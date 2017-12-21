بالفيديو.. لحظة استهداف داعش طائرة وزيري الدفاع والداخلية المصريَّين

نشرت وكالة أعماق، التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، الخميس 21 ديسمبر/كانون الأول 2017، مقطعاً مصوراً يُظهر لحظة استهدف طائرة وزيري الدفاع والداخلية المصريَّين قبل يومين.

وبحسب المقطع الذي تداوله رواد الشبكات الاجتماعية، استهدف الصاروخ من نوع "كورنيت" الروسي، المروحية العسكرية وهو رابضة في مطار العريش؛ مما أدى إلى إعطابها بشكل كامل.

الفيديو الذي لم يتسنَّ لـ"هاف بوست عربي" التأكد من زمان ومكان تصويره، كُتب عليه أنه تم نشره الخميس 21 ديسمبر/كانون الأول 2017.

والثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، استهدف صاروخ روسي، تبنَّى إطلاقه تنظيم "الدولة الإسلامية"، طائرة كانت تقلُّ وزير الدفاع المصري صدقي صبحي، ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار، إلا أنهما لم يصابا بأذى.

وكان بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية قد ذكر مقتل ضابطين في هجوم على مطار العريش في أثناء وجود الوزيرين في زيارة سرية؛ لتفقد الأوضاع بسيناء، التي تشهد حالة من الانفلات الأمني.

وتبنَّى داعش العملية، وقال إنه استهدف أعلى القيادات الأمنية المصرية في أثناء وجودها بالمطار، لكنهما كانا غير موجودين في الطائرة، وإن قائد المروحية قُتل في الهجوم.

وتنشط جماعات إسلامية مسلحة في سيناء، وتنفذ هجمات عدة ضد عناصر الأمن من الجيش والشرطة، فيما توعَّد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكثر من مرة، بالقضاء على الإرهاب في المدينة، لكن دوماً ما يتكرر الهجوم على النقاط الأمنية.

والشهر الماضي، استهدف مسلحون مسجداً بمنطقة الروضة في مدينة العريش (شمال سيناء)، قُتل فيه أكثر من 300 شخص وأُصيب فيه المئات، ولم تتبنَّ أي جماعة أو فصيل المسؤولية عن الحادث، لكن أصابع الاتهام كانت تشير إلى ضلوع داعش في العملية.

