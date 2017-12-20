داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مطار العريش خلال زيارة وزيري الدفاع والداخلية

قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد، الأربعاء 20 ديسمبر/كانون الأول، إن عناصر من التنظيم نفذت هجوماً استهدف مطار العريش بمحافظة شمال سيناء، أمس الثلاثاء، أثناء تفقد وزيري الدفاع والداخلية للأوضاع الأمنية في المدينة.

وقال الجيش المصري، أمس، إن الهجوم أسفر عن مقتل ضابط وإصابة اثنين آخرين وعن تلفيات في طائرة هليكوبتر.

ولم يُصب الوزيران بأذى في الهجوم.

وقال المتحدث باسم الجيش، العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إنه "تم اليوم استهداف مطار العريش بإحدى القذائف، وقد نتج عن الحادث استشهاد ضابط وإصابة 2 آخرين وإحداث تلفيات جزئية بإحدى الطائرات الهليكوبتر".

وأضاف: "قامت عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية بالتعامل مع مصدر النيران وتمشيط المنطقة المحيطة، وذلك أثناء زيارة القائد العام (وزير الدفاع صدقي صبحي) ووزير الداخلية (مجدي عبد الغفار) لتفقد القوات والحالة الأمنية بمدينة العريش".

ورداً على سؤال الوكالة الفرنسية قال المتحدث العقيد تامر الرفاعي إن الوزيرين "(بخير) ولا يوجد أي شيء".

وكان مطار العريش مطاراً مدنياً إلا أنه أصبح خلال السنوات الأخيرة يستخدم فقط من قبل القوات الجوية المصرية.

وتشهد منطقة شمال سيناء، منذ 2013، اعتداءات متكررة أسفرت عن مقتل مئات من قوات الجيش والشرطة وتبنى معظمها فرع تنظيم الدولة الاسلامية في مصر الموجود بقوة في هذه المنطقة.

وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، شهدت منطقة شمال سيناء مجزرة مروعة إذ سقط أكثر من 300 قتيل داخل مسجد بلدة الروضة (جنوب العريش) في اعتداء هو الأكثر دمويةً في تاريخ مصر الحديث.

-----------------

علق السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن على تصريحات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عندما سألته وسائل الإعلام عن إمكانية ضم النجم المصري محمد صلاح إلى فريقه خلال الفترة المقبلة قائلاً: "بعد الشر".

ونشر السفير البريطاني عبر حسابه الشخصي مقالًا بجريدة الأهرام تحت عنوان "محمد صلاح في ريال مدريد" والذي قال فيه: "محمد صلاح لاعب عظيم، وأظهر ذلك مع روما والآن مع ليفربول، وهو يتطور بشكل كبير ويمكن أن يعطي المزيد لكرة القدم".

بعد الشر ... https://t.co/Mg3AwODyqu — British Amb in Egypt (@FCOJohnCasson) ٢٠ ديسمبر، ٢٠١٧

هذا ما قاله الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عندما سألته وسائل الإعلام عن إمكانية ضم النجم المصري محمد صلاح إلى فريقه خلال الفترة المقبلة .

وهذا ما أصبح عليه صلاح الذي تصدر هدافي الدورى الإنكليزي هذا الموسم والذي يعيش فيه أفضل فترة من مسيرته الكروية بعدما حصد 4 جوائز خلال 5 أيام، حيث توّج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وجائزة أفضل لاعب في نوفمبر/تشرين الثاني بنادي ليفربول، كما توج في اليوم ذاته بجائزة هدف الشهر ، ثم جائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز عن نوفمبر، ليكون اللاعب المصري الأول الذي يحقق تلك الجائزة ".