرئيس رجب طيب أردوغان.

بلدية أنقرة غيرت اسم الشارع الذي توجد فيه السفارة الإماراتية إلى "شارع فخر الدين باشا" — إسماعيل ياشا (@ismail_yasa) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

وكانت وزارة الخارجية التركية قد استدعت القائم بأعمال السفير الإماراتي في تركيا عقب التغريدة المثيرة للجدل لوزير الخارجية الإماراتي.



التصعيد قد يدفع بلدية ابو ظبي ان تسمى الشارع الذي تقع عليه السفارة التركيه شارع عبدالله أوجلان وهذا سيجعل بلدية أنقره في منتهى الحرج والغضب أيضا !!!! — Bandar (@Bandarmajnooni) ٢٣ ديسمبر، ٢٠١٧

ومنذ أيام أعرب أردوغان عن استنكاره الشديد للتغريدة المُسيئة للعثمانيين والأتراك، وقال في كلمة خلال اجتماعه مع المخاتير الأتراك بأنقرة، مخاطباً ناشر التغريدة: "حين كان جدنا فخر الدين باشا يدافع عن المدينة المنورة، أين كان جدك أنت أيها البائس الذي يقذفنا بالبهتان؟".

وأضاف: "نحن نعلم مع من يتعامل هؤلاء الذين يتطاولون على تاريخنا وعلى شخص فخر الدين باشا، وسنكشف ذلك في الوقت المناسب".

بلدية أنقرة غيرت اسم الشارع الذي توجد فيه السفارة الإماراتية إلى"شارع فخر الدين باشا"

ستكون مراسلات السفارة جميعهاعليها أسم فخر الدين باشا😂 — الأعلامي (@HAWARYEG) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

وقال أردوغان: "هناك من يتهم الدولة العثمانية بأنها سرقت بعض الآثار ونقلتها إلى إسطنبول وهذه اتهامات غير صحيحة، لأن الدولة العثمانية حمت الآثار وحكمت البلدان بعدل وإنصاف وحافظت على الأمانات".

وأضاف أن "الدولة العثمانية أرسلت أمانات الرسول (صلى الله عليه وسلم) إلى إسطنبول لتحميها وتمنع انتقالها إلى المتاحف الأوربية ولو لم ترسلها لانتقلت إلى الدول الغربية".

