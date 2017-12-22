إسرائيل تغادر اليونسكو.. نتنياهو يطلب من وزارة الخارجية تقديم طلب الانسحاب رسمياً احتجاجاً على أداء المنظمة

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إسرائيل أعلنت انسحابها من المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، الجمعة 22 ديسمبر/كانون الأول، متهمةً المنظمة الأممية بالقيام بحملة ممنهجة ضد مؤسسات الدولة العبرية.

ونقلت وكالة "أسوشتيد برس" الإخبارية الأميركية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إيمانويل نحشون قوله إن إسرائيل ستتقدم بطلب الانسحاب قبل نهاية العام الجاري، وستغادر المنظمة بحلول نهاية عام 2018.

باراك راڤيد|



عاجل: رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أوعز اليوم لسفير إسرائيل في اليونسكو، كرمل شامه هكوهين بتقديم طلب الانسحاب من اليونسكو للمدير العام للمنظمة بعد انتهاء أعياد الميلاد مباشرة• pic.twitter.com/GGOsFQgP7W — الشبكة العبرية (@hebrew_net) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

وزعم نحشون أن هذا القرار يعد بمثابة ردّ على "محاولات المنظمة لفصل التاريخ اليهودي عن أرض إسرائيل".

كما ذكرت القناة "الثانية" العبرية أن نتنياهو أوعز الليلة إلى سفير "إسرائيل" في اليونسكو، كرمل شامه، بتقديم طلب الانسحاب من اليونسكو للمدير العام للمنظمة بعد أعياد الميلاد مباشرة.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت انسحابها من اليونسكو، وعزت ذلك إلى المخاوف من تزايد الديون، والحاجة إلى إصلاح جذري، وما تصفه بـ"الاستمرار في الانحياز ضد إسرائيل" في المنظمة.

وقالت هيذر نويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، وقتها إن هذا الانسحاب سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 وفقاً لقواعد اليونسكو.

