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لم يساعدوها لأنها تتحدث الإنكليزية.. وزير الداخلية السعودي يحقق في تخاذل موظفين عن دعم سيدة أجنبية

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SAUDI WOMAN
AMER HILABI via Getty Images

أصدر وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز، قراراً بمحاسبة مسؤول الاتصال في غرفة عمليات دوريات الأمن بالرياض؛ لعدم تجاوبه مع متصله تتحدث الإنكليزية.



وعبر تغريدة على حساب الوزارة في "تويتر"، أعلن الوزير فتح التحقيق في الواقعة، ومحاسبة المقصرين، خاصة أن الموظف الذي رد على اتصالها طلب منها إحضار شخص يتحدث العربية؛ ليفهم ماذا تقول.





لكن عقب الإعلان عن محاسبة الفاعل، انهالت الانتقادات على القرار من السعوديين، الذين عبَّروا عن غضبهم من محاسبة شخص لم يفهم لغة أخرى غير التي يتحدث بها! ووجهوا انتقادهم للسيدة التي تظهر في مقطع فيديو صوَّرته بنفسها وهي تتلفظ بالسباب تجاه رجل الأمن.









وعبر هاشتاغ "نطالب بمحاسبة الأميركية"، قال البعض إن أرقام الطوارئ في أي بلد في العالم لا تتحدث إلا بلغة البلد، ولا يستطيع شخص عربي -على حد قولهم- أن يتواصل عبر رقم الإنقاذ السريع في حال كان يتحدث العربية.

فيما اتهمها آخرون بأن لكنتها غير أميركية وأن الهدف من اتصالها في الأساس هو الاستهزاء برجال الأمن.

الهاشتاغ تصدَّر القائمة الأربعاء 20 ديسمبر/كانون الأول على "تويتر" في المملكة، بنحو 18 ألف تغريدة.

 

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