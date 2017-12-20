ليالي الأنس في فيينا.. 6 مدن تستطيع زيارتها في الشتاء قبل زحمة الصيف وغلاء الأسعار

اقتربت الإجازات التي تتخلل موسم الشتاء في مختلف أنحاء الوطن العربي، سواء للمدارس أو لغيرها من المؤسسات التي لا تعمل في الفترة التي تسبق بداية السنة الميلادية.

إذا كنت من الذين يسافرون صيفاً فقط واقترب موعد إجازتك الشتوية ولو لأيام قصيرة، فلِم لا تجرب وجهة جديدة للسفر؟

ففكرة التوجه إلى أوروبا، في الحقيقة هي من أفضل الوجهات إذا كنت لا تمانع درجة الحرارة المنخفضة، ففي هذا الوقت تكون تذاكر رحلات الطيران بأسعارٍ معقولة، ويوجد خصم على أماكن الإقامة، وكل شيء ترغب في رؤيته ستجده ولكن من دون حشود الصيف.

وإليك 6 من أفضل وجهات العطلات الشتوية الأوروبية حسب تقرير للنسخة الأميركية من "هاف بوست":

دبلن (إيرلندا)

مع انخفاض أسعار الفنادق بنسبة 20 إلى 30% عن أسعار موسم الصيف، والصفقات الرائعة على رحلات الطيران، تُعتبر الأشهُر من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار فترةً رائعة لزيارة إيرلندا، التي تُعرف بجزيرة إميرالد. (ويُقام أكبر مهرجان موسيقي إيرلندي تقليدي في يناير/كانون الثاني أيضاً).

لشبونة (البرتغال)

مذاق طعام هذه المدينة غني عن التعريف.

فموقعها المُطِل على شاطئ البحر يجعل منها مكاناً لمجموعةٍ خيالية من المأكولات البحرية، كما أنَّ قُربها من المغرب وإسبانيا يعني وجود قوائم طعام متنوعة مُستوحاة من البلاد الأخرى وقوائم أصلية كذلك.

بالتأكيد، لا يكون الطقس هناك مُناسباً لارتياد الشاطئ في هذا الوقت، لكنَّ المباني الخلابة، ومواقع التراث العالمي، والمطاعم الحائزة نجمات ميشلان موجودة هناك طوال العام.

البندقية (إيطاليا)

يمكنك تجنُّب الحشود من المصطافين، عن طريق حجز رحلة إلى المدينة في الشتاء.

لن تجد فقط عروضاً جيدة لانقضاء موسم العطلات؛ بل ستتمكن أيضاً من الوصول إلى الجانب الحقيقي من المدينة، أو ما يسميه السكان المحليون "bea vite" (الحياة الجميلة)، مثل: صالات عرض الحِرف غير التقليدية، ومعارض الرسومات، والمطاعم غير التقليدية التي تخفيها الحشود بالمدينة عن الأنظار، وتجعل من الصعب العثور عليها دون الاستعانة بمعرفة المحليين.

وإذا ذهبت إلى البندقية في فبراير/شباط، فتأكَّد من أنَّك قد وضعت قناعاً بحقيبة أمتعتك لترتديه في الكرنفال الذي يُقام هناك بذلك الوقت من كل عام.

برشلونة (إسبانيا)

على الرغم من أنَّ درجات الحرارة هناك ليست مُناسبة للشاطئ، فإن الطقس مُعتدل تماماً. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضاً أن تُمتِّع عينيك بالأعمال المعمارية التي بناها المهندس المعماري أنطوني غاودي، ومشهد الطعام الرائع.

وفي الواقع، هناك الكثير من الفعاليات الثقافية التي يمكنك أنَّ تُشارك فيها خلال فصل الشتاء، مثل مهرجان سانتا أولاليا الذي يُقام منتصف فبراير/شباط، حيث ستجد حفلاتٍ موسيقية في الهواء الطلق، واستعراضات، وغير ذلك من الفعاليات المجانية.

إشبيلية (إسبانيا)

بإمكانك إضافة محطة إضافية إلى جولتك الإسبانية وزيارة الشوارع التي تصطف بها أشجارٌ برتقالية اللون في هذه المدينة الرومانسية القديمة.

واحرص على مشاهدة راقصات الفلامنكو، ومصارعي الثيران، والعمارة القوطية، وتناول أطباق التاباس اللذيذة. وأفضل شيء في زيارة إشبيلية بفصل الشتاء، هو أنَّه يمكنك التمتع بها دون حرارة الصيف الشديدة.

فيينا (النمسا)

يمكنك توفير الكثير من المال المُخصص للإقامة لرحيل سُياح الصيف منذُ فترةٍ طويلة.

وهذا يعني أنَّه يمكنك أنَّ تستمتع وحدك بفخامة هابسبورغ المتمثلة في القصور، والمتاحف، والخيول الراقصة.

وكي لا تنسى، هناك توجد منازل بيتهوفن، وشوبرت، وبرامز، وموزارت؛ لذلك احرص على أن تذهب إلى قاعة موسيكفرين الأسطورية للحفلات الموسيقية لتنعم أذناك بهذه الموسيقى الشافية.