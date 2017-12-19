بالفيديو.. شاب سعودي يحاول ذبح ابنه في فناء مدرسة.. تفاصيل جديدة حول الواقعة

بعد مرور يوم على الواقعة، تكشفت تفاصيل محاولة رجل سعودي ذبح طفله الصغير في فناء إحدى المدارس بمحافظة تبوك، قبل أن يتمكن موظفون في المدرسة من إنقاذ الرضيع.

وبحسب موقع العربية نت فإن الشاب السعودي، يبلغ من العمر ٣٢ عاماً وهو مطلق لزوجته وذهب صباح الإثنين 18 ديسمبر/ كانون الأول 2017، لمنزل أهل طليقته وطلب منها الطفل بقصد السلام عليه ولكنه أخذه معه دون إرجاعه لأمه، وهو يعمل بالقطاع الخاص، ويعاني من اضطرابات نفسية، ومشاكل عائلية.

كما كشف مدير المدرسة وائل العقبي عن الكيفية التي تم بها إنقاذ الرضيع، وقال إن الأب استغل انشغال حارس المدرسة بأعمال الصيانة، ودخل إلى المدرسة ووضع طفله على الأرض مهدداً بقتله إذا لم تستجب الجهات المسؤولة لمطالبه.

وأضاف أنه حاول مع زملائه تهدئة الأب وعدم إلحاق الضرر بطفله، وقال "قمنا برمي أشمغتنا والعقل حتى يتجاوب معنا عن طريق النخوة وعلوم الرجال وبالفعل استطعنا ثنيه عن ذلك وأبعد السكين عن الطفل وبعدها أغمي عليه فسارعنا بأخذ الرضيع، واستدعينا الجهات الأمنية التي باشرت الموقع، وتم تسليم الرضيع لخاله".

والإثنين تداول رواد الشبكات الاجتماعية بشكل كبير المقطع المصور، الذي أظهر الرجل وهو يحاول نحر طفله، فيما يحاول بعض المتواجدين في المكان إثناءه عن ذلك.

