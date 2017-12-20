تعليق طريف للسفير البريطاني في القاهرة حول خبر انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد

كتب السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن معلقاً على تصريحات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني حين سألته وسائل الإعلام عن إمكانية ضم النجم المصري محمد صلاح إلى فريقه خلال الفترة المقبلة قائلاً: "بعد الشر".

بعد الشر ... https://t.co/Mg3AwODyqu — British Amb in Egypt (@FCOJohnCasson) ٢٠ ديسمبر، ٢٠١٧

ونشر السفير البريطاني عبر حسابه الشخصي مقالاً بجريدة الأهرام المصرية تحت عنوان "محمد صلاح في ريال مدريد"، نقل فيه الكاتب تصريحات النجم الفرنسي زيدان الذي قال: "محمد صلاح لاعب عظيم، وأظهر ذلك مع روما والآن مع ليفربول، وهو يتطور بشكل كبير ويمكن أن يعطي المزيد لكرة القدم".

ويقدم محمد صلاح مستويات رائعة مع ليفربول الذي انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادماً من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو بجانب 8 ملايين يورو "حوافز".

وتصدر النجم المصري هدافي الدوري الإنكليزي هذا الموسم بعدما حصد 4 جوائز خلال 5 أيام، حيث توّج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وجائزة أفضل لاعب في نوفمبر/تشرين الثاني بنادي ليفربول.

كما توج في اليوم ذاته بجائزة هدف الشهر ، ثم جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي عن شهر نوفمبر، ليكون اللاعب المصري الأول الذي يحقق تلك الجائزة ".