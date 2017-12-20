حذفت أبو هشيمة وملكة عربية: السلطانة هويام تقطع علاقتها بالعرب على إنستغرام!

في خطوة مفاجئة، ألغت الممثلة التركيّة مريم أوزرلي، المشهورة عربياً بالسلطانة هويام متابعتها لكلَّ النجوم العرب، وبعض الأجانب، والمواقع من حسابها على "إنستغرام"، واكتفت بالنجوم الأتراك وأصدقائها المقرّبين فحسب.

فبعد أن كانت متابعات "السلطانة هويام"، قد تعدّت الـ450 متابعة "Follow" واقتربت من الـ500، أصبح لديها بعد الحذف 100 نجم فقط.

ملكة عربية

من أبرز النجوم الذين ألغت أوزرلي متابعتها من حسابها الملكة رانيا، ملكة الأردن، ولم تكتف بذلك، فألغت متابعتها لمصمم الأزياء اللبنانيّ العالمي إيلي صعب، حتى محت جميع النجوم العرب من حسابها.

كما حذفت رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، الذي كان من أبرز متابعي الفنّانة التركيّة على "إنستغرام".

ولوحظ إعجاب "أبو هشيمة" بالصور الأخيرة لمريم على حسابها، إلا أنه ومع حملة الإلغاء التي قامت بها قبل بداية العام الجديد، حذفت مريم أوزرلي "أبو هشيمة"، رغم أنّه ما زال متابعاً لها.

أوبرا









ولكن لم يقتصر الأمر على العرب، فقد ألغت "السلطانة هويام"، متابعتها الإعلاميّة الأميركيّة الشهيرة أيضاً أوبرا ونفري، وكذلك مغنيّة البوب ومصممة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكهام، وألغت متابعتها لمواقع كبرى مثل CNN.

وجاءت حملة "الحذف" عقب إلغاء "مريم" إعجابها بحساب المذيع باسل الزارو، بعد نفيها خبر ارتباطهما، كما قامت النجمة بحذف كل الصور التي جمعتها مع مقدم البرامج، واللافت أن الأخير لم يقم بأي خطوة مماثلة.

بطل Game Of Thrones









في الوقت الذي بدأت فيه مريم بحذف جميع متابعيها، أقدمت على إضافة الممثل الإيطالي كرستيان فيت، بطل مسلسل Game Of Thrones على "إنستغرام"، تزامناً مع شائعات بدأت تجمعهما معاً بوجود قصة حب بينهما، كما بدأت بمتابعة صوره وإبداء إعجابها بها.

وكشفت تقارير صحفية تركيّة، أن أوزرلي قد بدأت علاقة عاطفية مع الممثل الإيطالي كرستيان فيت، بطل مسلسل Game Of Thrones، وقد شوهدت مريم معه قبل يومين صباحاً في مكان قريب من أميرجان.