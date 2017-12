هل اعتقدت بأن الإثارة انتهت بعد مقتل إسكوبار؟.. انتظر فأنت على موعد مع أفضل أجزاء مسلسل Narcos (فيديو)

أطلقت شبكة Netflix الكليب الدعائي الأول للجزء الرابع المنتظر من المسلسل الدرامي الشهير Narcos، وهو الجزء الذي يفتقد -دون شك- أهم عناصر المسلسل جذباً -حتى الآن- وهي شخصية مهرب المخدرات الكولومبي الشهير بابلو إسكوبار، الذي لقي مصرعه في الجزء الثالث.

وإذا كنتَ من الملايين الذين تابعوا الأجزاء الثلاثة، فلا بد أنك تتساءل عن مجريات الأحداث بعد مقتل إسكوبار وزوال عصابته، وهل سيكون الجزء الرابع بالجودة نفسها دون شخصيته؟

الإجابة بكل بساطة، حسبما ورد على لسان صنّاع العمل، هي: نعم، سيكون جيداً.

Guadalajara is not only the birthplace of mariachi and tequila, it's also the home of the newest season of Narcos. Coming 2018. pic.twitter.com/G9w1DjOa19

