أميركا: هكذا أحبطت فيسبوك ومايكروسوفت هجمات إلكترونية كورية شمالية على واشنطن

قال مسؤول في البيت الأبيض الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول 2017، إن شركتي فيسبوك ومايكروسوفت أحبطتا عدداً من التهديدات الإلكترونية الكورية الشمالية الأسبوع الماضي وذلك في الوقت الذي أنحت فيه الولايات المتحدة علانية باللائمة على بيونغ يانغ في هجوم إلكتروني وقع في مايو/أيار وأصاب شبكات الكمبيوتر في مستشفيات وبنوك وشركات أخرى بالشلل.



وقال توم بوسرت مستشار البيت الأبيض للأمن الداخلي اليوم الثلاثاء إن "فيسبوك حذفت حسابات مما أدى إلى وقف التنفيذ العملي لهجمات إلكترونية مستمرة كما اتخذت مايكروسوفت إجراءات لإحباط هجمات قائمة ليس فقط هجوم وانا كراي في بادئ الأمر".



ولم يقدم بوسرت تفاصيل بشأن إجراءات الشركتين الأميركيتين العملاقتين لكنه قال إن الحكومة الأميركية دعت الشركات الأخرى إلى التعاون في مجال الدفاع عن الأمن الإلكتروني.



وجاءت تصريحات بوسرت خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أنحي خلاله باللوم على كوريا الشمالية في هجوم وانا كراي الذي أصاب مئات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في أكثر من 150 دولة قائلاً إن الحكومة الأميركية لديها دليل واضح على مسؤولية كوريا الشمالية. ولم يوضح هذا الدليل.



وجاء الاتهام الأميركي في وقت زادت فيه حدة التوتر مع كوريا الشمالية بسبب برامج أسلحتها النووية والصاروخية.



وأكد متحدث باسم فيسبوك أن الشركة حذفت الأسبوع الماضي حسابات لها صلة بمجموعة للقرصنة الإلكترونية مرتبطة بكوريا الشمالية تسمى (لازاروس جروب) "لجعل ممارسة أنشطتهم أكثر صعوبة".



وقال المتحدث إن الحسابات كانت شخصية في معظمها ومزيفة وكانت تستخدم لإقامة علاقات مع الأهداف المحتملة.



وقالت فيسبوك إنها أخطرت أيضاً الأشخاص الذين كانوا على اتصال بهذه الحسابات. وقال براد سميث رئيس مايكروسوفت في تدوينة إن الشركة عطلت الأسبوع الماضي برنامجاً ضاراً كانت (لازاروس جروب) تعتمد عليه وقامت بتنظيف أجهزة كمبيوتر عملاء أصابها هذا البرنامج و"عطلت حسابات كانت تستخدم لمواصلة الهجمات الإلكترونية".



وقال سميث إن هذه الخطوات اتُخذت بعد التشاور مع عدة حكومات لم يكشف النقاب عنها ولكنه قال إن قرار مايكروسوفت كان مستقلاً.