"طيران الإمارات" تمنع التونسيات من السفر دبي.. ورئيس الحكومة يجتمع بالسفير الإماراتي

قالت وكالة تونس الرسمية للأنباء إن شركة طيران الإمارات منعت، الجمعة 22 ديسمبر/كانون الأول، نساءً تونسيات من السفر على متن طائرتها المتجهة إلى دبي، دون تقديم أسباب.

ونقلت الوكالة عن مساعد رئيس الرحلة، الذي لم تذكر اسمه، قوله: "بلوغ تعليمات عن طريق رسالة إلكترونية تقضي بعدم قبول أي امرأة تونسية على متن خطوط الشركة في اتجاه الإمارات باستثناء المتحصلات على الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية دون تحديد سنّ معينة أو تاريخ انتهاء هذه الإجراءات. وهذا يشمل أيضاً رحلات العبور".

في اهانة للمرأة التونسية الخطوط الاماراتية @emirates في #تونس تمنع النساء من السفر إلى الامارات عبر طائراتها..ودعوات في تونس لمقاطعة الشركة #tunisie #خليجي_23 #قاطعوا_الطيران_الاماراتي pic.twitter.com/L2B4ibojvk — بنت الخضراء (@bentalkadra) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

وقالت الوكالة: "تم منع كل امرأة تونسية مهما كان سنها من الصعود على متن الطائرة حتى وإن كانت مرفوقة بقرينها سواءً كانت في اتجاه الإمارات أو في رحلة عبور".

وأضافت أن المُسافرات اعتبرن قرار المنع "فيه إهانة للمرأة التونسية وتعدٍّ على حقوق المسافرين الحاصلين على تأشيرات، وكذلك على تذاكر سفر".

#تونس رئيس الحكومة يستدعي السفير الإماراتي بعد ساعات من قرار السلطات الإماراتية منع التونسيات من دخول #الإمارات و العبور من مطاراتها إن لم تكن معهن إقامة في الإمارات — Wajd Bouabdallah (@tounsiahourra) ٢٢ ديسمبر، ٢٠١٧

ولم يتسنّ الحصول على تعقيب من مسؤولي شركة الطيران الإماراتية أو السلطات التونسية.

وذكرت تقارير صحفية تونسية أن الفوضى سادت صفوف المسافرات أمام مكتب التسجيل التابع لشركة الطيران الإماراتية بسبب غياب معلومات عن أسباب المنع وإمكانية استرجاع الأموال. لكن وكالة الأنباء التونسية نقلت عن مساعد رئيس الرحلة قوله: "الشركة ملتزمة بتمكين المسافرات من استرجاع أموالهن".

وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان مقتضب على صفحتها الرسمية على فيسبوك إن رئيس الوزراء يوسف الشاهد استقبل سفير دولة الإمارات لدى تونس. ولم يتم الكشف عن تفاصيل اللقاء.