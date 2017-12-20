إصابة 81 فلسطينياً خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أُصيب 81 فلسطينياً، بينهم 3 بالرصاص الحي، الأربعاء 20 ديسمبر/كانون الأول، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في مواقع متفرقة من الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، في بيان، إن طواقمها "قدمت العلاج لـ81 فلسطينياً خلال المواجهات بالضفة".

وأضاف البيان أن "3 من هؤلاء أُصيبوا بالرصاص الحي، و23 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و43 بالاختناق بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع، و12 إثر الوقوع والإصابة بحروق".

#صور إصابات في مواجهات مستمرة بين الشبان وقوات الاحتلال على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس . #القدس_عاصمة_فلسطين pic.twitter.com/l24gjUCA6X — وكالة شهاب (@ShehabAgency) ٢٠ ديسمبر، ٢٠١٧

وبحسب مراسل الأناضول وشهود عيان، فقد اندلعت المواجهات على حاجز قلنديا الفاصل بين رام الله والقدس، وعلى المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة (وسط)، وفي بلدات النبي صالح، وباب الزاوية وحلحول بمحافظة الخليل (جنوب)، وبحيّ النقار بطولكرم (شمال) وحاجز حوارة قرب نابلس (شمال).

مواجهات بين جيش الإحتلال ومتظاهرين فلسطينيين ببيت لحم والخليل ورام الله pic.twitter.com/ETDJTNupje — موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) ٢٠ ديسمبر، ٢٠١٧

إصابات بغاز الفلفل خلال تفريق الاحتلال لوقفة فلسطينية بـ #القدس pic.twitter.com/z52Z9d4nCy — صفحة القدس (@ajaquds) ٢٠ ديسمبر، ٢٠١٧

ومنذ نحو أسبوعين، تشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات، رداً على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.