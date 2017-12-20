لكل منتجي الفيديوهات.. 5 طرق بسيطة للربح من يوتيوب

بالنسبة لكثير منا، يعد يوتيوب المنصة الأشهر في العالم لمشاهدة مقاطع الفيديو مجاناً، بينما يمكن أن يقدم لنا أكثر من ذلك بكثير؛ فيمكن أن يمثل فرصة عمل، ووسيلة لتصبح نجماً حقيقياً، وواحداً من أصحاب الأموال الطائلة.

ولكن كيف يمكن كسب المال من مقاطع الفيديو التي يشاهدها الغالبية العظمى مجاناً؟

هذه هي الطرق الرئيسية الخمس، وفقاً لموقع BBC Mundo الإسباني، التي يمكن لأي شخص أن يكسب بها الأموال من يوتيوب.









1. الإعلانات

الطريقة الأولى التي يكسب مشاهير يوتيوب المال من خلالها هي الإعلانات: تلك التي تراها قبل مقاطع الفيديو التي تشاهدها.

تعتمد الإعلانات التي تظهر لك قبل مقاطع الفيديو على محتوى الصفحات التي تزورها، أو مكانك، أو معلومات حسابك في جوجل.

ولكن خلافاً لما يعتقده كثير من الناس، فإنها لم تعد الطريقة التي تدرّ معظم الأرباح، فمع مرور الوقت وتطور يوتيوب، أصبح الإعلان أقل ربحاً لمنشئي المحتوى.

لكل ألف مرة يظهر فيها الإعلان في الفيديو، تدفع جوجل مبلغاً معيناً من المال إلى يوتيوب، الذي يمكن أن يتراوح بين دولار أميركي واحد و5 دولارات (أو ما يعادلها بالعملة المحلية).

في الآونة الأخيرة، كان المبلغ آخذاً في التناقص، كما أن منصة يوتيوب تستحوذ على 50% من إجمالي الأرباح التي يحققها الإعلان.

تتجاوز الأرباح المجمعة للقنوات الأكثر ربحاً 70 مليون دولار، ومع ذلك، فإن الأرقام منطقية عندما يكسب الفيديو الكثير من الشعبية: مليون زيارة يمكن أن تصل إلى مبلغ يتراوح بين 1000 إلى 5000 دولار أميركي.

2. Patreon

يحصل مشاهير يوتيوب على الأموال بطريقة أخرى لا يعرفها الكثيرون، وذلك من خلال منصات التبرع لدعم الإبداع الرقمي.

يقول إيفان أدينجر، وهو صانع فيديوهات شهير في بريطانيا "هذه المنصة تعطينا ما يشبه الإكراميات، ولكن على الإنترنت".

يمكن القول إن باتريون يمثل الشخص الذي يمنح البقشيش، ولكنه بقشيش رقمي.

ويوضح إدينجر "سوف تشاهد مقاطع الفيديو، سواء إذا كانت تعجبك أم لا، ولكن إذا أعجبتك حقاً وأردت دعم صانعيها، يمكنك حينها دفع دولار مثلاًَ للفيديو، أو دولار في الشهر".

يُنشئ بعض مستخدمي يوتيوب قنوات مخصصة لذلك، حيث يمكن للمشاهدين الدفع لمشاهدة المحتوى حصرياً.

3. روابط التسوق

يتعلق هذا بشكل خاص بمدوّني الموضة والجمال، وبالنسبة لمن يرغبون في تقييم المنتجات التكنولوجية.

في بعض الحالات يمكن أن يشير صانعو مقاطع الفيديو إلى منتجات معينة، إما بالاسم أو من خلال روابط لمواقع التسوق التابعة للشركات.

يختبر صانعو المقاطع هذه المنتجات ويقومون بتقييمها، وغالباً ما تقدمها الشركات المصنعة نفسها.

في وصف الفيديو، توضع روابط التسوق عبر الإنترنت، ويمكن لأي شخص يشاهد الفيديو الحصول عليها، وعند قيام المشاهدين بالشراء، يحصل صانع الفيديو على نسبة مئوية.

تعتبر العلامات التجارية هذه الطريقة ميزة للاستفادة من شعبية بعض صانعي المحتوى على يوتيوب.









4. استخدام بعض المنتجات

الملصقات والأساور والقمصان ومتعلقات الهواتف: كل هذا يعد وسيلة لكسب المال عبر يوتيوب.

عندما يستخدم أحد منشئي المحتوى منتجات من علامة تجارية معينة، أو يضعها في مقاطع الفيديو الخاصة به، فإن هذا يعد شكلاً مباشراً من أشكال الدعاية.

في بعض الأحيان، تدفع العلامات التجارية ثمن منتجاتها، وأحياناً تكون المبالغ كبيرة.

يعتمد كل شيء على يوتوب: عدد المتابعين، وعدد المشاهدات التي تحصل عليها هذه المقاطع.

ولكن العمل مع العلامات التجارية لا يتوقف عند هذا الحد، فهناك طريقة أكثر ربحاً.

5. إعلانات العلامات التجارية

إعلانات العلامات التجارية هي الطريقة التي يكسب بها صانعو الفيديو في يوتيوب المزيد من المال، وفقاً لإدينجر.

تدفع لهم الشركات مبالغ كبيرة، مقابل عمل مقاطع للترويج لمنتجاتها، يقول الشاب "يمكنهم دفع 12 مرة أكثر مما يدفعونه مقابل الإعلانات التجارية التقليدية في الشهر، وهذا يبدو غير واقعي، لكنه صحيح".

وأضاف "حصل زميلي في الغرفة، لوقا، على صفقة للدعاية لإحدى العلامات التجارية مقابل 26 ألف دولار أميركي".