أستانا تحدد خطوةً أولى لإطلاق سراح المعتقلين بسوريا.. ومؤتمر يجمع المعارضة والنظام في سوتشي الروسية

توصلت الأطراف المشاركة في مباحثات أستانا 8 حول سوريا، اليوم الجمعة 22 ديسمبر/كانون الأول 2017، إلى تشكيل مجموعتين للعمل في ملف المعتقلين السوريين، فيما سيجتمع وفدا نظام بشار الأسد، والمعارضة السورية بمدينة سوتشي الروسية الشهر المقبل.

وجاء ذلك في البيان الختامي، الذي تلاه وزير الخارجية الكازخي، خيرت عبد الرحمنوف، في الجلسة الختامية الرئيسية لمؤتمر أستانا 8، الذي يجمع ممثلين عن وفدي النظام والمعارضة، فيما تمثل كل من تركيا، وروسيا، وإيران، أطرافاً ضامنة.

وستعمل مجموعتا العمل من أجل المعتقلين والمفقودين، وتبادل الأسرى والجثث، وإزالة الألغام. ووصف المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا هذا التطور بأنه "خطوة أولى جديرة بالثناء باتجاه وضع ترتيبات بين الأطراف المتحاربة".

وشكل ملف المعتقلين السوريين نقطة خلافية خلال جولة مباحثات أستانا 7 الماضية، حيث قالت المعارضة السورية إن النظام رفض مناقشتها، كما نقلت وكالة الأناضول، أمس الخميس، عن رئيس اللجنة القانونية في وفد المعارضة السورية، ياسر الفرحان، قوله إن المعارضة حضرت مسودتها لاتفاقية تنص على إطلاق سراح المعتقلين، وحل قضية المفقودين، وموضوع تبادل الجثامين.

وأوضح أن "مضمون الاتفاقية يركز على إجراء مراجعة ومراقبة لمراكز السجون والمعتقلات من جانب الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية"، مشيراً أن روسيا وتركيا وافقتا في حين عرقلتها إيران والنظام.



وفيما لو تحقق تطبيق هذا البند، فإنه سيحمل بارقة أمل كبيرة للسوريين، حيث تشير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إلى أنه منذ بداية العام 2011 (تاريخ بدء الاحتجاجات في سوريا)، اعتُقل أو اختفى أكثر من 117 ألف شخص، غالبيتهم العظمى على يد قوات النظام، ومن بينهم 4557 شخصاً بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2016،



ووفقاً لـ"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وهي منظمة تعنى برصد حالات المعتقلين في سوريا، فإن التعذيب وسوء المعاملة يتفشيان في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، كما تؤكد أن آلاف المعتقلين قتلوا في السجون.

مؤتمر في روسيا

ومع نهاية مباحثات أستانا 8، تحدد موعد لمؤتمر جديد سيجمع ممثلين عن المعارضة السورية ونظام الأسد، في مدينة سوتشي الروسية باسم "مؤتمر الحوار الوطني"، وكانت موسكو تنوي عقد المؤتمر الشهر الماضي، لكنها أعلنت عن تأجيله.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مدير دائرة آسيا وإفريقيا في وزارة خارجية كازاخستان، إيداربيك توماتوف، اليوم الجمعة، قوله إن "مؤتمر الحوار الوطني السوري سيعقد في سوتشي في 29-30 يناير/كانون الثاني".

وقال المسؤول للصحفيين في حديث حول مؤتمر سوتشي إن الدول الضامنة تتفق حالياً على قائمة المشاركين في "مؤتمر الحوار الوطني" حول سوريا، فيما نقلت "سبوتنيك" عن مصدر لم تسمه، أن "قائمة المشاركين لم تُعتمد، وأنه سيتم الانتهاء منها في منتصف يناير".

وفي تعليقه على انعقاد المؤتمر في سوتشي، طالب المبعوث الأممي دي ميستورا روسيا بتقديم خطتها لعقد "مؤتمر الحوار الوطني"، من حيث قدرة المؤتمر على دعم محادثات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في سوريا.

