22 شخصاً من عائلة علي عبد الله صالح يصلون إلى سلطنة عمان

وصل 22 شخصاً من أفراد عائلة الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، إلى سلطنة عمان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، ومصادر لـ"الأناضول"، الجمعة 22 ديسمبر/كانون الأول 2017.

وقالت الوكالة إنه "استمراراً للمساعي الإنسانية العُمانية للتعامل مع مجريات الأحداث في الساحة اليمنية، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة في صنعاء، وصل إلى السلطنة مساء أمس (الخميس) 22 شخصاً من عائلة الرئيس الراحل صالح".

وأشارت إلى أن "وصولهم جاء للالتحاق بأُسرهم المقيمة في السلطنة منذ بداية الأزمة اليمنية".

ولم تفصح الوكالة عن أي معلومات أخرى بشأن الأشخاص وأسمائهم.

لكن مسؤولين يمنيين، في محافظة المهرة المحاذية لسلطنة عُمان، قالوا لمراسل "الأناضول"، إن أفراد عائلة صالح عبروا إلى الأراضي العُمانية في ساعة متأخرة من مساء الخميس، عبر منفذ "شحن" البري الرابط بين اليمن والسلطنة.

وأوضح أحد المسؤولين اليمنيين بمنفذ "شحن"، أن "الأشخاص غالبيتهم نساء وأطفال"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي الرابع من الشهر الجاري (ديسمبر/كانون الأول 2017)، قُتل صالح على أيدي الحوثيين، في أعقاب الأحداث التي شهدتها العاصمة صنعاء، عقب دعوة "صالح" الشعب اليمني للانتفاض ضد الحوثيين، الذين تحالف معهم أكثر من عامين ونصف العام، ضد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته.