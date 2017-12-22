هل هناك عائق في إجراء مكالمات الواي فاي من خلال الآيفون؟

تمكّن خاصية مكالمات الواي فاي الآيفون من إجراء المكالمات على نحو فعال، من خلال شبكة الواي فاي التي تتصل بها، إذا كانت ذات مواصفات جيدة، عوضاً عن استخدام شبكة بيانات الهاتف، فمعظم أجهزة آيفون تدعم خاصية مكالمات الواي فاي.

وتساءل أحد قراء مجلة Macworld، ويدعى ستيف، عما إذا كان هناك عيب فى مكالمات الواي فاي، فهاتفه يلتقط إشارة واي فاي أقوى من تلك التي توفرها شبكة بيانات الهاتف.

ليس هناك تفسير عدا أن بعض شركات الشبكات الجوالة لا تدعم ميزة تحويل المكالمات الهاتفية من شبكتها إلى الشبكة الخاصة بك، أو الخاصة بشخص آخر.

على أية حال، فإن المكالمات الصوتية عبر شبكات الـ3G والـ4G تستخدم نطاقاً عرضياً ترددياً قصيراً جداً؛ لذلك حتى في الشبكات ذات السرعة المنخفضة أو تلك التي تعمل طبقاً لسياسة الاستخدام العادل، سيكون استخدام البيانات أقل ما يمكن.

تُمكنك خاصية مكالمات الواي فاي من الاتصال بمختلف أنواع أجهزة آبل الأخرى بحسابات (ICloud) نفسها؛ لذلك تستطيع إجراء المكالمات من خلالها إذا كان هاتفك الآيفون متوقفاً أو أنك لست على شبكة الواي فاي نفسها، وهي ميزة متقدمة تعتمد على طريقة عملك.

لم تكشف آبل عن وسائل محددة تستخدمها لاختبار خصائص شبكات الواي فاي المناسبة لإجراء المكالمات، لكن من المتوقع أن تجري اختباراً سريعاً لعملية فقدان الاتصال بشبكة البيانات وكذا وقت الاستجابة، أو اختبار الوقت الذي تستغرقه البيانات للتحويل بدلاً من استخدام السرعة الإجمالية.



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