رئيس الوزراء المصري يعود من رحلة علاجية إلى ألمانيا استغرقت أسابيع أجرى خلالها عملية جراحية

عاد رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل إلى القاهرة، الخميس 21 ديسمبر/كانون الأول، بعد أسابيع من مغادرتها لإجراء عملية جراحية في ألمانيا.

وقالت مصادر صحفية إن إسماعيل ركب في المقاعد العادية، ودخل الطائرة سيراً على قدميه، رفقة زوجته وابنه، وكان يتحدث مع عائلته والطاقم الذي صاحبه للطائرة.

وتابعت المصادر أن رئيس الوزراء سيأخذ فترة نقاهة قد تمتد إلى أسبوع، وأنه سيعود بعدها لعمله، ولفتت إلى أن وزيري الخارجية والطيران وقيادات في مجلس الوزراء وكثيراً من المسؤولين كانوا في انتظاره بالمطار.

فيما قالت صحيفة "اليوم السابع" إن رئيس الوزراء سيمكث يومين للراحة يعقبها عودته تدريجياً لممارسة مهام عمله في مقر مجلس الوزراء لبعض الوقت، مضيفة أن "رئيس الوزراء سيحضر إلى المجلس ساعتين أو ثلاثاً في بداية الأمر".

يذكر أنه في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، غادر إسماعيل إلى ألمانيا؛ لإجراء جراحة بالجهاز الهضمي، وفق بيانات رسمية، وتقارير صحفية محلية.

وهو ما دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى إصدار قرار جمهوري بتكليف وزير الإسكان بحكومة إسماعيل، مصطفى مدبولي، للقيام بأعمال رئيس الوزراء مؤقتاً.

وتولى شريف إسماعيل رئاسة الحكومة في سبتمبر/أيلول 2015، ولا يزال يترأسها إلى اليوم.