هل ينجح "خليجي 23"؟.. السعودية والإمارات تنسحبان من مؤتمر الافتتاح بعد رفض الكويت إزاحة ميكروفونات "الجزيرة"

قبيل ساعات على انطلاق كأس الخليج "خليجي 23" التي تنظمها الكويت، حدث ما يشكك في نجاح هذه البطولة واستمرارها حتى مباراة الختام.

ففي موقف مفاجئ انسحب الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني للمنتخب السعودي واللاعب أحمد الفريدي، الخميس 21 ديسمبر/كانون الأول، قبل دقائق من انطلاق المؤتمر الصحفي لمباراة الأخضر مع الكويت في افتتاح كأس الخليج لكرة القدم التي ستجمع الفريقين غداً باستاد جابر الدولي.

#خليجي_23#الكويت كفووووو عليه المنسق الإعلامي الكويتي السعودي يقوله اطلب من الأعلام القطري يشلون الميكروفون!!

بس المنسق الإعلامي رجل قال ما أقدر اطلب منهم تبي تغادر انت حر ...

هذه هي حبيبتنا الكويت دام الله عزكم يا أهل الكويت 💪👌 pic.twitter.com/cyHGsKxRLS — احمد الكواري (@I_buhamad) ٢١ ديسمبر، ٢٠١٧

ورغم وجود المدرب واللاعب في الوقت المحدد عقب انتهاء مؤتمر الجهاز الفني للمنتخب الكويتي، وتجهيز القاعة الخاصة، فإن جميع الإعلاميين فوجئوا بعدم إقامة المؤتمر وانسحاب يورشيتش والفريدي.

وأوضح محمد المؤمن مدير المؤتمرات الصحفية لـ"خليجي 23" في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أن "سبب الانسحاب هو الاعتراض على الشعارات الخاصة ببعض القنوات الرياضية وطلب سحبها من المنصة الخاصة بالمؤتمر، وهو ما لا يتماشى مع لائحة البطولة".

وأكد المؤمن أن "الإخوة السعوديين طلبوا إزاحة بعض الميكروفونات الموجودة، لكنني قلت لهم إنه لا يوجد لدينا في اللائحة ما ينظم هذا الموضوع".

وقال رئيس اللجنة الإعلامية بالبطولة الكويتي سطام السهلي إنه سيتم إصدار بيان رسمي من قبل اللجنة المنظمة في وقت لاحق لكشف تفاصيل هذا الموقف، بحسب ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط الدولية.

#فيديو | انسحاب المنتخب ”الإماراتي” .. لن نحضر مادام هناك وسائل اعلام نحن غير راغبين في التصريح لها . #خليجي_23 pic.twitter.com/1T2YLw3lsL — شامل نيوز 🇰🇼 (@liferdefempire) ٢١ ديسمبر، ٢٠١٧

كما سجّل المنتخب الإماراتي لكرة القدم حالة الانسحاب الثانية من المؤتمرات الصحفية في اليوم الأول ببطولة كأس الخليج "خليجي 23" التي تنطلق رسميا غداً الجمعة في الكويت.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإماراتي مع نظيره العُماني غداً الجمعة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

عاجل. - مدرب المنتخب السعودي يورشيتش واللاعب أحمد الفريدي يغادران المؤتمر الصحفي الخاص بافتتاح خليجي 23 بعد التقاط صور تذكارية بسبب تواجد وسائل إعلام قطرية في هذا المؤتمر.



pic.twitter.com/4nl1oXy1Y5 — أخبار الهلال (@hilalstuff) ٢١ ديسمبر، ٢٠١٧

ولم يحضر مدرب المنتخب الإماراتي أو أي لاعب المؤتمر، ووجد فقط المنسق الإعلامي للفريق سالم النقبي الذي التقى المسؤول عن إدارة المؤتمر الصحفي وأبلغه انسحاب الإمارات من حضور المؤتمر بسبب الاعتراض على وجود بعض القنوات التلفزيونية، وهو الاعتراض نفسه الذي تقدم به المنتخب السعودي.

تنسحب من مؤتمر صحفي في كأس الخليج

وماتنسحب من مؤتمر صحفي بتصفيات كأس العالم, خوف هناك من العقوبات وعدم إحترام هنا في الكويت، على الأقل أحشموا الكويت وأهل الكويت الذي ينتظرونكم بـ لهفة .. أحشموا قائدنا الذي تكفل بكُل مايتعلق بكأس الخليج من أجل وحدة الخليج! للأسف بس؟#خليجي_23 pic.twitter.com/ZUHDhchiuQ — بدر الحجرف (@BaderALhjraF) ٢١ ديسمبر، ٢٠١٧

وقال مسؤول المؤتمر الصحفي في بيان مقتضب للإعلاميين: "المسؤول الإعلامي للمنتخب الإماراتي قال إن هناك اعتراضاً من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على وجود بعض (ميكروفونات) القنوات الفضائية غير المرغوب بها ولذلك قرر الانسحاب من المؤتمر".