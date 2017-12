أحد أبرز خبراء البيتكوين يبيع ما بحوزته منها.. "طالبان" الإلكترونية تهدد العملة المشفرة!

باع أحد مؤسسي موقع bitcoin.com، جميع ما لديه من العملة الإلكترونية التي أثارت الجنون في أرجاء العالم، فما الذي يعنيه ذلك؟

يقول هذا الشريك المؤسس للموقع ومدير التكنولوجيا التنفيذي لموقع bitcoin.com إميل أولدنبيرغ، إن البيتكوين "لا طائل منها ".

