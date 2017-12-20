هل اعتقدت بأن الإثارة انتهت بعد مقتل إسكوبار؟.. انتظر فأنت على موعد مع أفضل أجزاء مسلسل Narcos (فيديو)

أطلقت شبكة Netflix الكليب الدعائي الأول للجزء الرابع المنتظر من المسلسل الدرامي الشهير Narcos، وهو الجزء الذي يفتقد -دون شك- أهم عناصر المسلسل جذباً -حتى الآن- وهي شخصية مهرب المخدرات الكولومبي الشهير بابلو إسكوبار، الذي لقي مصرعه في الجزء الثالث.

وإذا كنتَ من الملايين الذين تابعوا الأجزاء الثلاثة، فلا بد أنك تتساءل عن مجريات الأحداث بعد مقتل إسكوبار وزوال عصابته، وهل سيكون الجزء الرابع بالجودة نفسها دون شخصيته؟

الإجابة بكل بساطة، حسبما ورد على لسان صنّاع العمل، هي: نعم، سيكون جيداً.

Guadalajara is not only the birthplace of mariachi and tequila, it's also the home of the newest season of Narcos. Coming 2018. pic.twitter.com/G9w1DjOa19 — Narcos (@NarcosNetflix) December 19, 2017

بل ذهب موقع Express إلى التنبؤ بأن الجزء الجديد سيكون الأفضل؛ فقصة إسكوبار هي بعض وليس كل الحكاية في المعركة مع عصابات المخدرات. "Narcos في هذا الجزء، سيضغط زر Restart ليبدأ من الصفر حكاية انتقال تجارة المخدرات إلى المكسيك بعصابة جديدة؛ بل وبطاقم جديد من رجال المباحث الذين يكافحونها".

ففي الجزء الثالث، استطاع خافيير بينا وضْع عرّابي التجارة الأربعة خلف القضبان، وتحقق في الوقت ذاته من مدى حجم الفساد الذي تغلغل في كولومبيا، حتى طال أعضاء حكومتها وموّل حملة رئيسها إميستو سامبرز الانتخابية، بعلم وكالة الاستخبارات الأميركية (CIA) وسفير الولايات المتحدة.

ولم يبقَ أما العصابات إلا الرحيل إلى المكسيك وبالتحديد إلى غوادالاهارا.. لِم لا وفي البلاد سوق من 130 مليون نسمة، وتشترك مع الولايات المتحدة في حدود طويلة؟

رجل عصابات جديد؟







زعيم العصابات إل تشابو



وغوادالاخارا، هي عاصمة ولاية خاليسكو المكسيكية، وشهدت ظهور كارتل غوادالاخارا خلال الثمانينيات من القرن الماضي بعد أن أسسه كلٌ من ميغيل أنخيل فيليكس غالاردو ورافائيل كارو كوينتيرو وفونسيكا كاريو لتهريب الهيروين والماريغوانا في بادئ الأمر، ثم الكوكايين لاحقاً، إلى داخل الولايات المتحدة الأميركية.

وكانت هذه المنظمة واحدة من أوائل عصابات المخدرات المكسيكية التي تعمل مع منظمات تجارة المخدرات الكولومبية، التي تفوقت عليها لاحقاً المنظمات المكسيكية.

وكان كارتل غوادالاخارا هو المكان الذي اكتسب فيه زعيم المخدرات الشهير واكين غوزمان "إل تشابو" خبرته قبل أن يؤسس منظمته الخاصة ذات النفوذ القوي "كارتل سينالوا".

بل إن البعض ذهب إلى الاعتقاد -حسب تقرير Express- بأن الجزء الجديد سيحكي قصة "إل تشابو" تحديداً، والذي وصل حجم ثروته، في تسعينيات القرن الماضي، إلى مليار دولار، جاءت كلها من تجارة أخطر أنواع المخدرات.

ثم ألقي القبض عليه عام 1993 وأودع السجن، لكنه هرب منه عدة مرات، مما جعل قصته حديث وسائل الإعلام العالمية وجعلت منه نجماً في عالم الجريمة.









وأخيراً، لا بد من ذكر أن الموسم الرابع سيشهد مشاركة الممثل الأميركي مايكل بينيا الذي شارك مؤخراً في بطولة فيلم Ant Man، والممثل المكسيكي دييغو لونا الذي شارك في فيلم Star Wars: Rogue One، والذي بزغ نجمه بسبب دوره في الفيلم المكسيكي الكلاسيكي Y Tu Mama Tambien.