كيف نجا من الموت؟ مراهقٌ يسقط بعد قيامه بحركاتٍ بهلوانيةٍ على تليفريك لإثارة إعجاب زملائه

سقط شابٌ مراهقٌ من ارتفاع 10 أمتار، بعد قيامه بحركات بهلوانية على "تليفريك" متحرك؛ لإثارة إعجاب زملائه. وكان الشاب، البالغ من العمر 14 عاماً، يركب التليفريك بحديقة جامبرو أكشن، في كياما على الساحل الجنوبي لنيو ساوث ويلز بأستراليا، عندما بدأ "حركاته العبثية"، ومع بدء تشغيل الكاميرات، باشر الصبي حركاته الخطيرة وهو يتدلى في الهواء، قبل أن يسقط، عقب وصول التليفريك بجانب أحد الأعمدة.









وبحسب موقع Daily Mail، "قام بسحب شريط الأمان، ثم انتصب قائماً للإمساك بالحبل"، حسبما أفاد شخصٌ كان أخوه على كرسي خلف الضحية، لشبكة ناين نيوز، ثم يضيف: "وراح يتدلى على الحبل، والقيام بحركات بهلوانية دون أن ينتبه إلى أنه يقترب من دعامة. وأمسك به أخي بينما كان يتدلى على الحبل... قبل أن يصطدم بأسطوانات البرج ويسقط على الأرض".

وتم استدعاء مصالح الطوارئ إلى مكان الحادث في الساعة 1:30، ونُقِل المراهق المصاب إلى مستشفى ولونغونغ، حيث يوجد في حالة مستقرة، بعد إصابته بكسر بالركبة نتيجة السقوط..