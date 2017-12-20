لم يساعدوها لأنها تتحدث الإنكليزية.. وزير الداخلية السعودي يحقق في تخاذل موظفين عن دعم سيدة أجنبية

أصدر وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز، قراراً بمحاسبة مسؤول الاتصال في غرفة عمليات دوريات الأمن بالرياض؛ لعدم تجاوبه مع متصله تتحدث الإنكليزية.

سمو وزير الداخلية يوجه بإجراء تحقيق عاجل في المعاملة غير المهنية من غرفة عمليات دوريات الأمن في الرياض ،والمتمثلة بعدم تجاوبها مع اتصال مقيمة تتحدث باللغة الانجليزية مما يتنافى مع مسؤوليات الجهات الأمنية لخدمة المواطنين والمقيمين ، ومحاسبة المسؤول عن ذلك . — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) December 20, 2017

وعبر تغريدة على حساب الوزارة في "تويتر"، أعلن الوزير فتح التحقيق في الواقعة، ومحاسبة المقصرين، خاصة أن الموظف الذي رد على اتصالها طلب منها إحضار شخص يتحدث العربية؛ ليفهم ماذا تقول.









لكن عقب الإعلان عن محاسبة الفاعل، انهالت الانتقادات على القرار من السعوديين، الذين عبَّروا عن غضبهم من محاسبة شخص لم يفهم لغة أخرى غير التي يتحدث بها! ووجهوا انتقادهم للسيدة التي تظهر في مقطع فيديو صوَّرته بنفسها وهي تتلفظ بالسباب تجاه رجل الأمن.

#نطالب_بمحاسبه_الامريكيه تصور ولا ما تصور ماهو مجبور يتعلم الانجليزي علشانها — ام احمد (@um_ahmed687) December 20, 2017

اذا رحنا اي دوله اجنبيه اتحداك يفهمون لغتك ومجبور تتعلم لغتهم عشان تتكلم معهم ، والي كلمته شخص قاعد يسوي عمله ولامكتوب في شروط وظيفته انه لازم يتكلم انقليزي عشان يحقق مطالبك تعلمي عربي زي مانتعلم لغتكم وسوي الي تبينه #نطالب_بمحاسبه_الامريكيه — ♡ (@Theholygurl) December 20, 2017

اذا رحنا اي دوله اجنبيه اتحداك يفهمون لغتك ومجبور تتعلم لغتهم عشان تتكلم معهم ، والي كلمته شخص قاعد يسوي عمله ولامكتوب في شروط وظيفته انه لازم يتكلم انقليزي عشان يحقق مطالبك تعلمي عربي زي مانتعلم لغتكم وسوي الي تبينه #نطالب_بمحاسبه_الامريكيه — ♡ (@Theholygurl) December 20, 2017

#نطالب_بمحاسبة_الامريكيه



اتمنى الهاشتاق يصير ترند .. مو معقولة تتم محاسبة العسكري و يتهم بالقصور علشان اللي جالسة تطقطق عليه و تشتمه أمريكية !!



مع العلم أن الأمريكية ارتكبت أكثر من مخالفة

إزعاج سلطات

تسجيل مكالمة

شتم رجل أمن — Q° (@Q__Q_1_1) December 20, 2017

وعبر هاشتاغ "نطالب بمحاسبة الأميركية"، قال البعض إن أرقام الطوارئ في أي بلد في العالم لا تتحدث إلا بلغة البلد، ولا يستطيع شخص عربي -على حد قولهم- أن يتواصل عبر رقم الإنقاذ السريع في حال كان يتحدث العربية.

فيما اتهمها آخرون بأن لكنتها غير أميركية وأن الهدف من اتصالها في الأساس هو الاستهزاء برجال الأمن.

الهاشتاغ تصدَّر القائمة الأربعاء 20 ديسمبر/كانون الأول على "تويتر" في المملكة، بنحو 18 ألف تغريدة.