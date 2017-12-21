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#حساب_المواطن_300_ريال.. سعوديون ينتقدون ضعف الدعم الحكومي المقدم لمواجهة الارتفاع المرتقب في الأسعار

 |  الأناضول
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SAUDI CITIZEN
| Joe Chan / Reuters

مع إعلان أول برنامج دعم نقدي للسعوديين "حساب المواطن"، وبدء إيداع مبالغ الدعم المالي لحسابات المستحقين خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، 21 ديسمبر/كانون الأول، أطلق سعوديون هاشتاغاً عبروا من خلاله عن رفضهم للقيمة المعلنة، واعتبروها غير ملائمة لمواجهة الارتفاعات المرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء.

القائمون على برنامج "حساب المواطن"، أعلنوا اليوم عبر حسابه في "تويتر"، أن الحد الأدنى بحسب السياسات المعتمدة هو 300 ريال، (80 دولاراً) للأسرة الواحدة والفرد المستقل.

وكانت الحكومة السعودية قد خصَّصت في موازنة العام المقبل 2018، نحو 32.4 مليار ريال (8.64 مليار دولار) للبرنامج.

وقال وزير العمل السعودي علي الغفيص، الثلاثاء الماضي، إن أكثر من 3 ملايين و700 ألف أسرة بإجمالي 13 مليون شخص سعودي، سجلوا في برنامج الدعم النقدي "حساب المواطن"، أي قرابة 64% من المواطنين.

و"حساب المواطن" هو برنامج أقرته الحكومة السعودية، يستهدف الفئات متوسطة وقليلة الدخل من المواطنين.

وسيمنح المستفيدون مبالغ مالية لمواجهة الارتفاعات المرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وحزمة من الضرائب والرسوم على السلع والخدمات.

وعلى حسابه على تويتر حاول حساب المواطن توضح الأموال المستحقة لكل شريحة باختلاف دخل الأسرة وأعدادها وأعمارها.

وقرَّر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء الماضي، الموافقة على ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج "حساب المواطن"، على أن يكون أول دفعة من الصرف الأسبوع المقبل، 21 من الشهر الجاري.

إلا أن القيمة المحددة كحد أدني لم ترض الكثير من السعوديين الذين أطلقوا هاشتاغ #حساب_المواطن_300_ريال قللوا من خلاله من قيمة المبلغ المعلن، وأثره في التصدي للزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء والطاقة والمياه.

 

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