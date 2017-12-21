حساب_المواطن_300_ريال.. سعوديون ينتقدون ضعف الدعم الحكومي المقدم لمواجهة الارتفاع المرتقب في الأسعار

مع إعلان أول برنامج دعم نقدي للسعوديين "حساب المواطن"، وبدء إيداع مبالغ الدعم المالي لحسابات المستحقين خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، 21 ديسمبر/كانون الأول، أطلق سعوديون هاشتاغاً عبروا من خلاله عن رفضهم للقيمة المعلنة، واعتبروها غير ملائمة لمواجهة الارتفاعات المرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء.

القائمون على برنامج "حساب المواطن"، أعلنوا اليوم عبر حسابه في "تويتر"، أن الحد الأدنى بحسب السياسات المعتمدة هو 300 ريال، (80 دولاراً) للأسرة الواحدة والفرد المستقل.

بدأ ايداع مبالغ الدفعة الاولى ل#حساب_المواطن في حسابات المستحقين علما بأن الحد الأدنى بحسب السياسات المعتمدة هو 300 ريال للأسرة الواحدة و الفرد المستقل — حساب المواطن (@citizenaccount) ٢٠ ديسمبر، ٢٠١٧

وكانت الحكومة السعودية قد خصَّصت في موازنة العام المقبل 2018، نحو 32.4 مليار ريال (8.64 مليار دولار) للبرنامج.

وقال وزير العمل السعودي علي الغفيص، الثلاثاء الماضي، إن أكثر من 3 ملايين و700 ألف أسرة بإجمالي 13 مليون شخص سعودي، سجلوا في برنامج الدعم النقدي "حساب المواطن"، أي قرابة 64% من المواطنين.

و"حساب المواطن" هو برنامج أقرته الحكومة السعودية، يستهدف الفئات متوسطة وقليلة الدخل من المواطنين.

وسيمنح المستفيدون مبالغ مالية لمواجهة الارتفاعات المرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وحزمة من الضرائب والرسوم على السلع والخدمات.

وعلى حسابه على تويتر حاول حساب المواطن توضح الأموال المستحقة لكل شريحة باختلاف دخل الأسرة وأعدادها وأعمارها.

تختلف قيمة الاستحقاق في #حساب_المواطن باختلاف دخل الأسرة، عدد أفرادها وأعمارهم pic.twitter.com/XcFJy6NDIb — حساب المواطن (@citizenaccount) ٢١ ديسمبر، ٢٠١٧

وقرَّر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء الماضي، الموافقة على ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج "حساب المواطن"، على أن يكون أول دفعة من الصرف الأسبوع المقبل، 21 من الشهر الجاري.

إلا أن القيمة المحددة كحد أدني لم ترض الكثير من السعوديين الذين أطلقوا هاشتاغ #حساب_المواطن_300_ريال قللوا من خلاله من قيمة المبلغ المعلن، وأثره في التصدي للزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء والطاقة والمياه.

الحمدلله على كل حال



ثانيا الواحد مايدري وش يقول ان تكلمنا خدمنا الاعداء وان سكتنا قهر



لكن املنا في الله ثم في من بيده الحل لمراجعة هذا الوضع المحبط



بالله هل يعقل ان تذهب الملايين لاحياء حفلات غناء وجلب لاعبين للحضور بتكلفة باهظة والمواطن يموت جوع؟#حساب_المواطن_٣٠٠_ريال — منصور بن قضعان (@Mansour22281) ٢١ ديسمبر، ٢٠١٧

#حساب_المواطن_٣٠٠_ريال

تخيل واحد يعطيك 1000 ريال شهرياً ، وياخذ منك 4000 ريال شهريا

هذا هو حساب المواطن باختصار — Fahad (@Fhd_aij26) ٢١ ديسمبر، ٢٠١٧

كل اللي نزلهم على ٣٠٠ على ٥٠٠ على ٤٠٠ هذا حساب المواطن ولا قطة فطور ؟؟؟ 🤔 #حساب_المواطن_٣٠٠_ريال — saudi 🇸🇦 (@Saudi_vs) ٢١ ديسمبر، ٢٠١٧

#حساب_المواطن_٣٠٠_ريال

زيادة بأسعار الطاقه

ضريبة مضافة ع جميع السلع



يفترض ان يقابلها زيادة برواتب الموظفين المتوقفة علاوتهم منذ 3 سنوات وليس دعم ضعيف ومتفاوت!



الإصلاح الاقتصادي يجب ان يعمل ع رفع مستوي دخل المواطن والا يعتبر تدمير للاقتصاد وليس إصلاح !



من المسؤول عن ذلك؟ — محمد الحربي (@Moh_Ah_6) ٢١ ديسمبر، ٢٠١٧

#حساب_المواطن_٣٠٠_ريال



عيدو التغريده ابغى ادخل السجن

والله افضل من الوضع هذا وقف خدمات

ولاحول لي ولا قوه الا بالله العلي العظيم



تكفى ياولي العهد يامحمد يابن سلمان

عند الله ثم عندك السجن احب لي من قطع رزق أولادي بوقف الخدمات فكو الراتب ونزلوني السجن — أبو أحمد ألزهراني (@m888b888) ٢١ ديسمبر، ٢٠١٧

صباح الخير , تعليق بسيط ع الانتقادات اللي طالت حساب المواطن امس واليوم اتمنى تتذكرون هاذي الاية كويس , الله يعز دولتنا ولا يعز عليها 🇸🇦✨✨ { لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ) #حساب_الواطن #حساب_المواطن_٣٠٠_ريال pic.twitter.com/sKPLUJI5N9 — masfar 👑✨ (@_3l57) ٢١ ديسمبر، ٢٠١٧

#حساب_المواطن_٣٠٠_ريال

اخوي الصغير مستقل و اعزب و جاه 380 ريال ما شاء الله وانا متزوج وعندي 6 أطفال 320 ريال !!

احد يفهمني عربي يا #حساب_المواطن — Ahmed abu-talib (@ahmadhas78) ٢١ ديسمبر، ٢٠١٧