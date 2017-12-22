الآن بإمكانك حمل الكمبيوتر خلال رحلتك من السعودية إلى بريطانيا.. الرياض ترفع الحظر عن الإلكترونيات

أعلنت السعودية، الجمعة 22 ديسمبر/كانون الأول 2017، السماح للمسافرين بحمل أجهزة الكمبيوتر المحمول واللوحي في مقصورات الطائرات المتجهة إلى بريطانيا مرة أخرى، مُنهِية حظراً فُرض في وقت سابق من العام الحالي لأسباب أمنية.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني، في بيان، على حسابها بموقع تويتر: "تعلن الهيئة العامة للطيران المدني رفع الحظر عن حمل أجهزة الحواسب المحمولة والأجهزة اللوحية في مقصورة الطائرة للمسافرين إلى المملكة المتحدة (بريطانيا) عبر مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة اعتباراً من تاريخ (3 ربيع الثاني 1439) الموافق (21 ديسمبر 2017)".

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا قيوداً على اصطحاب الإلكترونيات بمقصورات الطائرات في مارس/آذار 2017 على الرحلات الجوية المباشرة من تركيا ولبنان والأردن ومصر وتونس والسعودية؛ بسبب تهديدات أمنية لم تحدداها.

وكان قرار الحكومة البريطانية بالحظر قد أتى عقب محادثات أُجريت بشأن سلامة الطيران، معلنةً أن القرار "ضروري وفعال ومتناسب"، وكان هناك تخوف من إخفاء متفجرات داخل مجموعة من هذه الأجهزة.



وفي يوليو/تموز 2017، رفعت واشنطن الحظر على اصطحاب الركاب الأجهزة الإلكترونية الكبيرة على طائرات "الخطوط السعودية" المتجهة إلى الولايات المتحدة.

