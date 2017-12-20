بعيداً عن غلاء الفنادق.. 6 طرق بديلة لإيجاد إقامة رخيصة أثناء السفر

يمثل السفر جزءاً مهماً في حياة الإنسان، فمن خلاله يرى الحياة ويتعرف عليها عن كثب بعيون المسافر، فيتعايش مع ثقافات أخرى، ويذهب إلى عوالم ربما لم يكن يتوقع أنها موجودة، فكما يقولون للسفر سبع فوائد.

والحصول على إقامة رخيصة أثناء السفر له فوائد أيضاً، أهمها توفير الأموال التي من الممكن أن تساعدك على البقاء في رحلتك لمدة أطول، وبما أن لكل شخص اهتمامات وأذواقاً مختلفة عن الآخر، لذا تختلف الأولويات أثناء السفر، فهناك من يفضل الإقامة في فندق مهما كلّفه ذلك من أموال طائلة، وهناك من يعتمد على أماكن أخرى لتحقيق أهدافه من السفر، دون أن يكلفه ذلك كثيراً.

فإذا كنت من هواة السفر للخارج ولا تملك الكثير من المال، لا تخفْ فليس عليك أن تكون غنياً لتسافر؛ لأن الفندق لم يعد المكان المثالي والوحيد للإقامة أثناء السفر للخارج، فهناك طُرق أخرى بديلة نعرفك على أفضلها في هذا التقرير.

1- الإقامة مع عائلات أجنبية

إذا كنت تشعر بالملل من الجلوس في غرفة الفندق يمكنك الإقامة مع عائلة أجنبية، وهو أمر ليس صعباً على الإطلاق، إذ يمكنك السكن مع عائلة مُضيفة بتكلفة بسيطة، أو في بعض الأحيان بشكل مجاني، ويسمح لك ذلك بأن تحظى بتجربة ثرية في التعرف على الثقافات الأخرى.

يمكنك التواصل مع العائلة المُضيفة قبل الحجز، والتعرف عليها، ومن أشهر المواقع التي تتيح لك ذلك: موقع Homestay، وموقع Lingoo، وموقع Numbeo.

2- الإقامة مقابل التطوع









توفر بعض المنظمات التطوعية العالمية في كثير من الأحيان فرص السفر للخارج والإقامة مقابل التطوع، وفي هذه الحالة يعيش الغالبية العظمى من المتطوعين مع أسر مضيفة، وهي أسر محلية فُحصت مدى ملائمتها من جانب المنظمة التطوعية، ووافقت على أخذ واحد أو أكثر من المتطوعين وتزويدهم بسرير وطعام، ومن أشهر هذه المنظمات منظمة Global Crossroad، وهي واحدة من أفضل المنظمات الدولية التي تقدم تجارب عديدة في الخارج للمتطوعين الدوليين، في 18 دولة، تقع في أنحاء آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية.

كما يوجد موقع HelpX، وهو عبارة عن قائمة تتضمن أسماء الأماكن التي تدعو المتطوعين للعمل والبقاء لفترة مقابل الغذاء والسكن.



إذا لم تجد ما يلائمك في الحلول السابقة، يمكنك الإقامة في مزرعة بالريف، والاستمتاع بالأجواء الهادئة وجمال الطبيعة، مقابل التطوع للعمل في الحقول جنباً إلى جنب مع المزارعين، وممارسة النشاطات المختلفة.

ومن أشهر المواقع التي تقدم لك فرصة التواصل مع المزارع موقع WWOOF، وهي حركة عالمية تربط المتطوعين من جميع أنحاء العالم الراغبين في تعلم الزراعة العضوية، والعمل مع المزارعين لتبادل خبراتهم.

بالإضافة إلى مواقع أخرى مثل: Farm House، وFarm Stay، لكن يجب عليك عند الدخول إلى هذه المواقع أن تنتبه جيداً لتقييمات الزوار، حتى لا تقع في تجربة سيئة تعكر صفو أجواء رحلتك.

