عباس من فرنسا: لن نقبل من واشنطن أيَّ وساطة.. وماكرون: لن أفعل مثلما فعل الأميركيون المهمَّشون!

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة 22 ديسمبر/كانون الأول 2017، أن الفلسطينيين لن يقبلوا "أي خطة" سلام تقترحها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بعد اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل وذلك في ختام لقائه في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اعتبر أن واشنطن باتت "مهمشة" في هذا الملف.

وغداة إدانة واسعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار واشنطن بشأن القدس، قال عباس "إن الولايات المتحدة لم تعد وسيطاً نزيهاً في عملية السلام ولن نقبل أي خطة منها بسبب انحيازها وخرقها للقانون الدولي".

وأضاف عباس "ما قامت به الولايات المتحدة في هذا الموضوع بالذات، جعلها هي تبعد نفسها عن الوساطة" فيما تحضر واشنطن خطة سلام للمنطقة يفترض أن تكشف عنها في ربيع 2018.

ومن أصل 193 دولة في الجمعية العامة، أيدت 128 منها القرار الذي يدين اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة للدولة العبرية في 6 كانون الأول/ديسمبر، في حين رفضته تسع دول هي الولايات المتحدة وإسرائيل وغواتيمالا وهندوراس وتوغو وميكرونيزيا وناورو وبالاو وجزر مارشال.

وأضاف عباس "هذه المرة متحدون من أجل السلام" مضيفاً "سنستمر في مساعينا هذه، وإذا قبلوا بحل الدولتين والقدس عاصمة، وجلسنا على أساس حدود 1967 نحن مستعدون للتفاوض، لن نخرج عن ثقافة السلام وعن أسلوبنا، حتى نحقق السلام مع جيراننا، والمهم أن هناك دولاً كثيرة في العالم أيدت موقفنا، وهناك دولاً لها تأثيرها تدعم مواقفنا".

"مهمشون"

بالنسبة للرئيس الفرنسي فإن الولايات المتحدة باتت "مهمشة" في هذا الملف لكنه قال إن فرنسا لن تسارع إلى الاعتراف بدولة فلسطينية بشكل أحادي الجانب فيما يدعو عباس إلى دور فرنسي أكبر في هذه القضية.

وقال ماكرون إن "الأميركيين مهمشون، أحاول ألا أقوم بالمثل".

وأضاف ماكرون "هل سيكون مجدياً اتخاذ قرار من طرف واحد بالاعتراف بفلسطين؟ لا أعتقد. لأنه سيمثل رد فعل" على القرار الأميركي "الذي سبب الاضطرابات في المنطقة. سأكون بذلك أرد على خطأ من النوع ذاته"، مضيفاً أنه لن "يبني خيار فرنسا على أساس ردة فعل" على السياسة الأميركية.

وذكر ماكرون الذي سيزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية في العام 2018، بمعارضته للقرار الأميركي وبموقف فرنسا القائم على أنه "لا بديل لحل الدولتين ولا حل من دون الاتفاق بين الطرفين حول القدس".

بالعودة إلى موقف الولايات المتحدة التي هددت بـ"تسجيل أسماء" الدول التي ستصوت لصالح قرار إدانة الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، انتقد عباس محاولات واشنطن ترهيب الدول قبل التصويت.

وقال "آمل أن يتعظ الآخرون، فلا يمكن أن تُفرض مواقف على العالم بالمال".

وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي حذرت الدول التي تصوت لصالح قرار الجمعية العامة وقالت إن موقفها سيؤثر على السياسة الأميركية تجاهها.

وأكدت روسيا وتركيا الجمعة بعد تصويت الأمم المتحدة دعمهما العمل من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

أثار اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل موجة إدانات عالمية فيما خرجت تظاهرات منددة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

وقتل شاب فلسطيني في قطاع غزة برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت بعد تظاهرات منددة بالقرار الأميركي عقب صلاة الجمعة، ليرتفع بذلك عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ إعلان ترامب إلى تسعة بالإضافة إلى عشرات الجرحى في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.