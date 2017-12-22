بمساعدة شركة إماراتية.. لقاء خاص يجمع "بالي بيك" بـ100 من معجبيه

قابل الممثل التركي بوراك أوزجيفيت، المعروف في العالم العربي باسم "بالي بيك"، 100 شخص من المعجبين به، بعد اختيارهم من بين آلاف الأشخاص.

وقد اختير الأشخاص الذين قابلوا نجمهم التركي، عبر تطبيق على الإنترنت، حيث اقتصر الاختيار على 100 شخص من بين الآلاف الذين تقدموا بطلب للقاء بالي بيك.

وقد أتاح هذه الفرصة للمعجبين التطبيق التابع لشركة إعمار سكوير مول الإماراتية، بحسب صحيفة Gazete Vatan التركية.









ورغم ذلك، فقد شارك شخص واحد من مدينة دبي الإماراتية تلك اللحظة مع الممثل التركي في أحد مولات مدينة إسطنبول.

حيث صرح بالي بيك لمعجبيه بأنه لن يظهر في أي مسلسلات هذا العام، وسيظهر في فيلم واحد فقط.

يُذكر أن الممثل التركي يعتبر وجهاً دعائياً لشركة "إعمار" الإماراتية؛ إذ ظهر في إعلانين لصالح الشركة خلال عام 2017، بحسب صحيفة Takvim التركية.









وكان بوراك قد حصل على 5 ملايين ليرة تركية لقاء مشاركته في الإعلان الأول لـ"إعمار"، والذي تم تصويره بإسطنبول.









يُذكر أن الممثل بوراك أوزيجيفيت اشتُهر في العالم العربي بلعبه دور عمر في مسلسل "الحب المستحيل"، ودور "بوراك" في مسلسل "طائر النمنمة" عام 2013، وهو من مواليد 24 يناير/كانون الثاني 1984 بمدينة إسطنبول.

وتعد شركة "إعمار" الإماراتية إحدى أهم شركات التطوير العقاري في الشرق الأوسط؛ إذ يُعرف عنها اضطلاعها بمشاريع عملاقة مثل برج خليفة، وهو أطول مبنى في العالم.