3- الحجز في هوستل

من أكثر الطرق البديلة انتشاراً وأفضلها، وتنصح بها مواقع السفر لأصحاب الميزانيات المحدودة والرحالة راغبي المتعة، الإقامة في بيت استضافة، يقيم فيه الشخص برفقة آخرين، يتشاركون معه الغرف والخدمات.

تتعدد اختيارات الإقامة في الهوستل، إذ يمكنك حجز سرير في صالة نوم إلى جانب آخرين، أو مشاركة صديق في غرفة ثنائية، عبارة عن سريرين، ملحق بها حمام مشترك، أو الإقامة في غرفة تكفي لشخص واحد.

يُفضل الكثيرون الهوستل لسعره الرخيص، الذي يصل إلى 50% مقارنة بسعر الفنادق، إلى جانب ميزات أخرى مثل التعرف على أشخاص آخرين، وفي معظم الأحيان قربه من الأماكن السياحية، ولكن البعض لا يفضلونه لإمكانية أن تتعرض فيه للسرقة، لأن النزيل يسكن مع عدد كبير من الأشخاص الذين لا يعرفهم جيداً، لذا من الضروري الانتباه والمحافظة على الأشياء الثمينة التي برفقتك.

لمساعدتك على اختيار الهوستل المناسب، يمكنك الدخول إلى هذين الموقعين ومشاهدة التقييمات:

4- الإقامة في شقة مستأجرة









تعد إحدى الطرق البديلة التي تختلف عن مفهوم الهوستل إلى حد كبير، إذ يمكن للمسافر أن يستأجر شقة ويقيم بها منفرداً أو برفقة أحد أصدقائه، ويوجد العديد من هذه الشقق في أوروبا، وتكون متاحة كالفندق تماماً، فيمكنك استئجارها لمدة أسبوع أو أكثر من ذلك، على حسب رغبة المسافر، والإقبال على هذه الطريقة شائع بين الطلاب الأجانب القادمين من بلاد أخرى للدراسة.

في بعض الأحيان تكون هذه الشقق مملوكة لمواطنين يودّون إتاحتها للاستئجار، وتتعدد الاختيارات، فيمكنك البحث عن شقة أو عن غرفة مستقلة، أو حتى سرير في غرفة مشتركة، ولعل أفضل المنصات الموصى بها: موقع Airbnb، الذي يضم المؤجِّرين والمستأجِرين؛ ليخلق ميزة تنافسية في الأسعار، فيمكنك أن تتفاوض مع صاحب الشقة للوصول إلى سعر مناسب.

5- تبادل المنازل

يعتمد المسافرون إلى جانب الطرق السابق ذكرها، على طرق أخرى بديلة، منها تبادل المنازل عبر مواقع كثيرة، أبرزها: موقع Home Exchange، وهو وسيلة متميزة لهؤلاء الذين لديهم خبرة بالسفر لفترات طويلة، ويمتلكون منزلاً لمبادلته مع عائلة من دولة أخرى، إذ يسمح لك نظام الموقع بالسفر والعيش مثل السكان المحليين والإقامة مجاناً.

وليس هذا الموقع الوحيد، فهناك مواقع أخرى مثل: Mind My House، وLuxury House Sitting.

6- الإقامة في الأديرة

غالباً ما يكون في هذه الطريقة نوع من التقشف، فالغرف في الأديرة لا تحتوي على أكثر من سرير ومكتب، مع وجبات بسيطة أعدها الرهبان والراهبات، وتصل تكلفتها إلى خمسين دولاراً كتبرع من المسافر.

من أهم المواقع التي تتيح الحجز في الأديرة: موقع Monastery Stays، الذي يوفر خدمة حجز الإقامة في دور الضيافة التابعة للأديرة في مختلف أنحاء العالم.