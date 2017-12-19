"الاتحاد للطيران" الإماراتية توقف رحلاتها إلى إيران

أعلنت شركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية، الثلاثاء، 19 ديسمبر/كانون الأول 2017 تقليص رحلاتها الجوية على خط أبوظبي - طهران ابتداء من 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تمهيداً لتعليقها بالكامل في 24 يناير/كانون الثاني المقبل.

وأكدت الشركة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أنها ستقلص عدد رحلاتها بين 25 ديسمبر 2017 و23 يناير 2018 من 5 رحلات أسبوعية إلى رحلتين في الأسبوع ".

وأوضحت أنه "ستتم إعادة الحجز للضيوف الذي حجزوا على رحلات كانت مقررة لما قبل 23 يناير 2018 على رحلات بديلة بحسب توافر المقاعد"، مشيرة أيضاً إلى أنه" يمكنهم استعادة أموالهم بالكامل".

وبينت أن "الضيوف الذي حجزوا على رحلات بعد 24 يناير 2018 سيستردون كامل المبلغ المدفوع".

ولم تعلن الشركة عن أسباب هذا الإجراء.